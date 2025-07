Cómo te afectará el megaproyecto de ley de Trump

Los adultos mayores, estudiantes, contribuyentes, niños, padres, estadounidenses de bajos ingresos y prácticamente todos los demás se verán afectados por…

Los adultos mayores, estudiantes, contribuyentes, niños, padres, estadounidenses de bajos ingresos y prácticamente todos los demás se verán afectados por el enorme proyecto de ley de impuestos y gastos que se está negociando en tiempo real en el Capitolio.

Los republicanos lo llaman el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump, pero ha habido varias versiones. La más reciente fue aprobada por el Senado este martes con el voto decisivo del vicepresidente J.D. Vance.

La versión del Senado difiere en aspectos clave de la que la Cámara de Representantes aprobó en mayo. Ambas cámaras deberán aprobar la misma versión para enviar el paquete a la mesa de Trump antes de la fecha límite deseada, el 4 de julio.

Pero ya se conocen las líneas generales de esta gigantesca ley. Extiende los recortes fiscales del primer mandato de Trump, financia su visión del muro fronterizo y compensa parte de esa pérdida de ingresos y el gasto adicional con recortes a la ayuda federal para la red de seguridad social que ayuda a los estadounidenses a pagar alimentos y seguro de salud.

Esto es lo que sabemos sobre cómo afectará el proyecto de ley del Senado a…

Para muchos inscritos en Medicaid, el mayor impacto sería el nuevo requisito de trabajo. Ciertos estadounidenses capaces de trabajar, de entre 19 y 64 años, inscritos bajo la expansión de Medicaid, tendrían que trabajar, hacer voluntariado, asistir a la escuela o participar en capacitación laboral al menos 80 horas al mes. El mandato también aplicaría a los padres de niños de 14 años o más.

Lee más de Tami Luhby aquí.

Además, a los inscritos en la expansión se les revisaría la elegibilidad con más frecuencia y tendrían que pagar hasta US$ 35 por ciertos cuidados.

En general, los inscritos en Medicaid podrían enfrentar otros cambios, ya que los estados recibirían menos fondos federales para el programa. Esto podría obligar a algunos estados a eliminar ciertos beneficios o restringir la inscripción, entre otras modificaciones.

Además, muchos inscritos tendrían que lidiar con más papeleo y requisitos de verificación, lo que podría dificultar que algunos soliciten y mantengan sus beneficios. El proyecto de ley retrasaría la implementación de algunas disposiciones de dos reglas del Gobierno de Biden destinadas a simplificar la inscripción y la renovación de la cobertura.

Casi 12 millones más de personas estarían sin seguro en 2034, muchas de ellas perdiendo cobertura debido a las disposiciones de Medicaid en el proyecto de ley, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso publicado el domingo, antes de los cambios posteriores al proyecto que el Senado finalmente aprobó.

Más estadounidenses que reciben cupones para alimentos tendrían que trabajar para mantener sus beneficios. El proyecto de ley ampliaría el requisito de trabajo existente a inscritos de entre 55 y 64 años, a padres de niños de 14 años o más, así como a veteranos, jóvenes que estuvieron en hogares de acogida y personas en situación de calle.

Los inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, el nombre formal de los cupones para alimentos, también podrían enfrentar otros cambios: muchos estados tendrían que cubrir parte del costo de los beneficios por primera vez y pagar más de los costos administrativos, lo que podría obligarlos a reducir beneficios, restringir la elegibilidad o hacer otras modificaciones, incluyendo la posibilidad de retirarse del programa de red de seguridad. Además, el crecimiento de los beneficios de los cupones para alimentos se limitaría en el futuro.

Lee más de Tami sobre una versión anterior de los cambios en los cupones para alimentos del proyecto de ley del Senado aquí.

Los estadounidenses que buscan cobertura en los mercados de Obamacare podrían tener más dificultades para inscribirse en los planes y recibir subsidios federales para ayudar a pagar sus primas. El proyecto de ley aumentaría los requisitos de verificación y, en la práctica, acabaría con la reinscripción automática. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que millones de personas perderían su cobertura de Obamacare.

Que no estés en Medicaid no significa que tu atención médica no se vea afectada por el proyecto de ley. Los hospitales advierten que los fuertes recortes a Medicaid podrían obligar a algunos hospitales —especialmente en zonas rurales— a cerrar, limitar servicios y reducir personal.

“Las consecuencias reales de estas reducciones resultarán en un daño irreparable al acceso a la atención para todos los estadounidenses”, escribió Rick Pollack, CEO de la Asociación Estadounidense de Hospitales, en una carta enviada a los senadores el domingo.

El proyecto de ley también podría afectar a quienes no reciben cupones para alimentos. Un grupo comercial de supermercados independientes advirtió que recortar el apoyo federal al programa podría perjudicar a los minoristas locales de alimentos, que aumentan el acceso a alimentos, generan empleos y ayudan a las economías locales, particularmente en áreas rurales y desatendidas.

Los legisladores estatales probablemente tendrían que tomar decisiones difíciles, ya que enfrentarían enormes reducciones en el apoyo federal para Medicaid y cupones para alimentos. Podrían intentar limitar el costo de los programas recortando beneficios o la elegibilidad, pero también podrían decidir ahorrar dinero en otras áreas, como educación o infraestructura.

El proyecto de ley reduciría la cantidad de impuestos que los gobiernos estatales y locales pueden aplicar a los proveedores, especialmente hospitales, que es una fuente clave de financiamiento para los estados. Además, requeriría que muchos estados empiecen a pagar parte de los beneficios de los cupones para alimentos y asuman más costos administrativos.

Muchos contribuyentes seguirían beneficiándose de la serie de recortes individuales al impuesto sobre la renta del paquete fiscal de Trump de 2017 que están programados para expirar a fin de año. El proyecto de ley actual extendería permanentemente prácticamente todas esas exenciones fiscales, incluyendo las tasas individuales más bajas y casi el doble de la deducción estándar.

Pero muchos contribuyentes pueden no notar este alivio fiscal porque sería una continuación de disposiciones vigentes desde la ley de 2017. Sin embargo, algunos podrían beneficiarse del aumento en el crédito tributario por hijos y el incremento temporal del límite en las deducciones estatales y locales, así como otros nuevos beneficios fiscales en el proyecto.

Los hogares verían una reducción promedio de US$ 2.900 en sus impuestos, según un análisis del Centro de Política Fiscal sobre las disposiciones fiscales del proyecto. Pero esa cifra varía mucho según el ingreso de los contribuyentes. Más detalles después.

Los adultos mayores recibirían un aumento de US$ 6.000 en su deducción estándar desde 2025 hasta 2028. El beneficio comenzaría a eliminarse para individuos con ingresos superiores a US$ 75.000 y parejas con ingresos dobles a esa cantidad.

Este alivio fiscal es en lugar de la promesa de campaña de Trump de eliminar impuestos sobre los beneficios del Seguro Social.

Sin embargo, algunos adultos mayores de bajos ingresos inscritos en Medicare y Medicaid podrían verse afectados por los recortes a Medicaid en el proyecto. Podrían perder su cobertura de Medicaid, que les ayuda a cubrir sus primas de Medicare y gastos de bolsillo. También podrían perder beneficios que reciben a través de Medicaid, como cuidado a largo plazo y servicios dentales.

Se establecerían nuevos límites en la cantidad que los estudiantes pueden pedir prestada en préstamos federales para posgrado y cuánto pueden pedir prestado los padres para ayudar a pagar la matrícula. Habría menos oportunidades para diferimientos o indulgencias. También habría límites para préstamos a estudiantes a tiempo parcial y opciones de pago mucho más limitadas, alejándose de los programas de condonación de préstamos de la era Biden.

Aunque el enfoque principal del proyecto de ley son los recortes fiscales, no todos pagarán menos impuestos. Las universidades privadas generalmente están exentas de impuestos, aunque pagan un impuesto del 1,4 % sobre los ingresos de sus fondos patrimoniales. Este proyecto aumentaría ese impuesto sobre ingresos patrimoniales a una tasa máxima del 8 % para universidades cuyos fondos patrimoniales excedan los US$ 2 millones por estudiante inscrito. Hablamos de escuelas como Harvard, Yale, Stanford, MIT y Princeton.

Buenas noticias para quien compre un auto nuevo fabricado en Estados Unidos con un préstamo: este proyecto permitirá deducir hasta US$ 10.000 en intereses de los ingresos sujetos a impuestos.

Malas noticias para quien quiera comprar un vehículo eléctrico: los créditos fiscales para vehículos eléctricos, que llegaban hasta US$ 7.500 y fueron implementados por los demócratas bajo el presidente Joe Biden, terminarían a finales de septiembre. Estaban programados para durar hasta 2032.

Muchos padres recibirían un mayor beneficio fiscal: la ley aumentaría permanentemente el crédito tributario por hijos a US$ 2.200 por niño, desde los US$ 2.000 actuales.

Padres solteros que ganen hasta US$ 200.000 y parejas casadas con ingresos hasta US$ 400.000 calificarían. El crédito se eliminaría gradualmente para quienes tengan ingresos mayores.

Sin embargo, otros padres podrían perder ayuda gubernamental, ya que muchos con hijos de 14 años o más tendrían que trabajar para seguir recibiendo Medicaid y cupones para alimentos.

En un programa piloto de tres años, cada bebé estadounidense nacido entre 2025 y 2028 recibiría un fondo inicial de US$ 1.000 del gobierno para ser invertido en un fondo índice. Los padres podrían agregar US$ 5.000 cada año a esas cuentas y ver crecer los intereses durante la niñez. No se permitirían retiros hasta que el niño cumpla 18 años. Originalmente llamado “bono bebé” o “cuenta MAGA,” el nombre fue cambiado a “cuentas Trump” durante el año. Tiene algunas similitudes con propuestas de demócratas, incluyendo al senador Cory Booker. Lee más de Jeanne Sahadi de CNN.

Muchos trabajadores que reciben propinas o pago por horas extras tendrían un alivio fiscal hasta 2028.

Los empleados en trabajos donde tradicionalmente se reciben propinas podrían deducir hasta US$ 25.000 en ingresos por propinas de sus impuestos federales, mientras que quienes reciben horas extras podrían deducir hasta US$ 12.500 de ese pago adicional.

Personas con ingresos superiores a US$ 160.000 en 2025 no calificarían.

El proyecto acelera el fin de los incentivos fiscales para proyectos de energía renovable hasta 2027.

El proyecto limitaría la elegibilidad para beneficios federales —incluyendo cupones para alimentos, Medicaid, subsidios para primas del Affordable Care Act y Medicare— a un grupo más reducido de no ciudadanos.

Algunos inmigrantes, como refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y trata de personas, ya no calificarían.

Además, los inmigrantes tendrían que pagar nuevas tarifas o tarifas más altas para solicitar diversos programas, incluyendo asilo, autorización de trabajo, permiso humanitario y Estatus de Protección Temporal, así como para la mayoría de trámites ante cortes de inmigración.

Los estadounidenses adinerados se beneficiarían mucho más del paquete fiscal que quienes tienen ingresos menores, según un análisis del Centro de Política Fiscal sobre el proyecto del Senado.

Aunque todos los hogares verían sus impuestos reducidos, alrededor del 60 % de los beneficios irían a quienes ganan US$ 217.000 o más (el 20 % más rico). Estas personas recibirían una reducción promedio de US$ 12.500, o el 3,4 % de su ingreso después de impuestos, en 2026.

Pero los hogares con menores ingresos, que ganan alrededor de US$ 35.000 o menos, recibirían una reducción promedio de solo US$ 150, menos del 1 % de su ingreso después de impuestos. Los hogares de ingresos medios verían una reducción promedio de alrededor de US$ 1.800, o 2,3 % de su ingreso después de impuestos.

Este análisis no toma en cuenta los históricos recortes al programa de red de seguridad nacional, que afectarían a los estadounidenses de menores ingresos. Ellos verían sus ingresos reducidos después de considerar los cambios en Medicaid y los cupones para alimentos, según un informe del Budget Lab de Yale.

Parece increíble, pero según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, miles de personas que ganaron US$ 1 millón o más reclamaron beneficios por desempleo en 2021 y 2022. Este proyecto pone fin a eso.

Musk está furioso por el proyecto de ley y lo ha expresado con fuerza en redes sociales. No solo está en desacuerdo con los recortes fiscales que disparan el déficit, también preferiría recortes de gasto más profundos.

El CEO de Tesla también se opone enérgicamente al fin abrupto de los créditos fiscales para vehículos eléctricos.

“Le da subsidios a industrias del pasado mientras perjudica gravemente a las industrias del futuro”, escribió en X. Predijo un “suicidio político” para los republicanos si convierten este proyecto en ley.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso publicado el domingo, el proyecto aumentaría el déficit en US$ 3.300 millones durante la próxima década. Los republicanos recurrieron a un truco presupuestario para argumentar que el impacto es mucho menor. Pero nadie debería esperar que la deuda nacional, que ronda los US$ 36.000 millones, disminuya como resultado de este paquete.

La legislación también aumentaría el techo de la deuda en US$ 5.000 millones para permitir que el Departamento del Tesoro pida más prestado y así pagar las obligaciones ya adquiridas.

Muchos estadounidenses podrían sentir las consecuencias del crecimiento constante de la deuda nacional en su bolsillo. Según un análisis de la CBO sobre la versión de la Cámara de Representantes, el proyecto aumentaría las tasas de interés, lo que encarecería las hipotecas, los préstamos para autos y los pagos con tarjetas de crédito.

Lee más de Matt Egan de CNN aquí.

El dinero que Trump no logró asegurar para el muro fronterizo durante su primer mandato está incluido en este proyecto. Se destinan US$ 46.500 millones para la construcción del muro y $45.000 millones para la detención de personas indocumentadas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.