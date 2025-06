Trump aprovecha protestas en Los Ángeles para hacer un polémico uso del ejército en medio de la represión migratoria

Este es el enfrentamiento que la Casa Blanca ha estado esperando. La agitación provocada por las redadas federales contra inmigración…

Este es el enfrentamiento que la Casa Blanca ha estado esperando.

La agitación provocada por las redadas federales contra inmigración en Los Ángeles proporcionó un catalizador cuestionable para que el presidente Donald Trump realizara una demostración de fuerza militar.

Su despliegue de soldados de la Guardia Nacional, en contra de la voluntad del gobernador de California y de la alcaldesa de Los Ángeles —ambos demócratas—, parece en este momento ser principalmente una fachada, con la intención de crear la percepción de un Gobierno más firme.

Pero la presencia de los reservistas en un momento tenso y politizado podría agravar las tensiones e incluso convertirse en una trampa que impulse acciones más agresivas por parte del Gobierno. El Comando Norte declaró el domingo por la noche que 500 marines estadounidenses estaban ahora en estado de “preparados para desplegarse” antes de lo que sería una escalada sorprendente y constitucionalmente dudosa si se presentaran en Los Ángeles.

Trump escribió en Truth Social este lunes: “¡Se ve muy mal en Los Ángeles! ¡¡¡QUE TRAIGAN LAS TROPAS!!!” El presidente no especificó si se refería a reservistas de la Guardia Nacional o a soldados en servicio activo, pero su publicación consolidó la impresión de que el gobierno busca una confrontación, lo que plantearía nuevas preguntas sobre el uso agresivo del poder presidencial por parte de Trump.

Durante la noche, CNN presenció cómo la policía utilizó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Algunos agentes golpearon a los manifestantes, y algunos manifestantes incendiaron vehículos autónomos. La policía declaró todo el centro de Los Ángeles como zona de reunión ilegal tras arrestar a decenas de personas durante el fin de semana.

La retórica de Trump sugiere que tiene objetivos políticos que van más allá de la situación inmediata en Los Ángeles, lo cual, comparado con precedentes históricos, difícilmente justifica una intervención presidencial unilateral.

Está lanzando una advertencia a las jurisdicciones demócratas de todo el país que se oponen a sus medidas de deportación. Y no solo está demostrando su deseo de militarizar la represión contra los inmigrantes indocumentados, algo que prometió en la campaña de 2024 a pesar de las restricciones legales. Está insinuando que utilizará las fuerzas armadas, específicamente la Guardia Nacional, para actuar contra las protestas y la disidencia, una perspectiva preocupante en una sociedad democrática.

La acción de Trump del sábado también es una señal de que está dispuesto a pisotear la tradición y, posiblemente, los límites constitucionales en el futuro, y de que quiere explotar lo que los republicanos consideran una debilidad demócrata en materia de orden público. Y refuerza la imagen autoritaria de un comandante en jefe fuerte que la semana pasada terminó en el ringside en una pelea de la UFC y que culminará esta semana con tanques retumbando en la capital, en su cumpleaños, en un desfile que aparentemente marca el 250 aniversario del Ejército.

Trump ordenó el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles tras varios días de protestas y disturbios tras las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que resultaron en decenas de arrestos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el sábado por la noche que la medida era necesaria debido a la incapacidad de las autoridades californianas para proteger a los funcionarios federales de inmigración ni a sus propios ciudadanos.

Priscilla Álvarez y Betsy Klein, de CNN, informaron que los funcionarios de la Casa Blanca decidieron inicialmente enviar agentes y recursos federales a Los Ángeles para proteger a los agentes de ICE y custodiar uno de los edificios federales donde se congregaron las protestas. El sábado por la noche, se tomó la decisión de enviar a la guardia.

A pesar de la acalorada retórica de funcionarios de la administración y legisladores republicanos el domingo, hubo pocas señales de que el desorden se esté descontrolando o de que las autoridades locales no puedan hacerle frente. El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de tomar una medida “intencionadamente incendiaria”, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que los despliegues de la Guardia Nacional no eran “necesarios”. Y, a la luz de los estallidos de agitación en Estados Unidos de las últimas décadas, la situación en Los Ángeles no parece especialmente grave.

El domingo, tropas de la Guardia Nacional tomaron posiciones en tres puntos de Los Ángeles, en lo que pareció ser la primera vez en décadas que un presidente despliega reservistas sin coordinación con un gobernador.

Equipos de CNN capturaron a tropas de la Guardia Nacional de California, operando bajo la autoridad de Trump en lugar de Newsom después de que el presidente las llamara al servicio federal, repeliendo a manifestantes frente a un centro de detención. Se vio a un agente federal disparando lo que parecía ser una bombona de gas.

El despliegue de tropas en instalaciones federales es una distinción potencialmente significativa, ya que inicialmente no se estaban utilizando en la aplicación activa de la ley. Tal medida infringiría la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las tropas federales participar en la aplicación de la ley a menos que la ley o el Congreso lo autoricen específicamente.

Incluso en este caso, sin embargo, la situación legal no es definitiva. El gobierno no ha invocado hasta ahora la Ley de Insurrección, que en algunas circunstancias permite al presidente utilizar a las fuerzas armadas para poner fin a una insurrección o rebelión contra el poder federal en un estado.

Un análisis objetivo de la situación en Los Ángeles sugiere que aún no se ha producido un desorden tan extremo. Sin embargo, un alto funcionario del gobierno parece estar eligiendo su lenguaje con precisión. El asesor de política nacional Stephen Miller publicó en X que había dos opciones: “Deportar a los invasores o rendirse a la insurrección”.

La repetición de la Ley de Insurrección por parte de una figura poderosa de la administración, quien afirma que una “invasión” de migrantes justifica el uso del estado de emergencia y de poderes ejecutivos prácticamente ilimitados por parte de Trump, probablemente no sea una coincidencia. El presidente insistió en una publicación dominical en Truth Social, afirmando que “turbas violentas e insurrectas están acosando y atacando” a agentes federales.

El despliegue de la Guardia Nacional claramente corre el riesgo de politizar las fuerzas armadas. Pero es una decisión políticamente obvia para la Casa Blanca.

Las imágenes de tropas con equipo de combate y las promesas del gobierno de imponer el orden si los líderes locales no lo hacen refuerzan la imagen de Trump de tipo duro, un factor importante para su atractivo entre sus partidarios. Refuerza las acusaciones republicanas de incompetencia en ciudades de gobierno liberal que se han visto afectadas por la indigencia y la delincuencia.

Al enviar tropas a un nivel que supera al de Newsom, Trump intensifica su disputa con el gobernador, uno de los demócratas más prominentes a nivel nacional en un momento en que Trump amenaza con retirar la financiación federal al estado. Esto también podría servir como advertencia a otros estados demócratas de que podrían ver la militarización del programa de deportación si no cooperan.

Además, está el factor de distracción.

La teatralidad de la llegada de tropas podría ayudar a disimular el hecho de que las deportaciones aún no han alcanzado los niveles que algunos partidarios probablemente esperaban. Y en un momento político delicado, tras su distanciamiento público de Elon Musk y con las dudas sobre su enorme proyecto de ley de gasto interno, la escalada de la controversia migratoria le sirve a Trump para cambiar de tema. La inmigración ha sido durante mucho tiempo uno de sus refugios políticos más fiables. Sin embargo, una nueva encuesta de CBS realizada el domingo mostró que, si bien la mayoría aprueba los objetivos de Trump en el tema, el 56 % critica su enfoque.

Los principales republicanos se apresuraron a respaldar las medidas de Trump en California después de días en que Washington se vio absorbido por el psicodrama del presidente con Musk.

“Newsom es un gobernador muy débil y con tendencia a la anarquía, que no está haciendo cumplir las leyes del país”, declaró el senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, a Dana Bash, de CNN, en el programa “State of the Union”. Continuó: “El presidente lo ha dejado muy claro: si el gobernador o la alcaldesa de la ciudad no están dispuestos a proteger a los ciudadanos de su estado o de la ciudad, entonces el presidente lo hará”.

Otro senador republicano, Ron Johnson, de Wisconsin, no tenía muchas preocupaciones sobre el uso de tropas de la Guardia Nacional. “Se proporciona una cantidad masiva de personal para prevenir la violencia”, le dijo a Bash. “Sería bueno que los políticos demócratas no siguieran provocando la violencia y pidiendo a la gente que salga a protestar contra las acciones legales de las fuerzas del orden. Eso es un poco difícil de digerir”.

El otro senador republicano de Oklahoma, James Lankford, declaró en el programa “Meet the Press” de la NBC que Trump estaba tratando de “reducir la tensión” enviando tropas.

Sin embargo, los demócratas criticaron duramente la decisión de Trump.

“Mi preocupación, por supuesto, es que esto agrave la situación y que él esté empeñado en agravarla”, declaró la senadora de Minnesota Amy Klobuchar en “Face the Nation” de CBS.

“Cada gobernador analiza sus estados. Toman decisiones”, dijo Klobuchar. “Pero en este caso, el presidente, una y otra vez, ha demostrado su disposición a, primero, violar la ley, como hemos visto en todo el país en muchas situaciones diferentes fuera del contexto migratorio. Y segundo, agravar la situación”.

El senador Bernie Sanders, independiente de Vermont que participa en el caucus demócrata, advirtió en “State of the Union” que “tenemos un presidente que está llevando a este país rápidamente hacia el autoritarismo”.

Sanders añadió: “Este tipo quiere todo el poder. No cree en la Constitución. No cree en el Estado de derecho… se cree con derecho a hacer lo que quiera”.

La preocupación de que Trump esté dando muestras de impulsos autoritarios y de que el Gobierno disfrutaría de confrontaciones que le permitieran avanzar en esta dirección fue subrayada por una publicación en X del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Hegseth escribió que, si la violencia continuaba, “los marines en servicio activo en Camp Pendleton también serán movilizados; están en alerta máxima”.

La amenaza del secretario de Defensa de desplegar en las calles estadounidenses una fuerza cuyos honores de batalla incluyen Belleau Wood, Iwo Jima y Faluya no solo ofende los principios del gobierno republicano democrático. Sería casi con toda seguridad ilegal, a menos que Trump invoque la Ley de Insurrección. En este momento, las condiciones de esa legislación parecen estar lejos de cumplirse. Trump declaró el domingo que aún no estaba listo para invocar la ley.

Aun así, todo esto resulta escalofriante, dada su advertencia del año pasado de que estaría dispuesto a utilizar las fuerzas armadas contra “el enemigo interno”.

Esto también ocurre después de cuatro meses en los que el Gobierno ha utilizado un cuestionable poder presidencial para atacar a instituciones, desde bufetes de abogados hasta universidades y medios de comunicación. Y ha utilizado polémicas emergencias nacionales declaradas para liberar las facultades sobre comercio e inmigración.

Defensa Común, la mayor organización de base de veteranos del país, condenó el despliegue de la Guardia Nacional de California por parte de Trump. “La respuesta militarizada a las protestas en Los Ángeles es una peligrosa escalada que socava los derechos civiles y traiciona los principios que juramos defender”, declaró Naveed Shah, director político del grupo y veterano del Ejército de Estados Unidos.

La publicación de Hegseth subraya una de las razones por las que sus críticos lo consideraban inadecuado para el cargo de secretario de Defensa: el temor de que hiciera cualquier cosa que Trump le ordenara, a diferencia de Mark Esper, jefe del Pentágono en su primer mandato, quien escribió en su libro que el presidente preguntó si las tropas podían disparar en las piernas a los manifestantes que se congregaron en la Casa Blanca durante las protestas por el caso George Floyd.

Hegseth evadió el tema en su audiencia de confirmación cuando la senadora demócrata por Hawái, Mazie Hirono, le preguntó repetidamente si cumpliría una orden de ese tipo de Trump. Y también evadió la pregunta de la senadora demócrata de Michigan, Elissa Slotkin, sobre si estaba de acuerdo con que algunas órdenes presidenciales fueran inconstitucionales. “No voy a adelantarme a las conversaciones que tendría con el presidente. Sin embargo, hay leyes y procesos en nuestra Constitución que se cumplirían”, dijo Hegseth.

Poco en el mandato de Hegseth hasta la fecha sugiere que se opondría a las ideas más extremas del presidente. Esa es una de las razones por las que el despliegue unilateral de tropas de reserva en Los Ángeles por parte de Trump parece ser el impulso inicial de un esfuerzo creciente del Gobierno para utilizar las fuerzas armadas en el ámbito nacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.