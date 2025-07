Los estadounidenses podrían pagar más por estos artículos de México y la UE si Trump cumple con sus amenazas arancelarias

El presidente Donald Trump amplió sus amenazas arancelarias durante el fin de semana y propuso impuestos del 30 % a…

El presidente Donald Trump amplió sus amenazas arancelarias durante el fin de semana y propuso impuestos del 30 % a dos de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos: la Unión Europea y México.

Estos aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto, a menos que alguna de las partes firme un acuerdo comercial o adopte otras medidas que obliguen al presidente a retractarse. De no ser así, los estadounidenses podrían verse obligados a pagar más por una extensa lista de productos.

Pero, como sucede con los diversos aranceles que Trump ya ha impuesto —incluidos los aranceles casi universales del 10 % y del 25 % sobre los bienes de Canadá y México que no cumplen con su propio acuerdo de libre comercio conocido como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá— puede llevar tiempo hasta que los aranceles se traduzcan en precios más altos.

Por ejemplo, los informes de inflación de los últimos tres meses muestran que los precios se han mantenido estables a pesar del aumento de los aranceles. El Gobierno de Trump sostiene que “el costo de los aranceles recaerá sobre los exportadores extranjeros que dependen del acceso a la economía estadounidense, el mayor y mejor mercado de consumo del mundo”, dijo a CNN Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, esa no es exactamente la historia completa, debido a que los importadores pagan los aranceles por adelantado y, si bien pueden absorber parte del impuesto ellos mismos, a menudo terminan teniendo que trasladarlo a los consumidores a través de precios más altos.

Si Trump sigue adelante con los aranceles del 30 %, estos son los productos que podrían tener aumentos de precios en EE.UU.

El precio del tomate ya está a punto de aumentar a partir del lunes, debido a que un acuerdo de libre comercio clave específico sobre el tomate entre Estados Unidos y México está a punto de expirar.

Pero ese no es el único producto que México envía a Estados Unidos que podría resultar más caro.

El año pasado, Estados Unidos importó US$ 46.000 millones en productos agrícolas de México, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (UDSA, por sus siglas en inglés). Esto incluye US$ 8.300 millones en verduras frescas y US$ 9.000 millones en frutas frescas, de los cuales US$ 3.100 millones corresponden a aguacates.

Muchas de las principales exportaciones de la UE a EE.UU. ya se enfrentan a aranceles más altos durante el segundo mandato de Trump. Esto incluye aranceles del 25 % sobre automóviles y autopartes, así como aranceles del 50 % sobre el acero y el aluminio. Trump también ha anunciado que se están preparando aranceles sobre semiconductores y productos farmacéuticos, otras dos importantes fuentes de exportaciones de la UE a EE.UU.

Los aranceles del 30 % que la UE impondrá, si se implementan, serían “separados” de los aranceles sectoriales, dijo Trump en su carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dejando de lado esos aranceles sectoriales, los estadounidenses podrían tener que pagar más por otro importante producto de exportación de la UE a Estados Unidos: equipos médicos.

El año pasado, Estados Unidos importó equipos médicos y suministros quirúrgicos por valor de US$ 16.000 millones de la UE, según datos del Departamento de Comercio estadounidense.

Después de que Trump impuso aranceles más altos a China durante su primer mandato, Estados Unidos comenzó a recurrir más a México para obtener productos electrónicos que a China, que solía ser una fuente preferida.

Actualmente, como principal socio comercial de EE.UU., la principal fuente extranjera de productos electrónicos que ingresaron a Estados Unidos el año pasado fue México. Esto incluye computadoras por valor de US$ 49.000 millones, equipos eléctricos por US$ 20.000 millones y equipos de audio y video por US$ 13.000 millones.

El año pasado, México y la UE enviaron cada uno cerveza, vino y bebidas destiladas por valor de más de US$ 11.000 millones a Estados Unidos, según datos del USDA.

Mientras tanto, la UE ha indicado previamente que respondería al aumento de aranceles gravando las bebidas alcohólicas estadounidenses con niveles más altos. Por ello, el Consejo de Bebidas Alcohólicas Destiladas de EE.UU., cuyos miembros incluyen a Constellation Brands, Brown-Forman y Bacardi, entre otras, se ha mostrado en contra de la imposición de aranceles más altos al alcohol, especialmente el proveniente de la UE, dado el impacto negativo que puede tener en los productores nacionales.

