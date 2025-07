‘Jurassic World Rebirth’ arrasa en la taquilla

Los dinosaurios siguen más vivos que nunca en la taquilla. “Jurassic World Rebirth”, de Universal, se impuso con fuerza durante…

Los dinosaurios siguen más vivos que nunca en la taquilla. “Jurassic World Rebirth”, de Universal, se impuso con fuerza durante el fin de semana del 4 de julio y recaudó US$ 147 millones en cinco días en Estados Unidos, superando ampliamente a sus competidores.

La cuarta entrega de la saga “Jurassic World” superó con creces las estimaciones iniciales, que proyectaban cerca de US$ 80 millones para tres días y US$ 135 millones para cinco. El filme casi iguala el desempeño de su predecesora de 2022, “Jurassic World Dominion”, que recaudó US$ 145 millones en sus primeros tres días y luego superó los US$ 1.000 millones a nivel mundial.

“Jurassic World Rebirth” representa una nueva victoria para Hollywood, que ha logrado recuperarse con fuerza tras un lento inicio de 2025. Según datos de Comscore, la taquilla acumula un aumento de más del 14 % en lo que va del año en comparación con 2024. El repunte es aún mayor en la temporada de verano —que Comscore comienza a medir desde el primer viernes de mayo— con un alza del 15 %.

Esta es la séptima película de la franquicia que comenzó en 1993 con “Jurassic Park”, dirigida por Steven Spielberg. Aquella cinta original recaudó US$ 924 millones en el mundo, una cifra que supera los US$ 2.000 millones ajustada por inflación.

Aunque “Jurassic World” marcó una nueva era para la franquicia, el título de esta cuarta entrega —“Rebirth”— y la incorporación de Scarlett Johansson al elenco probablemente revitalizaron la marca, según Paul Dergarabedian, analista senior de medios en Comscore.

“Esta franquicia nunca se extinguirá porque sigue emocionando al público”, afirmó. “Es impresionante ver a una saga con más de tres décadas en la cima de la taquilla una vez más”.

“Jurassic World Rebirth” desplazó al segundo lugar a “F1”, una cinta de Apple y Warner Bros. Pictures. “F1” recaudó US$ 26 millones este fin de semana en Estados Unidos, lo que representa una caída del 54 % con respecto a la semana anterior. El filme protagonizado por Brad Pitt debutó con unos US$ 55,6 millones a nivel nacional y US$ 144 millones en todo el mundo.

“‘F1’ es interesante porque está triunfando en la taquilla internacional”, dijo Dergarabedian. “Es un deporte con mayor arraigo fuera de Estados Unidos”.

La próxima semana, “Jurassic World Rebirth” y “F1” enfrentarán una dura competencia con el estreno de “Superman”, de Warner Bros. Los analistas prevén que la nueva entrega del superhéroe recaude más de US$ 100 millones en su primer fin de semana.

“El mayor beneficio para ‘Superman’ es el éxito de ‘Jurassic’ y ‘F1’. La marea alta eleva a todos los barcos”, señaló Dergarabedian.

Shawn Robbins, director de análisis de Fandango y fundador de Box Office Theory, afirmó que los estrenos de “Jurassic World Rebirth”, “Superman” y “The Fantastic Four: First Steps” de Disney (previsto para el 25 de julio), podrían representar cerca de una cuarta parte de la taquilla nacional este verano.

Robbins agregó que “F1”, “Jurassic World Rebirth” y “Superman” probablemente atraerán a un público similar: hombres jóvenes. “Superman” también podría captar la atención de familias y audiencias más jóvenes.

“Es verano. Es la época en la que varias películas pueden convivir en cartelera, y si alguna combinación puede lograrlo, es esta”, concluyó.

