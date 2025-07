“La silla vacía”, homenaje a las víctimas de la AMIA

“La silla vacía” es una obra teatral que rinde homenaje a las víctimas y sobrevivientes del atentado del 18 de…

“La silla vacía” es una obra teatral que rinde homenaje a las víctimas y sobrevivientes del atentado del 18 de julio de 1994 en su sede de Pasteur 633.

Su puesta en escena surge como un testimonio directo y emotivo, protagonizado por familiares de las víctimas y un sobreviviente.

Visitaron los estudios de CNN Radio Sol Levington, autora y directora, y Alejandra Terranova, una de las protagonistas.

En CNN Primera Mañana, Sol Levington afirmó que los “actores que no son profesionales, sino familiares de las víctimas” y explicó “La silla vacia” significa muchas cosas.

Detalló que “en la obra son cinco sillas vacías y en cada función eligen, van cambiando.

Siempre hay una silla vacía y nunca se sabe cuál es. La mitad del elenco es de la comunidad judía y la otra mitad no. Esa silla vacía puede ser la de cualquiera”.

Agregó que “hay cosas que son inexplicables. Vivimos en un mundo de gran antisemitismo. Cualquier atentado contra las personas es injustificado. Cuando más tiempo pasa el dolor es más grande. No hay que renunciar a la lucha”.

LA directora sentenció que “las obras de teatro dejan una huella y eso es un acto de resistencia, de lucha”.

Alejandra Terranova, en tanto, afirmó que “cuando cada uno conto su relato yo no conocía el de los otros. Fue unirse en el dolor.

Cuando se acerca la fecha pienso que ahí mataron a nuestros familiares”.

Contó que actuar es “ponerle voz a la cara de mi papá que era repartidor de pan. Ese día mi papá cambió los roles con mi hermano que cruzó la calle y se salvó. Esto le puede pasar a cualquiera. El salió a repartir pan y no volvió más. Mi hermano no habló más del tema. Hablo cuando le pedí y después no habló más”.

Destacó que “después de 31 años me di cuenta que mi hermano era sobreviviente. Siento que ponerle entidad a ese rostro esta bueno. Cuando me convocaron desde AMIA pensé que estaban locos. Yo no soy actriz. Me pareció una locura. A todo le decía que no, me resistía”.

