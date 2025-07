Boletos del Mundial de Fútbol de 2026: ¿cómo y cuándo comprarlos?

La FIFA dio a conocer cómo y desde cuándo se podrán comprar boletos para los distintos partidos del Mundial masculino…

La FIFA dio a conocer cómo y desde cuándo se podrán comprar boletos para los distintos partidos del Mundial masculino 2026.

Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones del torneo del próximo año. El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, y la final se jugará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, el domingo 19 de julio de 2026.

La venta de boletos comenzará el miércoles 10 de septiembre de 2025 y, debido a la alta demanda (la FIFA estima la asistencia de alrededor de 6,5 millones de espectadores), las entradas se venderán por fases.

“Habrá varias fases distintas de venta de entradas desde el inicio de las ventas el 10 de septiembre de 2025 hasta el partido final el domingo 19 de julio de 2026. Cada fase puede diferir en los procesos de compra, métodos de pago y productos de boletos, y los detalles completos de cada fase se publicarán en los próximos meses”, explicó la FIFA.

Los equipos que jugarán en fechas específicas, así como horarios y sedes de los partidos se darán a conocer en diciembre, después del sorteo final.

Para conseguir boletos en cualquiera de las fases, es necesario contar con una FIFA ID y registrarse en FIFA.com/tickets. Los registrados recibirán información de fases, precios y tendrán una primera oportunidad de adquirir boletos desde el 10 de septiembre.

Para crear una cuenta FIFA ID es necesario proporcionar nombre, fecha de nacimiento y un correo electrónico, así como seleccionar el país de residencia y el idioma de preferencia.

Ya están a la venta los paquetes hospitality, que incluyen entradas a los partidos en zonas preferenciales y acceso especial a comidas y bebidas. Los precios para esos paquetes van desde los 34.200 pesos mexicanos (poco más de US$ 1.800) para México, US$ 2.000 para EE.UU. y US$ 1.800 para Canadá.

Se encuentran también disponibles para compra los paquetes llamados “Follow My Team”, que dan acceso a los partidos de un equipo específico tanto en la fase de grupos, como en los octavos de final (en caso del equipo clasifique). Estos paquetes están disponibles en México a partir de 130.950 pesos mexicanos (US$ 6.956), en EE.UU. a partir de US$ 6.750 y en Canadá a partir de US$ 7.084.

La FIFA recordó que el contar con entradas para un partido no garantiza la admisión al país anfitrión.

