Video de cámara corporal de la Policía muestra momentos del arresto del periodista salvadoreño Mario Guevara cerca de Atlanta

Un video de cámara corporal que la Policía de Doraville entregó a CNN muestra momentos del arresto del periodista salvadoreño…

Un video de cámara corporal que la Policía de Doraville entregó a CNN muestra momentos del arresto del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido el sábado en esa localidad de Georgia cercana a Atlanta mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” contra las políticas del Gobierno del presidente Donald Trump.

Guevara fue acusado de transitar de forma inadecuada en una vía peatonal, obstrucción de agentes de la ley y reunirse de forma ilegal, cargos que sus abogados rechazan al considerar que se trata de una detención injustificada. Un juez le concedió libertad bajo fianza, pero el miércoles quedó bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), dijo a CNN un portavoz de la institución.

El video, que la Policía de Doraville entregó a CNN tras una solicitud de información, dura 46 minutos y comenzó a grabarse poco antes de las 2:00 p.m., hora local. CNN no ha podido verificar si el material entregado corresponde a la grabación completa o fue editado.

Durante los primeros 30 minutos, se observa a los policías vigilar la protesta a la distancia. Después, algunos de ellos se acercan a un estacionamiento donde hay un grupo de manifestantes.

Mientras se aproximan, la cámara corporal muestra a Guevara —vestido con pantalones de mezclilla, camiseta roja, un chaleco con la palabra “Press” (“Prensa”), casco y lentes— cuando está transmitiendo la manifestación con su teléfono celular.

En el video, se observa que Guevara da unos pasos caminando de espaldas, con un policía a unos metros de distancia. Guevara baja de una acera y, cuando se encuentra en el pavimento, el policía que porta la cámara corporal alza la mano, apunta hacia el periodista y tanto él como otro agente corren en su dirección para detenerlo.

Cuando los policías llegan hasta él, Guevara no opone resistencia y dice en inglés: “Officer, officer, I’m with the media, officer” (“Agente, agente, soy de la prensa, agente”), como quedó registrado en su propia transmisión.

El video muestra que un policía se coloca a su espalda y le inmoviliza las manos, mientras Guevara, que había soltado su teléfono, le dice a otro agente: “Can you take my phone, please? It’s for my work. Don’t leave that, please. Thank you, officer” (“¿Puede tomar mi teléfono, por favor? Es para mi trabajo. No lo deje, por favor. Gracias, agente”).

Tras la petición de Guevara, el policía que porta la cámara corporal recoge el teléfono del suelo y el grupo comienza a avanzar junto con el periodista para llevarlo hasta una patrulla. Al tiempo que dan sus primeros pasos, se escuchan algunos gritos de “¡Mario, Mario!”.

Antes de llegar a la patrulla, los policías se detienen, le quitan el chaleco y el casco y continúan hasta el vehículo, una camioneta negra con letreros del condado de DeKalb a los costados. Durante el camino, Guevara y los policías no intercambian palabras.

A un costado de la patrulla, Guevara pregunta por su teléfono y responde “Thank you” (“Gracias”) cuando se lo muestran. Un policía revisa los bolsillos de su pantalón, saca su billetera y las llaves de su auto, vuelve a meterlas y después lo ingresa al vehículo.

En ese momento, no está claro qué le dice el policía y Guevara parece responder en inglés: “You’re reporting, officer. You’re reporting, officer” (“Está reportando, agente. Está reportando, agente”). Otro policía cierra la puerta de la patrulla y el grupo se aleja.

Durante alrededor de minuto y medio, no está claro cuál es la situación o qué tratan de definir los policías. Después, uno de ellos regresa a la puerta de la patrulla, la abre y baja a Guevara. El agente que porta la cámara corporal señala unos objetos sobre el cofre del vehículo y el periodista dice: “It’s mine, yeah. Please do not…” (“Es mío, sí. Por favor no… INAUDIBLE”).

Inmediatamente después, Guevara vuelve a ser ingresado a la patrulla y no aparece de nuevo en el video.

El caso de Guevara ha atraído la atención pública durante los últimos días, en medio de tensiones entre autoridades y parte de la ciudadanía por las políticas inmigratorias de Trump.

ICE argumenta que pidió mantener detenido a Guevara debido a su estatus inmigratorio. Los abogados del periodista señalan que tiene permiso para trabajar en Estados Unidos, aunque no tarjeta de residente permanente.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.