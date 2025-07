Tiró tres monedas a la Fontana di Trevi y se enamoró

Catherine Tondelli estaba de pie bajo la Fontana di Trevi, en una tarde de verano en Roma, a punto de…

Catherine Tondelli estaba de pie bajo la Fontana di Trevi, en una tarde de verano en Roma, a punto de arrojar tres monedas a las aguas de la fuente.

Al crecer en Estados Unidos, Catherine había visto películas románticas ambientadas en Italia. Había leído libros sobre Roma. Había oído que la famosa fuente de la ciudad era impresionante. Pero nada podría haberla preparado para la primera vista de las figuras de mármol, iluminadas por la luz de la luna.

“De repente, allí estaba: una fuente enorme e impresionante”, dijo Catherine a CNN Travel. “Había una luna azul esa noche, lo cual fue realmente hermoso. La fuente era preciosa”.

Catherine estaba de pie junto a su madre, Mary Lee, observando el agua que caía en cascada sobre las estatuas. La madre de Catherine la animó a abrazar la tradición de arrojar monedas a la Fontana di Trevi y pedir un deseo, o tres.

Mary Lee sacó tres monedas de su bolso y las puso en la palma de su hija.

“Cariño”, dijo, “me trajiste a este hermoso viaje. Creo que es hora de que conozcas a alguien especial. Pide un deseo”.

Aunque Catherine estaba felizmente soltera, disfrutó de la idea de abrazar esta tradición romana. Entonces, sonriendo a su madre, se adelantó y arrojó una por una las monedas sobre su hombro, con su mano derecha.

“Como en las películas”, recuerda Catherine. “Entonces, de repente, escuché una voz que decía: ‘Si quieres que el deseo se haga realidad, debes lanzar con la mano izquierda, porque está más cerca de tu corazón’.

Catherine se dio la vuelta y allí estaba él: Fausto Mezzana. Un desconocida italiano que estaba a punto de cambiar su vida.

Cuando Catherine conoció a Fausto frente a la Fontana di Trevi, era el verano de 1999.

En ese entonces, Catherine tenía 39 años y vivía en California. Después de un par de relaciones difíciles, se había resignado a la idea de que tal vez nunca encontraría un compañero de vida que pudiera apoyar sus sueños y animar su ambición.

Pero Catherine estaba contenta con su vida. Le gustaba estar soltera. Se sentía realizada.

“Realmente no me importaba”, dice Catherine hoy. “Tenía mis gatos, tenía un gran trabajo”.

El trabajo de Catherine consistía en la venta de productos de alta gama a hoteles de lujo para una importante empresa de cosméticos.

Y a través de un golpe de suerte, fue que gracias a esa empresa que Catherine ganó el viaje de su vida, a Italia.

Cuando eligieron su nombre para el premio de un viaje a Italia para dos, Catherine supo de inmediato quién quería que la acompañara: su madre, Mary Lee, una contadora de aerolíneas jubilada.

“No había nadie más en mi vida a quien preferiría llevarme”, dice Catherine.

El resultado del viaje fue “hermoso”, dice Catherine.

“Fuimos a Venecia, y fuimos a Florencia, y luego la última noche fue en Roma, y mi mamá dijo: ‘Vamos a la Fontana di Trevi’”, recuerda Catherine.

Así fue como Catherine se encontró arrojando tres monedas a la fuente y luego se encontró, cara a cara, con Fausto Mezzana por primera vez.

Después de explicar el motivo de lanzar las monedas con la mano izquierda, Fausto preguntó a Catherine y a su madre si sabían lo que simbolizaba cada una de las tres monedas de la Fontana di Trevi.

Cuando las mujeres estadounidenses dijeron que no, Fausto explicó: “La primera moneda, volverás a Roma. La segunda moneda, encontrarás tu amor en Roma y la tercera moneda … te casarás con un romano”, dijo sonriendo.

Catherine y su madre miraron a Fausto, luego se miraron y se rieron. Habiendo roto el hielo, Fausto se presentó: era de Roma, les dijo, y trabajaba para una aerolínea italiana. Dijo que había salido a dar un paseo nocturno por su ciudad natal, porque las noches de verano en Roma eran sus favoritas.

La madre de Catherine, Mary Lee, se vinculó de inmediato con Fausto por sus trabajos compartidos en la aviación. Pronto, los dos se enzarzaron en una profunda conversación sobre la industria de los viajes.

Pero mientras Mary Lee y Fausto hablaban de aviones y aeropuertos, Fausto no dejaba de hacer contacto visual con Catherine. Catherine tampoco podía quitarle los ojos de encima.

“Era muy lindo. Era muy guapo, era muy gracioso. Nos hizo reír mucho a mí y a mi mamá”, dice Catherine. “Hubo una conexión inmediata… Dicen, ya sabes, ‘colpo di fulmine’ en italiano, que es ‘amor a primera vista’. Y realmente lo creo. Creo que lo miré y pensé: ‘Oh, Dios mío, esta fuente hace magia’”.

Y aunque Catherine no creía necesariamente que todos los deseos de las monedas estuvieran a punto de hacerse realidad, sí sintió que “el destino, o como quieras llamarlo” había intervenido de repente.

“De repente, se sintió como el destino”, dice.

Al igual que Catherine, en 1999 Fausto Mezzana no estaba seguro de si alguna vez encontraría el amor.

Tenía 45 años. Había tenido algunas relaciones, pero ninguna había durado mucho. Disfrutaba de su trabajo en una aerolínea y de su pluriempleo como actor en comerciales de televisión. Pero quería a alguien con quien compartir su vida.

“Dije: ‘Dios mío, creo que en mi vida algo debe cambiar, porque no puedo seguir así’”, le dijo a CNN Travel.

Cuando se encontró con Catherine en la fuente, Fausto sintió que era un “regalo del cielo”.

También le caída bien su madre.

“Era muy dulce con ella”, dice Catherine. “Los dos eran gente de aerolíneas. Así que la gente de las aerolíneas se encuentra. Siempre tienen este vínculo común”.

Mirando hacia atrás, Fausto bromea diciendo que es la “mejor estrategia atacar a la madre para conquistar a la hija”.

Pero realmente disfrutaba de la compañía de Mary Lee, tanto como también le llamó la atención Catherine desde el momento en que la vio arrojar las monedas a la Fontana di Trevi.

“La primera impresión, para mí, fue la belleza”, dice Fausto de Catherine.

De inmediato, dice, supo que estaba a punto de ser “una noche mágica”.

Ayuda, añade Fausto, que Roma sea un telón de fondo tan increíble para el romance.

“La noche en Roma en verano es tan hermosa”, dice.

Catherine, Fausto y la madre de Catherine hablaron durante algún tiempo esa noche, de pie frente a la Fontana di Trevi.

Cuando Catherine y Mary Lee le dijeron a Fausto que acababan de llegar a la ciudad, él sugirió que podía llevarlas a las dos a un recorrido por Roma, deteniéndose en todos sus lugares favoritos. Fausto sugirió volver a reunirse en la plaza Navona un poco más tarde esa noche.

La madre de Catherine aceptó con entusiasmo, pero Catherine estaba un poco más indecisa.

Claro que estaba encantada con Fausto, pero también era un extraño.

“Le dije: ‘Mamá, lo acabamos de conocer. A lo mejor es un estafador de fuentes. Tal vez solo merodea por las fuentes seduciendo mujeres’”, recuerda Catherine.

Su madre rechazó esa idea.

“Ella respondió: ‘Oh, no, cariño, puedo decirlo. Las madres lo saben”. Estaba convencida de que era un gran tipo”, recuerda Catherine.

Así que Catherine y su madre se reunieron con Fausto en la Piazza Navona esa misma noche.

“Cuando llegaron, yo estaba en un Audi grande”, dice Fausto. “Las dos estaban sorprendidas. La madre dijo: ‘Dios mío, un coche de cuatro puertas’. Así que tal vez pensaba que yo llegaría como Gregory Peck, ¿recuerdas?, con una pequeña moto…”

A pesar de su decepción inicial por la falta de vibras de “vacaciones romanas”, la madre de Catherine se alegró de ver el auto: habían estado caminando todo el día. Entró feliz.

Catherine vacilaba aún más. Pero sus nervios pronto se disiparon mientras Fausto conducía por Roma, señalando todo, desde el Coliseo, iluminado bajo esa luna azul, hasta su bar de jazz favorito.

Estaba encantada con la atención que Fausto le mostraba a Mary Lee. Y se encontró fascinada por las historias de su vida en Roma.

“Gracias a Dios escuché a mi madre”, dice Catherine hoy. “Nos llevó todo ese paseo y nos mostró todo”.

Más tarde, cuando la madre de Catherine se retiró al hotel para dormir, Catherine y Fausto se quedaron fuera durante varias horas más.

Saltaron de bar en bar, hablando y riendo hasta la mañana siguiente.

“Algo había sucedido muy rápido”, como dice Fausto. Catherine sentía lo mismo, sobre todo cuando Fausto la llevó a su casa y tocó el piano.

“Oh, Dios mío, fue tan hermoso”, dice Catherine. “Yo también soy música. Toco la trompeta. Así que fue como, ‘Oh, Dios mío. A los dos nos encanta la música. A los dos nos encantan las artes. A los dos nos encanta la cultura’”.

“Fue una noche muy mágica”, dice Fausto.

“Nos divertimos mucho”, añade Catherine. “No quería que la noche terminara… Fue una noche de esas que recordarás para siempre”.

Al día siguiente, Fausto invitó a Catherine y a su madre a cenar. Catherine aceptó con entusiasmo, pero su madre se negó, con una mirada cómplice entre Catherine y Fausto.

“Ella dijo: ‘Puedo ver que tienen una conexión entre sí, y realmente me encantaría darles la noche juntos para conocerse mejor’”, recuerda Catherine.

Cuando Catherine protestó —claro, quería pasar tiempo con Fausto, pero también quería pasar las vacaciones con su madre—, su madre fingió cansancio.

“Estaba mintiendo completamente”, dice hoy Fausto entre risas.

Pero Catherine y Fausto estaban agradecidos por haber pasado más tiempo juntos. Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde de nuevo, hablaron de sus relaciones pasadas, sus pasiones, su familia, sus esperanzas para el futuro.

Y luego, cuando llegó el momento de que Catherine viajara a Estados Unidos al día siguiente, le dio a Fausto su tarjeta de presentación.

“Sabía que quería estar en contacto con él. Sabía que iba a ser más que esto, y quería que fuera”, dice. “Nos besamos bajo la ventana del hotel”.

Catherine regresó a regañadientes a California, con la esperanza de tener noticias de Fausto, pero sin saber qué le deparaba el futuro.

“Todo el vuelo de regreso a casa estuve muy triste y no hablé mucho con mi mamá”, recuerda.

Pero apenas llevaba unos días en Estados Unidos cuando Fausto se puso en contacto con ella.

“Me envió un boleto y me pidió que volviera por cuatro días, para ver si nuestro encuentro casual era real o si era solo que estaba de vacaciones”, recuerda Catherine. “Me dijo que nunca antes se había sentido así y quería saber si yo sentía lo mismo”.

Catherine tuvo que negociar tiempo extra de vacaciones con su jefe. Fue honesta con su gerente: “Si no voy”, dijo, “siempre me arrepentiré”.

Su jefe aceptó a regañadientes cuatro días libres, advirtiéndole a Catherine que tomaría más vacaciones y perdería el trabajo.

“Así que fui, me arriesgué y fue genial. Fueron cuatro días hermosos”, dice Catherine.

Durante esos días adicionales en Italia, Catherine y Fausto se fueron convenciendo cada vez más de que querían estar juntos.

“Finalmente encontré a alguien que realmente me atraía, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y para mí, alguien que pueda hacerme reír es muy importante, y él era realmente entretenido y encantador”, dice Catherine.

Sin embargo, había una trampa:

“Pensé: ‘Finalmente, conozco a alguien con quien realmente quiero estar y vive, ya sabes, a 14 horas de distancia en un avión’”, dice Catherine, riendo.

Pero Catherine estaba decidida a “luchar por esto”, como ella dice, y Fausto también. Los dos se comprometieron a una relación a larga distancia y transcontinental.

“Todos los meses viajando de Roma a California. De California a Roma, Roma, California…” recuerda Fausto.

Este gigantesco viaje se hizo un poco más fácil gracias a que el trabajo de Fausto ofrecía boletos de avión de cortesía.

“Gracias a Dios, eso nos ayudó a mantener la relación”, dice Catherine.

Sin embargo, “el primer año fue muy duro”, dice Fausto. Realmente luchó con las despedidas regulares. Al final, dejaron de usar la palabra “adiós”.

“Yo decía: ‘Iré a la izquierda’”, recuerda. “Ella respondía: ‘Voy a la derecha’”.

Luego, después de un año de larga distancia, Catherine se encontraba en una conferencia de trabajo, hablando con un chico de su industria, quien mencionó que estaba buscando un ejecutivo de marketing dispuesto a mudarse a Londres.

Los oídos de Catherine se animaron: el Reino Unido estaba un paso más cerca de Italia. Pero tampoco era tan intenso como mudarse a Roma. Se presentó para el puesto de Londres.

“No tuve suerte en el amor, suerte en mi trabajo, pero no en el amor. Y no quería cometer otro error”, dice Catherine hoy. “Así que dije: ‘Realmente quiero tomarme esto con más calma, y me voy a mudar a Londres… Todos los fines de semana estaremos juntos’”.

Si bien a Catherine le parecía que mudarse al Reino Unido en vez de ir a Italia era una decision pragmática, sus amigos californianos y sus allegados cuestionaban esa decisión.

“Mis amigas me decían que estaba loca, que qué hacia. ‘Te estás planteando mudarte para estar con este hombre que conociste en una fuente, mientras tirabas monedas?’”.

La hermana gemela de Catherine era la que más dudas tenía. No había conocido a Fausto, y no sabia qué pensar de él.

“Estaba enojada”, cuenta Catherine. “No me puedes arrebatar a mi hermana gemela, porque los gemelos son como una sola persona.

“Así que cuando el apareció, fue muy difícil para ella. Le tomo mucho tiempo realmente empezar a apreciarlo y conocerlo, lo que acabo haciendo, pero hubo mucha resistencia por parte de mucha gente”, indicó.

La noche anterior a irse de California, Catherine se despertó sudada, oyendo voces que retumbaban en su cabeza.

“Es un momento importante en tu vida”, cuenta hoy. “Dejas a tu familia, abandonas tu carrera, te vas del país en el que has vivido… no era solo mudarse a otro estado, era mudarse a otro país”.

Pero Mary Lee, la mamá de Catherine, la animó a que se fuera, incluso con el miedo a la distancia. Ella había observado como Fausto había animado a su hija. Como formaban un equipo. Ella sabía que irse de California era lo que Catherine tenía que hacer.

Catherine se mudó a Londres el 10 de Agosto del 2000. Comparada a la odisea que es cruzar el Atlantico, a Catherine y Fausto les pareció fácil viajar de Londres a Roma. Por cuestión de diferencias de cuarentena de animales domésticos en el Reino Unido, los gatos de Catherine se asentaron en Roma con Fausto. Cada dos fines de semana viajaba a Roma para visitar a Fausto y a los gatos.

“El empezó a darles prosciutto y mortadela, y claro que se enamoró de ellos”, cuenta Catherine.

A medida que la pareja se unía más y más, Catherine y Fausto empezaron a evocar planes de futuro juntos.

Catherine siempre había querido tener hijos y a Fausto le encantaba la idea de ser padre.

“Pero cuando nos conocimos casi tenía 40 años, así que lo intentamos … pero las mujeres tienen un reloj”, dice Catherine.

Ella dice que la idea de la pareja sobre el tema de los niños acabó siendo: “Si llegan, fenomenal, y si no, no pasa nada. Llevamos una vida estupenda.”

Una tarde cuando estaba de visita en Londres, Fausto le propuso a Catherine mudarse a Roma de forma permanente.

El dijo: “Me gustaría estar el resto de mi vida contigo. Eres una leona y yo soy un león. Tenemos que estar juntos. Ninguno de nosotros podríamos estar con una oveja”, dijo. “Me encanta que seas una leona, llevo toda mi vida esperando a mi leona”.

A Catherine eso la emocionó. Y se sintió valorada.

“Me encantó porque siempre acababa con hombres que estaban intimidados por mi personalidad o mi carrera, y él supo aceptar mi independencia, mi fuerza, mi carrera, etcétera”.

Y por otra de esas casualidades de la vida, ese mismo fin de semana Catherine vió un anuncio de una compañía de hoteles en Roma que buscaban a un director de marketing.

“Fui a Roma la semana siguiente, tuve unas entrevistas y me dieron el puesto”, contó.

Catherine se mudó a Roma en el Otoño del año 2022. Y se compró una casa con Fausto.

Fue una etapa emocionante, pero adaptarse al estilo de vida Italiano supuso una fase de adaptación para Catherine, que para ese entonces ya había estado mucho en Roma pero que aún no dominaba el idioma italiano.

Catherine y Fausto adoptaron un sistema: un mes lo pasarían hablando exclusivamente en Italiano, y el otro mes en Inglés, alternando.

Este método parecía funcionar. Muy pronto Catherine adquirió confianza hablando en Italiano. La adaptación al estilo de vida fue facilitado también por la familia y los amigos de Fausto, quienes la recibieron con los brazos abiertos.

“Fue una acogida muy calurosa la que me dieron, una bienvenida bellísima. Habría sido mucho más difícil si no me hubieran recibido tan bien”.

Si la cuestión del idioma fue el obstáculo mas fuerte para Catherine cuando se mudó a Roma, a Fausto le costó acostumbrarse a vivir con una pareja por primera vez.

Además de que la convivencia era una experiencia nueva para Fausto, el dijo que su relación con Catherine fue “la fusión de dos culturas diferentes, de dos tradiciones diferentes, de dos formas diferentes de sentir las cosas”.

Esas diferencias causaron algunos desacuerdos pero la base del amor nunca vaciló. Su relación se fortalecía a medida que se adaptaban a la vida romana.

En septiembre del 2004, Catherine y Fausto decidieron casarse en Vitorchiano, que Catherine nos cuenta que es un “pueblo medieval impresionante” en Viterbo, en el centro de Italia.

Ella dice: “Nos apoderamos de todo el lugar. La iglesia del Siglo 14 para la ceremonia, y la recepción que tuvo lugar en un antiguo convento que se había convertido en un hotel”.

La familia de Catherine, incluyendo su hermana gemela y su madre querida, viajaron a Vitorchiano para la ceremonia. A Catherine le encantó tenerlos a todos para celebrar con ella.

En cuanto a Fausto, siempre le encantó pasar tiempo con la familia de Catherine, y más en especial con su madre, Mary Lee. La conexión inicial con el amor por la aviación en la Fontana de Trevi acabó en una gran relación. Mary Lee fue muchas veces de visita a Italia y Catherine y Fausto fueron a California con frecuencia.

Hoy, mas 25 años después de que Catherine y Fausto se conocieran en la Fontana di Trevi, todavía viven juntos en Roma.

La pareja nunca tuvo hijos.

“Ojalá hubiéramos tenido hijos, pero al final no sucedió”, dicen.

Fausto menciona que si el y Catherine se hubieran conocido antes, quizás habrían tenido hijos. Pero también piensa que su relación funcionó bien porque se conocieron más tarde en la vida, sabiendo exactamente lo que querían.

El dice: “A veces la vida tiene un destino, si nos hubiésemos conocido a los 25 o 30 años, creo que no estaríamos aquí hoy”.

Catherine lo confirma: “Quizás no, creo que teníamos que llegar a un punto en el que sabíamos exactamente lo que queríamos”.

Tanto Catherine como Fausto siguen apasionados por su trabajo y se animan mutuamente en el logro de objetivos profesionales. Catherine tiene su propia empresa de reuniones y eventos y ejerce de presidenta de la Asociación Profesional de Mujeres en Roma, mientras que Fausto es actor y músico.

La pareja reside principalmente en la capital italiana, pero también han estado renovando una casa en la zona montañosa y verde de Umbia en estos últimos años.

“Ya esta terminada”, dice Catherine. “Nos encanta la casa que tenemos justo a las afueras de Orvieto”.

Fausto aún toca el piano y Catherine toca la trompeta. Disfrutan tocando juntos solo para pasarlo bien, aunque a veces tocan para un público.

“Abrimos nuestra casa en Umbria para conciertos de verano, el pueblo trae sillas y se sienta en el jardín para escucharnos tocar. Proyectamos imágenes de las canciones en nuestra casa, por lo que es algo así como Cinema Paradiso, pero con nuestra película y música propias”, cuenta Catherine.

Cuando no están trabajando o con conciertos, la pareja también se puede encontrar montando en bicicleta, cocinando, jugando al tenis, trabajando en proyectos caseros u ocupándose de sus gatos.

Esos intereses en común son una parte central de su relación, pero más importante aún es su sistema compartido de valores, según Catherine.

“Por lo general tenemos ideas similares, y nos reímos mucho juntos. Nos respetamos mutuamente y nos damos independencia, él es bueno con mi familia y yo con la suya”.

A Fusto y Catherine siempre les gusta recordar el viaje transformador que ella hizo a Italia en 1999, así como el momento en le que la pareja se conoció por primera vez, después de que Catherine tirara esas monedas en la Fontana di Trevi.

“Recuerdo todo lo de esa noche, mirando para atrás todavía me emociono. Esa primera noche con él. Todavía hoy, 25 años mas tarde digo ¡uah!. Me trae muchas emociones y felicidad y nunca me he arrepentido”.

En cuanto a Fausto, él recuerda esa noche tan vivamente, especialmente el primer momento que vió a Catherine y pensó que ella era “un regalo del cielo”.

Él dice:“Es un momento que permanece en mi mente como si fuera ayer”.

Aquella primera noche, Mary Lee tomó una foto de Catherine y Fausto al lado de la Fontana di Trevi. Acababan de conocerse, pero Mary tuvo la sensación de que ese momento tenía que ser capturado para la posteridad.

Acertó. Y casi todos los años desde entonces en el aniversario de su encuentro Catherine y Fausto regresan a la fuente y recrean la imagen, abrazados en frente de las estatuas de piedra.

“Nunca me habría imaginado que algún día me casaría con el hombre que iba a conocer en una fuente y que me mudaría a Roma para vivir allí. Pero así fue”.

Catherine dice que “a veces los deseos se cumplen”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.