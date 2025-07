Este veterano del Ejército alistaba todo para el cumpleaños 3 de su hija. Pero fue detenido tras una redada de inmigración

George Retes, un veterano del Ejército de 25 años y padre de dos hijos, llevaba semanas planeando la fiesta de…

George Retes, un veterano del Ejército de 25 años y padre de dos hijos, llevaba semanas planeando la fiesta de cumpleaños de su hija de tres años sobre Minnie Mouse en el parque.

Pensaba comprarle un castillo inflable, invitar a toda la familia y colmarla de regalos y golosinas. Ella estaba emocionada por la divertida fiesta y él estaba emocionado por ver la sonrisa en su rostro, dijo.

Esos planes se vinieron abajo la semana pasada cuando Retes, ciudadano estadounidense, fue detenido por agentes federales de inmigración durante una redada y una protesta en la plantación legal de marihuana en el sur de California en donde trabajaba.

Herido y con quemaduras por gas pimienta y lacrimógeno, Retes permaneció detenido durante tres días sin explicación alguna, dijo. Su esposa, que no pudo comunicarse con él durante su detención, se apresuró a averiguar adónde se habían llevado a su esposo.

Y Retes se perdió la fiesta con la que él y su hija pequeña habían estado soñando.

En lugar de observar velas de cumpleaños parpadeantes y oír risas de niños en el cumpleaños de su hija, el padre se encontró solo en una celda con luces brillantes que nunca se apagaban, con la piel ardiendo y las extremidades adoloridas. Acostado sobre un colchón delgado que cubría una losa de cemento, se preguntaba si alguna vez volvería a ver a su familia.

“Todo lo que quería era estar allí para el cumpleaños de mi hija… Estaba tan emocionado de verla cumplir tres años y simplemente disfrutar de su día y verla feliz”, dijo Retes a CNN. “Fue horrible no estar allí”.

El arresto se produjo el 10 de julio cuando agentes federales de inmigración realizaron redadas a gran escala en dos plantaciones de marihuana de Glass House en Carpintería y Camarillo, California, y arrestaron a más de 300 personas, parte de las actividades de control migratorio en lugares de trabajo como granjas y obras de construcción que ha sembrado el miedo en las comunidades inmigrantes.

Ese día, Retes dice que se despertó y condujo al trabajo como cualquier otro día, sin saber que había disturbios en su lugar de trabajo. Al llegar a Glass House Farms en Camarillo, donde trabaja como guardia de seguridad contratado, se encontró con una multitud de manifestantes, autos amontonados en medio de la calle y gente de pie.

Se abrió paso entre la multitud y se encontró con una barricada de agentes que impedían el paso a Glass House, relató. El Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) estaban ejecutando órdenes judiciales en los cultivos de marihuana y se encontraron con cientos de manifestantes.

Salió de su auto y se acercó a los agentes para informarles que era ciudadano estadounidense y que solo intentaba llegar a su trabajo.

“No pensé que sería un problema para mí ir a trabajar… siempre y cuando me identificara y les dijera lo que intentaba hacer”, dijo.

Los agentes se negaron a escucharlo, dijo Retes, así que regresó a su coche.

Fue entonces cuando, según él, la situación se agravó: los agentes rodearon su coche y empezaron a gritar órdenes contradictorias para que saliera, diera marcha atrás y lo estacionara. Retes entonces dio marcha atrás, intentando huir de la tensa escena, dijo.

Los agentes continuaron gritando, golpearon su ventanilla y tiraron de la puerta intentando abrirla, dijo. Los agentes federales uniformados finalmente lanzaron lo que parecía gas lacrimógeno contra la multitud de manifestantes, lo cual nubló la visión de Retes y le provocó asfixia.

“Estoy intentando irme. Estoy intentando salir de aquí”, dijo Retes que les dijo a los agentes entre jadeos.

En ese momento, un agente rompió la ventanilla del conductor y otro le roció gas pimienta en la cara, dijo Retes, recordando haber sentido un corte en la pierna con un trozo de vidrio de la ventanilla. Luego, lo sacaron a rastras del coche y lo tiraron al suelo, sujetándolo, dijo.

“Tenía un agente arrodillado sobre mi espalda y otro arrodillado sobre mi cuello”, dijo Retes, quien señaló que tenía lesiones en el cuello y la espalda debido a sus cuatro años de servicio en el Ejército.

Retes recordó haberles dicho a los oficiales que no podía respirar debido al gas pimienta y el gas lacrimógeno. Pero dijo que procedieron a esposarlo y se lo llevaron a rastras sin explicarle el motivo de su arresto. El Departamento de Seguridad Nacional posteriormente lo acusaría de agresión, una acusación que él niega rotundamente.

“Simplemente no tenía ni idea de lo que me iba a pasar”, dijo Retes.

Retes se convirtió en uno de los varios ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes detenidos o arrestados en las tensas redadas en medio de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump; algunos fueron arrestados sin explicación alguna y sin posibilidad de contactar con sus familias, según grupos de defensa de los inmigrantes.

Las demostraciones de fuerza y los enfrentamientos entre agentes de inmigración y manifestantes en los lugares de las redadas se han convertido en sucesos periódicos en el área de Los Ángeles a medida que más personas se oponen a las acciones de control de inmigración del gobierno federal.

Un técnico de emergencias médicas (EMT, por sus siglas en inglés) envolvió con gasa la herida en la pierna de Retes antes de que fuera escoltado a una SUV sin identificación y llevado a un campo vacío, donde, según Retes, había agentes federales de varias agencias.

Los agentes tomaron sus huellas digitales y le tomaron fotos. Y cuando Retes preguntó por qué estaba detenido, los agentes no le respondieron, relató.

“Nunca me dijeron nada… Me senté ahí durante horas preguntándoles por qué estaba allí, por qué me estaban arrestando, y nadie podía darme una respuesta”, dijo Retes. “Nadie siquiera sabía quién me había arrestado ni por qué lo habían hecho. Nadie sabía lo que me iba a pasar ni con quién me iba siquiera”.

Finalmente, Retes fue llevado al Centro Metropolitano de Detención en el centro de Los Ángeles, donde fue retenido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, según muestran los registros en línea.

Fue fichado, le dieron ropa de prisión y lo colocaron en una celda de detención con un profesor que fue detenido durante protestas de inmigración ese mismo día, según Retes.

El viernes por la mañana, Retes llenó su formulario de ingreso y respondió preguntas del personal médico sobre su infancia, su pasado y su vida actual. Según sus respuestas, determinaron que debía ser puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio, por lo que permaneció solo en una celda con luces brillantes que nunca se apagaban, según Retes. Los guardias siempre estaban afuera de su celda y un psiquiatra lo revisaba una vez al día para asegurarse de que no se hiciera daño, contó.

En la celda por días, a Retes nunca le dijeron por qué fue arrestado ni si había cargos en su contra, dijo.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, dijo a CNN en una declaración el domingo que Retes no había sido acusado. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos dijo el viernes a CNN que no presentaría cargos contra Retes.

Más tarde, McLaughlin dijo que Retes fue detenido por un presunto asalto, pero no ofreció detalles sobre la acusación.

“Mientras agentes de CBP e ICE ejecutaban órdenes de registro criminal el 10 de julio en las instalaciones de marihuana en Camarillo, California, George Retes —un ciudadano estadounidense— se puso violento y se negó a cumplir con la ley”, dijo McLaughlin el jueves. “Desafió a los agentes y bloqueó su camino al negarse a mover su vehículo de la carretera”.

Retes niega las acusaciones de la agencia.

“Me gustaría ver dónde agredí a un oficial, y si eso es cierto, ¿por qué no me acusaron?”, dijo. “Pueden mentir todo lo que quieran. Eso no es lo que ocurrió”.

CNN contactó al Servicio de Alguaciles de EE.UU. y a la CBP para obtener comentarios.

Glass House dijo la semana pasada que recibió órdenes de inmigración y naturalización el día de los allanamientos.

“Según la ley, verificamos que las órdenes fueran válidas y cumplimos. Trabajadores fueron detenidos y estamos ayudando a proporcionarles representación legal”, dijo Glass House en un comunicado.

Retes describió su detención como “deprimente, muy confusa” y dijo que estuvo “muy perdido” esos tres largos días. Con dolor por la herida en su pierna y ardor en la piel, lo único que podía pensar mientras estaba solo en la celda era que se perdería el tercer cumpleaños de su hija.

“Estuve ahí con mis pensamientos todo el tiempo, preguntándome si alguna vez iba a salir, si alguien siquiera conocía mi historia o lo que me había pasado”, dijo. “Pensé que nunca volvería a ver a mis hijos”.

Aunque los gases lacrimógenos y el gas pimienta le ardían en los ojos y la piel, nunca le dieron la oportunidad de bañarse, dijo. Con un dolor ardiente intenso en brazos y piernas, era imposible para Retes dormir en lo que describió como un bloque de cemento con un colchón y una manta delgados, relató.

Y nunca recibió atención médica para el corte en su pierna, incluso después de pedirla, según Retes.

Durante su detención, Retes no pudo hablar con un abogado ni llamar a su esposa para informarle dónde estaba, dijo, y agregó que nadie más llamó para avisar a sus seres queridos dónde se encontraba.

“No les dieron ninguna información sobre dónde estaba”, dijo. “A cualquier agencia que llamaban, solo les daban evasivas”.

Mientras tanto, su esposa llamaba a quien pudiera para averiguar adónde se habían llevado a su esposo y hablaba entre lágrimas con los canales de noticias locales.

“No sé dónde está. He estado despierta desde las 6 a.m. tratando de llamar al alguacil, al departamento de policía, Oxnard, Camarillo, Ventura… Dicen que no saben”, dijo su esposa Guadalupe Torres a KABC, afiliada de CNN, el viernes.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), que administra el Centro Metropolitano de Detención, se negó a comentar el viernes sobre las condiciones del confinamiento de Retes, citando razones de privacidad y seguridad, pero dijo a CNN en un comunicado que “a todas las personas bajo custodia de la BOP, independientemente de su asignación de alojamiento, se les alienta continuamente a mantener contacto con sus seres queridos, amigos y recursos externos”.

“Cada individuo es tratado de manera independiente caso por caso, y el tratamiento se proporciona según la indicación clínica, incluidas las derivaciones a especialistas”, decía parte del comunicado.

Finalmente, el domingo, a Retes le informaron que sería liberado y lo acompañaron abajo, donde firmó por sus pertenencias y le dijeron que era libre de irse, recordó.

“¿Así que básicamente estuve encerrado sin razón alguna y me perdí el cumpleaños de mi hija sin razón?”, dijo Retes al preguntar a los guardias. Dice que recibió como respuesta el silencio.

Una vez fuera, Retes estaba feliz de sentir el aire fresco y el sol sobre su piel, dijo. Su esposa lo recogió y la pareja se dirigió a la casa de los padres de él para ver a su hija pequeña y a su hijo de ocho años.

“Sentí alivio de ver una cara conocida, y en ese momento en que la vi, supe que era real que finalmente estaba fuera”, dijo Retes sobre el reencuentro con su esposa.

Cuando llegaron a la casa, lo primero que hizo Retes fue correr hacia sus hijos y abrazarlos. Ellos corrieron hacia sus brazos gritando “¡Papá!”, relató.

“Fue lo mejor de todo, ese sentimiento nunca lo olvidaré. Fue tan bonito finalmente… abrazarlos”, dijo Retes.

“Ellos estaban simplemente muy felices de que yo estuviera fuera y de que estuviera bien… eso de alguna manera tranquilizó sus mentes”, dijo Retes sobre su esposa e hijos. “Estamos tratando de ir día a día”.

Pero Retes —quien dijo que se unió al Ejército cuando tenía 18 años y fue desplegado en Iraq en 2019— comentó que su familia y él siguen angustiados por los hechos del 10 de julio.

“Nadie merece ser tratado como yo”, expresó. “No debería importar si soy veterano, no debería importar si soy ciudadano estadounidense o el color de mi piel, o si estoy aquí ilegalmente o soy inmigrante”.

Retes contó que pidió disculpas a su hija por perderse su cumpleaños. Porque es muy pequeña, no le pudo explicar por qué estuvo ausente, dijo.

“Es simplemente algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida”, señaló.

