El contundente mensaje de Obama a los demócratas: “Pónganse más firmes”

El expresidente Barack Obama hizo un llamado a la acción para los demócratas en un evento privado de recaudación de fondos en Nueva Jersey el viernes por la noche, e instó a aquellos frustrados por el estado del país bajo el mandato del presidente Donald Trump a “defender las cosas que creen que son correctas”.

“Creo que va a requerir menos introspección, menos quejas y menos posturas fetales. Y va a requerir que los demócratas simplemente se pongan más firmes”, dijo Obama en el evento de recaudación de fondos, según extractos de sus declaraciones obtenidos en exclusiva por CNN.

“Sabes, no me digas que eres demócrata, pero estás un poco decepcionado ahora mismo, así que no estás haciendo nada. No, ahora es precisamente el momento de intervenir y hacer algo”, dijo. “No digas que te importa mucho la libertad de expresión y luego te quedas callado. No, defiende la libertad de expresión cuando es difícil. Cuando alguien dice algo que no te gusta, pero aun así dices: ‘Sabes qué, esa persona tiene derecho a hablar’ (…) Lo que se necesita ahora es valentía”.

Los comentarios de Obama se producen mientras el Partido Demócrata busca su camino a seguir durante el segundo mandato de Trump. Muchos miembros de la base del partido han pedido una respuesta más contundente de los líderes demócratas en un momento en que el partido se encuentra excluido del poder.

Mientras los demócratas debaten quién debería liderar el partido, Obama los alentó a canalizar su energía hacia las carreras de gobernador en Nueva Jersey y Virginia, y dijo que las elecciones de este año podrían ser “un gran impulso para donde necesitamos ir”.

“Dejen de buscar soluciones fáciles. Dejen de buscar al mesías. Tienen grandes candidatos en campaña ahora mismo. Apoyen a esos candidatos”, dijo Obama, en referencia las elecciones de Nueva Jersey y Virginia, según extractos de sus declaraciones.

“Asegúrense de que el Comité Nacional Demócrata tenga lo que necesita para competir en lo que será un ciclo más impulsado por los datos y las redes sociales, lo que costará algo de dinero, experiencia y tiempo”, continuó.

Obama habló en un evento privado de recaudación de fondos organizado por el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y su esposa, Tammy Murphy, en su residencia de Red Bank, Nueva Jersey. La cena íntima recaudó US$ 2,5 millones mediante donaciones presenciales y en línea para el Comité Nacional Demócrata, según informó una fuente cercana al evento.

Una parte del botín se destinará a las iniciativas demócratas en la contienda por la gobernación de Nueva Jersey. La candidata demócrata, la representante Mikie Sherrill, y el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, estuvieron presentes en el evento.

Obama describió a Sherrill y a la exrepresentante Abigail Spanberger, candidata demócrata a gobernadora de Virginia, como “poderosos portavoces de un deseo pragmático y sensato de ayudar a la gente y ambos con notables trayectorias de servicio”.

“Lo más importante que pueden hacer ahora mismo es ayudar al equipo, a nuestro candidato, a ganar”, dijo. “Y tenemos que empezar a llenar nuestras arcas en el Comité Nacional Demócrata”.

Obama también argumentó que los demócratas necesitan centrarse en cómo “cumplir con los intereses de la gente”, y reconoció que ha habido diferentes puntos de vista dentro del partido sobre la mejor manera de hacerlo.

“Tengo entendido que ha habido cierta discusión entre la izquierda del partido y quienes promueven la, ‘agenda de la abundancia’. Oigan, esas cosas no son contradictorias. ¿Quieren beneficiar a la gente y mejorar sus vidas? Tienen que encontrar la manera de hacerlo”, dijo.

“No me importa cuánto ames a la gente trabajadora. No pueden permitirse una casa porque todas las leyes de tu estado prohíben construir. Y la zonificación impide las estructuras multifamiliares por el NIMBY”, dijo, en referencia a las opiniones de “no en mi patio trasero”. “No quiero saber tu ideología, porque no puedes construir nada. No importa”.

Obama ha hablado de forma selectiva desde el regreso de Trump al poder en enero. Ha criticado la política arancelaria del presidente y ha advertido que la Casa Blanca está vulnerando los derechos de los estadounidenses. El mes pasado, Obama advirtió que el país estaba “peligrosamente cerca” de un gobierno más autocrático.

En el evento de recaudación de fondos a puerta cerrada del viernes, el expresidente afirmó que no le ha “sorprendido lo que ha hecho Trump” ni que “ya no hay más barreras de seguridad dentro del Partido Republicano”. Reiteró su llamado a las instituciones, incluyendo bufetes de abogados y universidades, para que rechacen los intentos de intimidación del Gobierno de Trump.

“Lo que se nos pide es que nos esforcemos por defender lo que consideramos correcto. Y que estemos dispuestos a sentirnos un poco incómodos al defender nuestros valores. Y al defender el país. Y al defender el mundo que queremos dejarles a nuestros hijos y nietos”, dijo. “Y si todos lo hacemos, si cumplimos con nuestra labor durante el próximo año y medio, creo que recuperaremos el impulso y nos posicionaremos para que este país avance en la dirección correcta”.

