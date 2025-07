Irán expulsa a medio millón de afganos en 16 días desde el reciente conflicto con Israel, dice la ONU

Más de medio millón de afganos han sido expulsados ​​de Irán en los 16 días transcurridos desde que terminó el…

Más de medio millón de afganos han sido expulsados ​​de Irán en los 16 días transcurridos desde que terminó el conflicto con Israel, según Naciones Unidas, en lo que puede ser uno de los mayores movimientos forzados de población de esta década.

Durante meses, Teherán ha declarado su intención de expulsar a los millones de afganos indocumentados que realizan trabajos mal pagados en todo Irán, a menudo en condiciones difíciles.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha dicho que 508.426 afganos abandonaron Irán a través de la frontera entre Irán y Afganistán entre el 24 de junio y el 9 de julio.

Una sorprendente cifra de 33.956 personas cruzaron el miércoles y 30.635 el martes, después de un pico de 51.000 el viernes, antes de la fecha límite del domingo impuesta por Irán para que los afganos indocumentados se vayan.

Las deportaciones –parte de un programa anunciado por Irán en marzo– han aumentado drásticamente desde el conflicto de 12 días con Israel, impulsadas por acusaciones infundadas de que afganos habían espiado para Israel antes y durante los ataques. Han surgido escasas pruebas que respalden las afirmaciones de que migrantes afganos ayudan a Israel, lo que ha llevado a los críticos a sugerir que Irán simplemente está cumpliendo su ambición histórica de reducir su población afgana ilegal y centrando la disidencia interna en una minoría vulnerable.

Las condiciones para los retornados son duras, con temperaturas que alcanzan los 40° centígrados, y los centros de recepción en la frontera con Afganistán atraviesan dificultades.

Mihyung Park, jefe de misión de la organización internacional de las Naciones Unidas para las migraciones, declaró a CNN el martes: “Hay miles de personas bajo el sol, y ya saben lo caluroso que puede ser Herat. Es terrible. La semana pasada fue bastante intensa”.

Park dijo que la mitad de los repatriados del año habían llegado desde el 1 de junio, con 250.000 en una semana de julio.

“La semana pasada había unos 400 niños no acompañados y separados: es una cifra enorme”, añadió.

Imágenes del cruce fronterizo de Islam Qala muestran a cientos de migrantes esperando su procesamiento y transporte, a menudo bajo el intenso calor del verano afgano. Muchos llevan años viviendo en Irán, a menudo en condiciones semipermanentes a pesar de carecer de documentación, y sus vidas se vieron desarraigadas en cuestión de minutos durante la reciente represión.

Bashir, de unos 20 años, dijo en una entrevista en Islam Qala, una ciudad fronteriza en el oeste de Afganistán, que fue detenido por la Policía en Teherán y llevado rápidamente a un centro de detención.

“Primero, me quitaron 10 millones de tomans (unos US$ 200). Luego me enviaron al centro de detención, donde estuve dos noches y me obligaron a pagar otros 2 millones (U$S 50). “En el centro de detención no nos daban comida ni agua potable. Había unas 200 personas allí, y nos golpeaban y maltrataban”, dijo.

Parisa, de 11 años, estaba con sus padres mientras describía cómo le dijeron que no podría volver a la escuela este año, lo que presagiaba la deportación de su familia. La escolarización de las niñas en Afganistán está restringida por el régimen talibán.

“Pasamos seis años en Irán antes de que nos dijeran que solicitáramos la carta de salida y nos fuéramos de Irán”, dijo. “Teníamos un documento de censo legal, pero nos dijeron que nos fuéramos de Irán inmediatamente”.

El repentino aumento de las deportaciones y las denuncias de espionaje por parte de afganos ha suscitado la condena internacional. El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, publicó en X el fin de semana: “Cientos de afganos y miembros de minorías étnicas y religiosas detenidos en #Irán, acusados ​​de ‘espionaje’. También hay informes de incitación a la discriminación y la violencia en los medios de comunicación, que etiquetan a los afganos y a las comunidades minoritarias como traidores y utilizan un lenguaje deshumanizante”.

“Siempre nos hemos esforzado por ser buenos anfitriones, pero la seguridad nacional es una prioridad y, naturalmente, los ciudadanos ilegales deben regresar”, dijo la portavoz del Gobierno de Irán, Fatemeh Mohajerani, el 1 de julio, según Reuters.

Los medios estatales también difundieron imágenes de un supuesto “espía” afgano de Israel que confesaba trabajar para otro afgano destinado en Alemania.

“Esa persona me contactó y me dijo que necesitaba información sobre ciertas ubicaciones”, dijo el presunto espía. “Me pidió algunas ubicaciones y se las proporcioné. También recibí US$ 2.000 de su parte”. El informe no identificó al presunto espía ni proporcionó pruebas que respaldaran la afirmación.

Los medios estatales también publicaron imágenes de la Policía de Teherán reuniendo a inmigrantes, a quienes el corresponsal identificó como en su mayoría afganos, mientras sus agentes perseguían a los sospechosos por campos abiertos.

Los potenciales deportados son trasladados a autobuses y obligados a salir de los vehículos hacia un destino desconocido.

El corresponsal de la televisión estatal que aparece en la grabación le pregunta a un empleador en Teherán del presunto migrante ilegal: “¿Por qué contrataron al afgano? Es ilegal”. El supuesto empleador responde: “¡Lo sé! Pero tengo que pagarles para que puedan regresar. Quieren irse y están esperando a que les paguen”.

