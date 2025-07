Costco ahora abre más temprano para ciertos miembros

Costco implementó horarios de compra más tempranos, pero los miembros tendrán que pagar un poco más para acceder a este…

Costco implementó horarios de compra más tempranos, pero los miembros tendrán que pagar un poco más para acceder a este beneficio.

Los titulares del plan “Executive Member”, el más caro de Costco y que cuesta US$ 130 al año, ahora pueden ingresar exclusivamente a las tiendas desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. de domingo a viernes. Los sábados, el horario especial es de 9:00 a 9:30 a.m. Todos los demás miembros pueden ingresar a partir de las 10:00 a.m. de domingo a viernes y a las 9:30 a.m. los sábados.

Costco anunció estos cambios el mes pasado y entraron en vigor el lunes 30 de junio.

Los cambios llegan aproximadamente un año después de que la cadena de almacenes aumentara los precios de sus membresías anuales por primera vez en siete años.

En septiembre pasado, las tarifas de membresía subieron US$ 5, a US$ 65 al año en EE.UU. y Canadá, para tres de sus planes: “Gold Star”, “Business” y “Business Add-On”.

El precio del nivel premium “Executive Member” de Costco también aumentó US$ 10. Sin embargo, ahora pueden ganar hasta US$ 1.250 en recompensas anuales, frente a US$ 1.000 anteriormente, incluyendo un nuevo crédito mensual de US$ 10 para entregas el mismo día en su sitio web o a través de Instacart.

El número de miembros Executive creció 9 % interanual, alcanzando los 37,6 millones, de acuerdo con el informe de resultados más reciente de la empresa. Estas membresías representan el 73 % de las ventas de Costco.

Las cuotas anuales han sido una de las mayores fuentes de ganancias para Costco, ayudando a compensar gastos y mantener precios bajos. El año pasado, Costco obtuvo US$ 4.800 millones en ingresos por membresías, un aumento del 5 % respecto a 2023.

