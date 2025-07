“Espero que sea mejor que Messi”: ¿cumplirá Lamine Yamal con expectativas del dorsal 10 del Barcelona? Esto dicen aficionados

La estrella del FC Barcelona Lamine Yamal ha estrenado su mayoría de edad con el mayor de los regalos que…

La estrella del FC Barcelona Lamine Yamal ha estrenado su mayoría de edad con el mayor de los regalos que le podía hacer el club: el dorsal número 10. Es la misma camiseta que han vestido otros astros azulgranas que contribuyeron a engrosar la leyenda del equipo: Lionel Messi, Ronaldinho o Diego Maradona.

Ahora bien, esa herencia ocurre al mismo tiempo que la polémica generada por la celebración del 13 de julio por su decimoctavo cumpleaños, en la que contrató a personas con enanismo.

“Es inaceptable que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como entretenimiento en fiestas privadas, y peor aun cuando estos incidentes involucran a figuras públicas como Lamine Yamal. La dignidad y los derechos de nuestro colectivo no son el entretenimiento de nadie, bajo ninguna circunstancia”, afirmó en un comunicado la presidenta de la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo de España (ADEE), Carolina Puente.

Por otra parte, dos de las personas contratadas defendieron su participación. “Como adultos con acondroplasia, comúnmente conocida como enanismo, tenemos voz y criterio propios, y plena capacidad para tomar decisiones sobre nuestra vida personal y profesional”, afirmaron en un comunicado compartido en Instagram.

Incluso desde el Ministerio de Derechos Sociales de España se ha solicitado una investigación.

Escueto al respecto, Yamal quiso zanjar la polémica diferenciando su vida profesional y de la personal. “Yo trabajo para el Barça, juego para el Barça; pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva disfruto de mi vida y ya está”, sentenció el mismo día en que firmó la extensión de su vínculo con el FC Barcelona hasta 2031.

Como ocurre habitualmente con los asuntos controvertidos que copan portadas, las redes sociales recogieron rápidamente el sentir de usuarios y aficionados al deporte respecto a la celebración de Yamal.

“Por favor, no acabes como Neymar o Ronaldinho por la fiesta”, rezaba un comentario dejado en la cuenta de Instagram del jugador. “Empezaste muy mal tu mayoría de edad”, señalaba otro.

Incluso hay quien compartía reflexiones en sus propias cuentas, como el comunicador español Pedro Ruiz, quien le dedicaba un mensaje “con la mejor intención” afirmando que si bien le gusta “mucho” como juega, está eligiendo “el peor de los caminos” cuando sale del campo.

“Con tus últimas decisiones sería poco probable que yo le regale una camiseta tuya a un sobrino mío”, apostillaba Ruiz.

Entre los motivos que han provocado que la controversia alcance esta magnitud está su corta edad, tal y como enfatiza a CNN Enrique Marqués, analista deportivo. “Hasta hace una semana no podía comprar alcohol, no podía votar y no podía conducir; y hemos visto que se ha organizado en torno a él un ruido que no corresponde con la edad de un adolescente, sino con alguien mucho mayor”, argumenta.

Pero el pulso hay que tomarlo también en la calle, concretamente, en los aledaños del Estadio Camp Nou, donde es fácil hallar hinchas del club azulgrana.

“Es un chico de 18 años y es como lo celebraría cualquier chico de 18 años en su situación”, razona a pregunta de CNN David Gutiérrez, aficionado del FC Barcelona.

Como Gutiérrez, otros seguidores del equipo consultados por CNN muestran un apoyo cerrado hacia Yamal. Varios de ellos ven el episodio del cumpleaños como algo anecdótico.

“Se ha buscado hacer un poco más de ruido de lo que haría falta”, comparte Iván Marín, quien cree que la noticia tuvo tanta repercusión “por lo que es, porque tiene mucho renombre este chaval”.

Ahora bien, todos son categóricos a la hora de expresar sus expectativas sobre el rendimiento que esperan de él luego de que carga con tan histórico dorsal. “Mientras demuestre en el campo lo que es, lo demás que haga afuera”, dice Eric Hidalgo.

Una opinión similar sostiene Óscar Rojas. “(Yamal) tiene todo el derecho a disfrutar como le plazca, no le veo el problema siempre y cuando no afecte al rendimiento en el campo”, comenta.

“Tiene un futuro muy brillante. Si sigue haciendo los partidos que hace y cuidándose, como parece que lo está haciendo… yo creo que será la próxima estrella del Barça en los próximos 10 años”, dice a CNN Miguel Arejo.

Así las cosas, las expectativas se demuestran elevadas y parece que la afición recupera la ilusión por ganar títulos. “Se han cumplido 10 años, una década sin que el Barça gane un título europeo importante (…) Todo esto se espera que se invierta con Lamine Yamal”, destaca Marqués.

Una esperanza que se demuestra fuerte en la mayoría de los consultados, quienes apuestan por una carrera fulgurante si nada se tuerce. “Me acuerdo de Ronaldinho, en su día, que era una estrella megamundial, podía haber ganado 10 balones de oro y… bueno, se le fue un poco de las manos el tema de la noche”, cuenta Joan Cornejo. “Creo que es muy joven y se tiene que centrar ―como ha hecho hasta ahora― en el fútbol solo”, agrega.

Pero asumido este dorsal, las comparaciones son imposibles. “La pregunta que se hace ahora (el aficionado al Barcelona) es: ¿va a ser Neymar? O, ¿va a ser el nuevo Messi (…) El talento está ahí, eso es indudable, pero la pregunta es: ¿cómo va a enfocar él la carrera”, profundiza Marqués.

Una pregunta que, trasladada a los hinchas que rodean el Camp Nou, parece tener respuesta clara. “Tiene un nivel y una calidad que no hemos visto ni en Messi en esa época”, afirma Cornejo.

“Espero que sea mejor que Messi”, agrega categórico Hidalgo.

Pero por el momento solo queda esperar lo mejor de él en el campo. Parece demostrado que Yamal cuenta con el apoyo férreo de la afición, con la confianza de que lo tiene todo por ganar y el talento para lograrlo. Solo esperan que esta confianza no caiga en saco roto y que el FC Barcelona vuelva a vivir otra época dorada.

“Seguramente, esto que estamos viendo, los detalles de su fiesta de cumpleaños, cogerán una importancia que hoy no tienen si el chaval en la próxima temporada no lo hace como de él se espera (…) Y eso es de lo que se trata, de estar más protegido para cuando no vengan bien dadas”, reflexiona Marqués.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.