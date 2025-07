Comienza la batalla para convencer a los votantes sobre el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump

Durante meses, más de una decena de republicanos del Capitolio han estado haciendo sonar la alarma sobre los fuertes recortes…

Durante meses, más de una decena de republicanos del Capitolio han estado haciendo sonar la alarma sobre los fuertes recortes a Medicaid en el extenso paquete de agenda del presidente Donald Trump, que ahora está a sólo unas horas de convertirse en ley.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó los recortes a Medicaid como “inevitables”. El senador de Missouri, Josh Hawley, calificó de “error” la estrategia republicana de atacar a Medicaid. El representante de Nebraska, Don Bacon, quien declaró en su momento que no apoyaría nada con más de US$ 500.000 millones en recortes, dijo que apoyaba a regañadientes los recortes de casi un US$ 1 billón del Senado debido a otras exenciones fiscales incluidas en el proyecto de ley.

Ahora, los demócratas están convirtiendo esas precisas advertencias del Partido Republicano en la pieza central de su estrategia para tomar el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre próximo.

“Es como 2018 otra vez”, dijo el representante Jared Golden de Maine, un demócrata que ocupa uno de los escaños más difíciles y favorables a Trump de su partido.

“No voy a predecir el futuro, pero creo que hoy fue una votación bastante mala para ellos”, declaró Golden a CNN, añadiendo que no consideró votar a favor del proyecto de ley republicano, a pesar de los miles de millones de dólares destinados a la seguridad fronteriza y la financiación militar. “Jamás votaría a favor de estos recortes a Medicaid. Jamás”.

Las encuestas recientes hasta la fecha muestran que los republicanos tienen un difícil trabajo de promoción por delante, con un 53 % de votantes oponiéndose al proyecto de ley según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada en junio. Sin embargo, el Partido Republicano planea contraatacar, con su propio argumento de que los demócratas obstaculizaron exenciones fiscales ampliamente populares para muchos estadounidenses, miles de millones adicionales para la seguridad fronteriza y apoyo adicional para las tropas estadounidenses. Argumentan que los demócratas están exagerando enormemente los recortes a Medicaid, la mayoría de los cuales provienen de requisitos laborales dirigidos principalmente a adultos sanos sin dependientes que no trabajan ni asisten a la escuela 80 horas al mes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, describió el proyecto de ley como la “legislación más completa y compleja” de los últimos tiempos y “posiblemente una de las dos o tres más importantes en la historia del Congreso”. Trump elogió la legislación en un evento en Iowa el jueves y sugirió aprovechar la oposición de los demócratas en la campaña electoral.

La representante republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, ofreció una defensa enfática de la legislación, calificando de “mentirosos” a los críticos demócratas y acusándolos de “infundir miedo”. Y defendió los nuevos requisitos laborales de Medicaid afirmando: “Nadie pierde sus beneficios si así lo decide”.

Pero los demócratas insisten en que tienen un mensaje mucho más potente.

“Miraremos hacia atrás en la noche de las elecciones de noviembre pasado, a lo que sucedió esta semana, que culminó con esta votación de hoy, como el comienzo de la mayoría de la Cámara de Representantes para los demócratas”, dijo el representante Brendan Boyle de Pensilvania a CNN.

“No hay nada más efectivo que un miembro del Congreso diga con sus propias palabras lo malo que es este proyecto de ley”, añadió la representante de California Ami Bera, quien está muy involucrada en la operación de campaña de los demócratas.

Señaló a republicanos como el representante David Valadao, cuyo distrito rural de California depende en gran medida de la ayuda estatal y gubernamental. Aproximadamente dos tercios de los habitantes de su distrito obtienen su seguro médico a través de Medicaid. “Esta es una votación realmente mala para David”, dijo Bera.

El proyecto de ley recorta casi un US$ 1 billón a Medicaid en una década, cuyos costos se han disparado desde la expansión de este programa a 40 estados durante la era Obama. Aproximadamente 12 millones de personas podrían perder su seguro médico para 2034 debido a los cambios en Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible que incluye el proyecto de ley, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Algunos de los impactos más drásticos no se sentirán durante años, y los requisitos laborales del proyecto de ley no entrarán en vigor hasta finales de 2026.

Antes de su aprobación final, el “gran y hermoso proyecto de ley” ya era objeto de una intensa campaña de lobby, con más de US$ 35 millones gastados en publicidad en junio en un intento de influir en los miembros y sus electores.

Esas guerras publicitarias continúan, mientras grupos externos y redes de dinero oscuro de ambos lados preparan grandes campañas publicitarias para las próximas semanas y meses en una carrera para definir la extensa legislación.

“Después de esta votación, cada vez que espere más tiempo en el consultorio del médico o reciba una factura de servicios públicos más alta por correo, tendrá una exención de responsabilidad de ‘traído a usted por MAGA’ para acompañarlo”, dijo Jesse Ferguson, un estratega demócrata que ha trabajado en las campañas para la Cámara de Representantes.

Varios grupos demócratas externos, como Save My Care, Protect Our Jobs, Unrig Our Economy y otros, se disponen a invertir varios millones de dólares entre principios de julio y finales de año, según datos de la firma de seguimiento publicitario AdImpact, en una decena de escaños clave. Muchos estuvieron en antena durante junio y han seguido lanzando nuevos anuncios de ataque en medio de las disputas legislativas de esta semana.

Demostrando la postura reactiva, Unrig Our Economy lanzó un nuevo anuncio después de la votación del jueves, dirigido al representante republicano Juan Ciscomani, del competitivo sexto distrito del Congreso de Arizona, vinculando las críticas a su voto con la fecha límite del feriado del 4 de Julio.

“Mientras los estadounidenses celebran nuestro país con familiares, amigos y fuegos artificiales, los republicanos en el Congreso acaban de aprobar el mayor recorte a Medicaid de la historia”, dice el anuncio, destacando a Ciscomani.

House Majority Forward, una organización sin fines de lucro afiliada al liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes, está creando anuncios para llegar a varios republicanos vulnerables a finales de este mes, incluidos los representantes Scott Perry en el centro de Pensilvania, Tom Barrett en el sur de Michigan y Derrick Van Orden en el oeste de Wisconsin, según una persona familiarizada con los planes.

“Pueden estar seguros de que HMP usará sus propias palabras en nuestra contra en nuestros anuncios el próximo año, y recuperaremos la Cámara en 2026”, dijo el portavoz del grupo, C. J. Warnke, en una declaración a CNN.

Van Orden, por su parte, desestimó cualquier análisis que predijera que millones de personas perderían cobertura porque no confía en la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“El estado de Wisconsin recibirá US$ 1.000 millones adicionales al año para nuestro sistema de salud. Por eso no me preocupan las tonterías de las que hablas con la reelección”, dijo Van Orden, y añadió que también recibirá US$ 500 millones para infraestructura sanitaria rural.

Los demócratas aún tienen trabajo por hacer para ganar la batalla de la comunicación contra la agenda legislativa de Trump. Una encuesta realizada el mes pasado en nombre de los demócratas de la Cámara de Representantes mostró que pocos votantes en disputa conocían bien el paquete masivo de recortes de impuestos y gastos del Partido Republicano, aprobado inicialmente por la Cámara en mayo, según diapositivas de PowerPoint con los datos presentados a los miembros, obtenidas por CNN.

En una reunión privada para discutir las elecciones intermedias de 2026, los demócratas de la Cámara de Representantes trajeron a un encuestador externo que presentó una encuesta interna demócrata que mostró que pocos votantes dijeron que habían escuchado “mucho” sobre el proyecto de ley, mientras que una proporción mayor dijo que habían escuchado “un poco” o “nada en absoluto”.

Algunos demócratas vieron los datos como una señal de advertencia de que su partido está teniendo dificultades para asestar golpes políticos al proyecto de ley.

“No permitan que los republicanos definan este proyecto de ley”, decía una diapositiva de la presentación, que fue obtenida por CNN.

Grupos externos demócratas clave ya están trabajando para afinar el mensaje teniendo en mente las elecciones intermedias en Virginia y Nueva Jersey y las elecciones intermedias de 2026, con el objetivo de aumentar la conciencia de los votantes sobre los recortes a los programas de red de seguridad.

Un informe de investigación encargado por uno de esos grupos, Protect Our Care, y obtenido por CNN, mostró los resultados de una encuesta sobre anuncios en 11 distritos electorales en disputa, que buscaban generar movimiento entre los votantes de Trump de 2024 y los votantes indecisos, y desarrollar contenido “efectivo para reducir la aprobación del trabajo de los republicanos en ejercicio”.

“Combinar el esfuerzo republicano de recortar Medicaid con la reducción simultánea de los impuestos a los ricos y las corporaciones es una forma efectiva de reducir la aprobación del trabajo republicano”, afirma el informe.

Los republicanos están preparando sus propios ataques contra los demócratas por votar en contra de las disposiciones más populares de la primera gran prioridad legislativa de Trump, haciendo hincapié en los recortes de impuestos y la seguridad fronteriza.

En un memorando político obtenido por CNN el día de la votación de la Cámara de Representantes, el Comité Nacional Republicano del Congreso anticipó el argumento que presentará, diciendo que “los republicanos de la Cámara de Representantes serán implacables en hacer de esta votación el tema definitorio de 2026”.

“Todos los demócratas votaron para perjudicar a las familias trabajadoras y proteger el statu quo. Este voto es ahora su identidad política, y el NRCC trabajará a diario desde ahora hasta noviembre próximo para marcar con él a los demócratas de la Cámara de Representantes”, dice el memorando. Y los republicanos argumentan que los estadounidenses, en general, apoyan la idea de requisitos laborales para programas federales de protección social como Medicaid y SNAP.

El representante republicano Tim Burchett, que representa el área de Knoxville en Tennessee, insistió en que el proyecto de ley no complicaría las posibilidades de reelección de sus colegas en los distritos clave.

“Estados Unidos entiende que, si puedes trabajar, debes trabajar. Necesitamos erradicar algunas prácticas fraudulentas para que se beneficien las madres solteras con dos hijos que apenas logran sobrevivir, y no se colapse el sistema”, dijo Burchett.

Pero el representante de Carolina del Norte Chuck Edwards, un republicano que había expresado su preocupación por el proyecto de ley y el posible impacto de los recortes a Medicaid, expresó algunas reservas persistentes sobre la legislación.

“Ningún proyecto de ley es perfecto”, dijo Edwards. “Ojalá tuviera más tiempo para analizar la versión del Senado y dialogar personalmente con ellos en casa, pero creo que hemos dado algunos pasos en la dirección correcta”.

Cuando se le preguntó sobre su mensaje a los electores que podrían perder el acceso a Medicaid bajo las nuevas políticas, Edwards dijo: “No veo una situación en este momento en la que alguien que tiene derecho a Medicaid lo pierda, pero estaría abierto a escuchar los pensamientos e ideas de las personas que podrían ver de manera diferente”.

Mientras tanto, Securing American Greatness, un grupo alineado con la red política de Trump y su montaña de fondos, y varios otros grupos republicanos externos han estado en el aire en medio de la legislación, brindando apoyo a los miembros en los distritos en disputa.

“El congresista Ryan Mackenzie acaba de votar a favor de recortes de impuestos para las familias trabajadoras que significan salarios más altos e impuestos más bajos para ellas”, dice uno de los anuncios del grupo, que se presenta en apoyo del representante novato de un distrito clave de Pensilvania.

El grupo pro-Trump, que gastó casi US$ 8 millones en junio, también está atacando a los demócratas en disputa por su oposición al proyecto de ley. “La congresista Marie Gluesenkamp Pérez votó a favor de un aumento de impuestos del 22 % para las familias trabajadoras”, dice otro anuncio dirigido a la demócrata de Washington tras dos elecciones consecutivas con un margen estrecho.

Matt Gorman, estratega republicano, describió la tarea que tienen por delante los republicanos. “Esta es la culminación de las dos mejores semanas que ha tenido Trump desde que asumió la presidencia”, dijo. “Ahora le toca al Partido Republicano convencer a una base que necesita salir a votar el próximo noviembre”.

Al preguntársele a Troy Nehls, representante republicano de Texas, si le preocupa que la gente pierda la atención médica, respondió a la prensa con un puro en la mano tras su victoria electoral: “Son solo algunos estadounidenses, que no son estadounidenses. Solo inmigrantes ilegales”.

