La verdad detrás de la “angustiosa decisión” de CBS de cancelar el exitoso programa nocturno de Stephen Colbert

Desde fuera, la idea no tiene sentido. ¿Por qué una cadena cancelaría uno de sus programas más conocidos, el número uno de su franja horaria?

Pero desde dentro, en CBS, había varias respuestas plausibles a esa pregunta. Mientras el presentador de “The Late Show”, Stephen Colbert, disfrutaba de sus habituales vacaciones de verano a principios de este mes, los ejecutivos de CBS sopesaban los pros y los contras de cancelar este programa único, pero lamentablemente poco rentable.

Los “contras” eran evidentes, como lo demostraron los abucheos del público en el estudio cuando Colbert anunció que el programa terminaría en la noche del jueves.

Sin embargo, al final prevalecieron los “pros” porque, según fuentes cercanas a la cadena, “The Late Show” estaba perdiendo dinero y no había una solución aparente para mejorar su situación financiera.

Se trató de una “angustiosa decisión”, según reconocieron los ejecutivos en un comunicado.

Pero fuentes internas de CBS insisten —incluso hablando con franqueza bajo condición de anonimato— en que la decisión estuvo motivada por cuestiones financieras y no políticas.

Muchos observadores tienen dudas al respecto, dado que Colbert ha sido un crítico abierto del presidente Trump.

El Sindicato de Escritores de Estados Unidos, que representa a los guionistas de “The Late Show”, declaró el viernes su preocupación por la posibilidad de que la cancelación fuera un “soborno” para congraciarse con el Gobierno de Trump. El sindicato exige que el fiscal general del estado de Nueva York inicie una investigación.

Mientras continúa el alboroto político, esto es lo que indican los datos.

El modelo de negocio de la televisión nocturna lleva varios años desmoronándose. La fragmentación de la audiencia y la competencia digital han provocado una disminución generalizada de los ingresos publicitarios. Una fuente interna lo describió como un “hundimiento” en CBS.

Esto se debe a que, aunque Colbert supera a su competencia a las 11:35 p.m., la audiencia general de la televisión nocturna ha disminuido.

“El dinero y el público publicitario se están alejando de los programas nocturnos”, informó Variety en 2023.

El panorama financiero no ha hecho más que empeorar desde entonces. Guideline, una firma de datos publicitarios, estima que los programas de la última franja nocturna de las cadenas generaron US$ 439 millones en ingresos publicitarios en 2018 y solo US$ 220 millones en 2024, una disminución del 50 %.

Los programas presentados por Colbert y sus rivales, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, son inherentemente costosos de producir, con cientos de empleados y elaboradas producciones de estudio.

Además, estos programas no encajan bien en las plataformas de streaming, ya que tienden a ser temáticos, lo que limita la vida útil del contenido. Los comentarios y entrevistas de Colbert suelen viralizarse en redes sociales, pero esa atención no se convierte fácilmente en dinero contante y sonante, ya que CBS no controla las plataformas sociales.

¿Pero no podría CBS haber explorado cambios en la estructura de costos? Eso fue lo que la cadena hizo más tarde en la noche, en su franja horaria de las 00:35, en 2023. “The Late Late Show with James Corden” terminó, en parte porque ya no generaba ingresos para CBS, y en su lugar se lanzó un programa más económico llamado “After Midnight”.

Colbert era productor ejecutivo tanto de “After Midnight” como de “The Late Show”, por lo que tenía cierta conciencia de la situación financiera.

Pero la rapidez de la decisión de la cadena sugiere que no tuvo mucho tiempo para sugerir ahorros de costos u otras alternativas.

Por eso, una persona cercana a Colbert describió la cancelación del programa, que entrará en vigor en mayo de 2026, como una “víctima de la fusión”.

Esta fusión es el acuerdo que Paramount, empresa matriz de CBS, viene gestando desde hace tiempo con Skydance, una compañía de medios controlada por David Ellison, hijo del multimillonario de Oracle, Larry Ellison.

Ellison padre es un viejo amigo del presidente Trump y se ha descrito anteriormente como partidario. Además, David Ellison fue visto con el presidente a principios de este año en combates de la UFC.

El acuerdo pendiente es importante por dos razones: una, porque las empresas casi siempre intentan recortar costos en el momento de una fusión; y dos, porque el acuerdo requiere la aprobación del Gobierno de Trump.

Paramount llegó a un acuerdo con Trump a principios de este mes para resolver la demanda de Trump contra el programa “60 Minutes” de CBS News. La compañía afirmó que pagaría US$ 16 millones para la futura biblioteca presidencial de Trump. Trump sugirió entonces que el acuerdo tenía otros componentes.

Si bien no hay pruebas de que la cancelación de Colbert esté relacionada con el acuerdo, senadores demócratas como Elizabeth Warren se preguntan sobre esta posibilidad.

“Estados Unidos merece saber si su programa fue cancelado por razones políticas”, dijo Warren en un comunicado el jueves por la noche.

Como mínimo, los ejecutivos de CBS siguieron adelante con la retirada de la franquicia “The Late Show” sabiendo que la medida causaría todo tipo de controversia.

Trump celebró personalmente la cancelación el viernes por la mañana, escribiendo en Truth Social: “Me encanta que hayan despedido a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia. He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. ¡Tiene aún menos talento que Colbert!”.

Mientras tanto, el proceso de revisión de la fusión por parte de la administración Trump sigue avanzando, aunque lentamente. David Ellison estuvo en Washington para reunirse con el presidente de la FCC, Brendan Carr, y otros funcionarios de la FCC el martes, según un documento presentado por Skydance el viernes.

La empresa dijo que Ellison “discutió el compromiso de Skydance con el periodismo imparcial y su aceptación de puntos de vista diversos, principios que garantizarán que las decisiones editoriales de CBS reflejen las variadas perspectivas ideológicas de los televidentes estadounidenses”.

