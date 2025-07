Dos hermanos, un sueño de título: la rivalidad entre los Márquez en MotoGP

Puede que no sea raro encontrar hermanos deportistas de talla mundial, pero con la notable excepción de las hermanas Serena…

Puede que no sea raro encontrar hermanos deportistas de talla mundial, pero con la notable excepción de las hermanas Serena y Venus Williams en el tenis, rara vez compiten directamente por el mismo gran premio.

Aún más rara es una historia con tantos giros inesperados como la de Marc y Álex Márquez, dos hermanos del pequeño pueblo de Cervera, en Cataluña, España. Actualmente en primer y segundo lugar en la clasificación de MotoGP, compiten por un título mundial a velocidades superiores a los 354 km/h (220 mph) mientras la Fórmula 1 del motociclismo se acerca al ecuador de la temporada.

Sin duda, uno de los mejores pilotos de motociclismo de la historia, Marc Márquez busca su primera corona en la categoría reina desde 2019, tras superar una serie de lesiones terribles, una afección ocular debilitante (diplopía) que le provocó visión doble, y su separación de Repsol Honda, el equipo con el que había ganado seis títulos de la categoría reina. Ahora, al volante de una Ducati oficial, el glamuroso equivalente de MotoGP al Ferrari de F1, el piloto de 32 años busca su séptima corona. Sin embargo, nadie esperaba que su hermano menor, Alex, le pisara los talones.

El joven Márquez contrasta con la figura de su hermano mayor, de carácter firme y centrado. 10 centímetros más alto, pero tres años menor que Marc, es la viva imagen de la afabilidad, irradiando calidez, paciencia y buen humor por todo el paddock. Cuando Alex llega unos minutos tarde para hablar con CNN Sports, su jefe de prensa ríe, lamentando que habrían llegado a tiempo si el piloto “no se hubiera parado a saludar a literalmente todo el mundo”.

Alex sabe lo que es ser campeón del mundo, con títulos de Moto3 y Moto2 en su haber, pero hasta esta temporada rara vez había pisado el podio en MotoGP. Pilotando para el equipo satélite Gresini Ducati, con la versión 2024 de la moto oficial de Marc, algo ha hecho clic de repente; Con seis podios y una victoria en las nueve primeras carreras, es un auténtico aspirante al título.

“Esta moto fue fácil desde el primer momento; se adapta bien a mi estilo de pilotaje, así que no tuve que cambiar mucho”, explica Alex. “Marc y yo veníamos de una moto de 2023 que era realmente difícil de pilotar… la del año pasado era una pesadilla al entrar en las curvas. Cuando estás en moto y piensas mucho, eres lento; cuando estás en moto y no necesitas cambiar mucho tu estilo de pilotaje y simplemente puedes ganar velocidad, eres realmente rápido. Y esto es lo que me ha aportado la moto de 2024: es mejor en todos los aspectos, así que es mucho más fácil para mí. Cuando lo disfrutas y eres rápido, es fácil”.

Alex sabe que nadie esperaba su ascenso esta temporada y dice que puede sentir la dinámica cambiante de competir en la cima. “Hay más presión, pero en una situación estupenda”, le dice a CNN. “Porque al principio de esta temporada nadie nos esperaba, y de repente estamos ahí peleando con Marc, ya sabes que todos esperaban la pelea entre Marc y Pecco (Bagnaia), yo no, pero ahí estamos”.

Marc también corrió para el equipo Gresini la temporada pasada, antes de pasar a la presión del equipo de fábrica este año. Alex cree que las expectativas adicionales que Marc ha asumido podrían lastrar al hermano mayor. “No tenemos nada que perder, ellos tienen mucho que perder, porque en un equipo oficial, ¿necesitas ganar? ¿Sí o sí? Cuando estás en un equipo independiente, tienes la moto del año pasado, el objetivo siempre es subir al podio, intentar ganar carreras, pero luchar por el campeonato es difícil porque no tenemos la moto oficial”.

Aunque Alex puede aprovechar su propia experiencia ganando títulos mundiales, afirma que los momentos difíciles que vivió en sus primeros años en MotoGP, en equipos con dificultades, le han enseñado más sobre las carreras y la vida. “Cuando gané un campeonato mundial, todo llegó de forma bastante natural, no fácil, pero automática. Gané el segundo año, veía a mi hermano ganar todos los años; uno piensa que lo normal es ganar. No, lo normal en este deporte es perder; se pierde más de lo que se gana, es así”, explica.

“Así que esos años que pasé, que fueron realmente difíciles y frustrantes para mí, me dieron la lección de que, cuando tengas un buen momento, una pole position, un top 5 o un podio, disfrútalo como si fuera el último, porque el deporte es así: un año estás arriba, al día siguiente estás abajo; así que cuando estás arriba, disfruta; cuando estás abajo, trabaja. Esta es la lección que aprendí durante los años malos”. Era como otra persona, enfadado con todo el mundo.

Aunque Alex ha tenido momentos bajos, ninguno se compara con los que ha afrontado su hermano. Una grave fractura en el brazo derecho durante la temporada 2020 requirió interminables cirugías después de que Marc intentara volver a competir demasiado pronto, agravando la lesión. Junto con numerosas fracturas, además del trauma psicológico y fisiológico de sus recurrentes episodios de diplopía, toda su carrera parecía estar en peligro.

Alex lo vivió en primera fila, y los hermanos siguen estando extraordinariamente unidos, compartiendo autocaravana en el circuito, una casa en Madrid y entrenando juntos a diario. La tensión que Marc soportaba en esos momentos difíciles era evidente, recuerda Alex.

“Sin duda, si gana este campeonato, se lo merece. Todo lo que pasó, no sé cuántas cirugías… en esa situación fue difícil para su gente cercana; era como otra persona, otro personaje, estaba enojado con todo el mundo. Un día le dijimos: ‘¿Por qué estás enojado con la gente que está de tu lado?’”, recuerda Alex.

Cuando Marc decidió operarse el brazo, fue en parte para salvar su carrera, pero también simplemente para poder vivir con menos dolor, dice Alex. “Volvió con ese ánimo de Marc, haciendo bromas, siendo amable con la gente y todo eso, porque compartía todo ese dolor que sentía con sus seres queridos, familiares y amigos. Después de todo lo que ha pasado, se lo merece, estar ahí”.

El hecho de que ambos compitan por el título podría haber abierto una brecha entre los hermanos. En cambio, ha ocurrido lo contrario, dice Alex. Cuando estás en esta situación, tienes dos opciones: alejarte y separarte un poco, o acercarte más. Naturalmente, tenemos ese lado protector de tu hermano, y somos más cercanos, hablamos más que nunca, compartimos cosas más que nunca, estamos todos los días juntos, entrenando con la bicicleta, en el gimnasio y todo eso, así que es genial tener eso.

Julià Márquez, el padre de los hermanos, es una figura omnipresente en las carreras y avala ese vínculo fortalecido. “Personalmente, por lo que veo y oigo en la familia, creo que esta competición los ha unido”, declara a CNN. “Su relación es mucho más positiva, más fuerte y más cercana, y eso es increíble. Estoy muy orgulloso de ello”.

El vínculo familiar es profundo, y tanto Julià como su madre, Roser, desempeñan un papel activo en la vida de sus hijos. Julià dice que se esfuerza por asegurarse de que su participación sea la adecuada. “Empecé con mis hijos desde cero, desde muy pequeños. Siempre íbamos juntos, entrenábamos juntos, íbamos a todas las carreras juntos. Yo los llevaba en autocaravana, y me gusta estar a su lado”, explica. “Su relación personal es muy buena, pero me aseguro de separar su trabajo de la paternidad. Estoy aquí con ellos, la relación es estupenda, pero no me inmiscuyo. Fuera de la pista es diferente, porque puedo comportarme como un padre”.

¿Se pelean alguna vez? “¿Hay alguna familia que no discuta?”, pregunta Julià. “Pero sus peleas duran cinco minutos. Después, están así”, dice, dibujando una amplia sonrisa con los dedos. “Volviendo a la normalidad”.

Marc dice que incluso durante los fines de semana de carreras, la pareja se mantiene unida, tanto dentro como fuera de la pista. “Hoy lo pasamos bien juntos en la autocaravana, echamos una siesta juntos antes de la FP2 (entrenamientos libres), hablando de las sensaciones delanteras (de las motos)”, declaró a CNN durante una sesión informativa para pilotos en el GP de Italia de MotoGP. “Hablamos de las sensaciones sobre la moto, pero al final, él tiene su propia estrategia con su mecánico jefe, y yo tengo la mía con él, y tenemos diferentes estilos de pilotaje. Al final, él siente una cosa sobre la moto, yo otra, pero los tiempos de vuelta son muy parecidos”.

Alex afirma que la cercanía les motiva. “Sé que estoy entrenando con mi rival para el campeonato, pero hay algo súper bonito que decir: ‘Quiero ganarle’. Así que el objetivo diario es ganarle en bicicleta, ganarle en el gimnasio, y creo que es una buena competición; ambos llegamos a un nivel muy alto, porque esa competición diaria te hace crecer cada día”.

El veterano periodista de MotoGP y expiloto Mat Oxley está ultimando la biografía de Marc Márquez. También da fe de la sincera cercanía entre los hermanos. “Creo que es muy genuino; obviamente se adoran”, declara a CNN. Sus padres han hecho un excelente trabajo criándolos. No los sacaron del colegio, como hacen muchos padres, y creo que es una familia bastante humilde, de clase trabajadora, pero obviamente los han educado de una manera muy especial, porque ambos son increíblemente educados y se portan muy bien.

Mientras que el joven Márquez parece tener una popularidad casi universal entre los aficionados a las carreras, Marc genera más controversia, principalmente debido a su rivalidad con el legendario Valentino Rossi y al infame enfrentamiento entre ambos hace una década en Malasia, en el que el italiano fue penalizado tras un altercado con Márquez durante un acalorado duelo en la pista, lo que truncó las aspiraciones de Rossi a un octavo título de la categoría reina. Incluso muchos aficionados de Ducati nunca han perdonado al catalán.

Esa enemistad es una fuente de inmensa frustración para el director del equipo Ducati, Davide Tardozzi: “Es algo que detesto, porque la gente todavía tiene presente lo que pasó hace diez años, pero no saben cómo sucedió; solo conocen los últimos detalles de la carrera del domingo en Malasia, pero no saben qué pasó antes”, declara a CNN.

“No quiero decir que no sea culpa de Marc, ni de Valentino; creo que ambos cometieron errores y, sinceramente, es hora de dejarlo. Porque, tras tener a Marc en el equipo un tiempo, entiendo cómo es este tipo: no el campeón, sino la persona, y es una persona muy humana, muy honesta, y creo que si la gente pasa tiempo con él, comprende que es mucho más de lo que cree”.

Oxley afirma que la personalidad de Marc en la pista contrasta por completo con la de él fuera de ella. «Marc es un asesino, más que nadie, en la pista; pero fuera de ella, he trabajado con él durante años como periodista, y nunca es irritable, grosero ni distraído; siempre está ahí, y muchos pilotos no son así».

Tras la caída de Alex en el MotoGP de los Países Bajos, Marc consolidó una ventaja de 68 puntos en el campeonato. Esta podría parecer inexpugnable, incluso con 12 carreras restantes. Pero los historiadores de MotoGP recordarán que Francesco «Pecco» Bagnaia remontó una diferencia de 91 puntos sobre su rival Fabio Quartararo para ganar el título de 2022, y con la precariedad del motociclismo y los 37 puntos en juego cada fin de semana, aún queda mucho por competir. En Assen, Marc reaccionó con enfado ante la insinuación de que su hermano no se estaba esforzando al máximo para vencerlo

¿Se tomarían alguna vez las cosas con calma? “Creo que ahora, a mitad de temporada, no”, dice Julià entre risas. “Porque compiten por los puntos del campeonato. Ahora, hacia el final de la temporada, en posiciones diferentes [a las de ahora], podrían ayudarse mutuamente, por trabajo en equipo, sería un trabajo de familia”.

Si llegara el momento, con el título en juego, en la última curva de la última carrera, ¿qué pasaría? Tardozzi cree que no habría tregua. La relación entre los hermanos, creo, es única en el mundo. Pero al final, creo que ambos conocen el nivel del otro. Creo que Marc es un poco más rápido que Alex, y Alex lo sabe; eso no significa que, si es posible, Alex no luche por ganar, ni que Marc no intente adelantar a su hermano en la última curva, declara a CNN.

Porque al final, las carreras son carreras, y bromean juntos en la autocaravana o en casa, porque también viven en la misma casa en Madrid, pero al final, cuando se bajan la visera del casco, solo piensan en ganar.

