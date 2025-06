Texas podría prohibir pronto los productos con THC. La floreciente industria del cannabis en el estado está contraatacando

Holden Hylander poda cuidadosamente la parte superior de una planta de cáñamo en un invernadero, una de las 3.000 plantas…

Holden Hylander poda cuidadosamente la parte superior de una planta de cáñamo en un invernadero, una de las 3.000 plantas que supervisa en esta granja ubicada en la extensa región montañosa de Texas. Una vez procesadas, estas cosechas se convertirán en millones de gomitas que se venden legalmente en el próspero mercado del THC en todo el estado.

Pero es posible que esos productos nunca lleguen a los estantes, ya que un proyecto de ley bipartidista espera la firma del gobernador Greg Abbott para prohibir la venta y posesión de consumibles con THC. Para cuando las plantas de Hylander estén completamente desarrolladas y listas para cosechar en septiembre, los productos en que se conviertan podrían ser ilegales.

“Dedicamos mucho tiempo a perfeccionar nuestros procesos y a cumplir las normas”, dijo Hylander, director de operaciones agrícolas de Hometown Hero, una empresa de cannabis propiedad de veteranos con sede en Austin. “He obtenido licencias durante cinco años seguidos y no he tenido ninguna queja sobre lo que hacemos, pero aun así, nos lo están quitando de las manos”.

Si bien la marihuana es ilegal en Texas, los productos de tetrahidrocannabinol (THC) menos potentes se legalizaron después de que una ley federal de 2018 y una ley estatal de 2019 prácticamente dieran luz verde a la industria del cultivo de cáñamo. Estas leyes se diseñaron para ampliar las oportunidades agrícolas para los cultivadores de cáñamo y permitir la venta de aceites de CBD como productos de bienestar. Sin embargo, los críticos argumentan que la legislación, sin querer, allanó el camino para la venta de sustancias más fuertes, como el delta-8 THC o el delta-9 THC , que pueden imitar los efectos de la marihuana.

Tanto el CBD como el THC provienen de plantas de cáñamo y pueden usarse para tratar la ansiedad, el sueño y el dolor, pero el THC es más potente y tiene efectos psicoactivos. Ambos son legales actualmente en Texas, pero los niveles de THC deben ser inferiores al 0,3 % de delta-9 THC. La nueva ley, de entrar en vigor, solo permitiría la venta y posesión de productos derivados del cáñamo menos potentes y no intoxicantes, como el CBD.

En los últimos seis años, la industria de los cannabinoides se ha disparado en Texas, en gran parte gracias a los productos con THC más potentes. La industria generó US$ 5.5 mil millones solo el año pasado en ingresos por ventas, US$ 2.1 mil millones en salarios y US$ 267 millones en ingresos fiscales, según estimaciones de Whitney Economics, una firma de datos que elabora informes para la industria del cannabis en general.

Los partidarios temen que, si la prohibición entra en vigor en septiembre, muchos de los 5.500 vendedores de cáñamo registrados en la industria, junto con decenas de miles de puestos de trabajo, podrían desaparecer de la noche a la mañana y empujar la demanda nuevamente al mercado negro.

Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado, los vendedores registrados venden productos con THC en aproximadamente 8.600 establecimientos, muchos de ellos gasolineras y pequeños comercios. Si bien la prohibición eximiría a los productos que solo contienen compuestos no psicoactivos como el CBD, los líderes de la industria afirman que el mercado de estos productos por sí solo no es rentable ni sostenible para los minoristas que se centran exclusivamente en productos de cáñamo.

“Esta prohibición es un regalo a los cárteles”, dijo el representante estatal James Talarico, un demócrata que se opuso al proyecto de ley, en un discurso el mes pasado.

A la cabeza de la lucha contra los productos con THC se encuentra el vicegobernador conservador del estado, Dan Patrick, quien acusa a la industria de producir artículos que superan con creces el límite legal de THC del 0,3 % y de comercializarlos —como gomitas, galletas y patatas fritas— dirigidos a niños. Quienes apoyan la prohibición afirman que estos productos son demasiado fáciles de conseguir y se han convertido en un problema de seguridad pública, citando ejemplos de adultos y niños que han experimentado problemas médicos tras consumirlos.

“Nada es más importante que impedir que un niño consiga esta basura”, dijo Patrick en una acalorada conferencia de prensa la semana pasada después de que se aprobara el proyecto de ley.

No está claro si Abbott planea firmar o vetar el proyecto de ley. Si no actúa antes del 22 de junio, el proyecto se convertirá automáticamente en ley. Un portavoz de su oficina declaró a CNN que el gobernador “revisará cuidadosamente cualquier legislación que se le envíe”.

La industria del cáñamo y quienes se oponen a la prohibición afirman que el vicegobernador está tergiversando gravemente la fabricación de estos productos. Argumentan que los legisladores crearon la industria en primer lugar y que la gran mayoría de las empresas de cáñamo son empresas responsables que cumplen estrictamente las normas de la industria y los requisitos estatales.

Dicen que los productos se han convertido en una alternativa popular y más segura a los medicamentos farmacéuticos y al alcohol para aliviar la ansiedad, el dolor y los problemas de sueño, y que el número de adultos que se benefician supera con creces los raros ejemplos de quienes experimentan síntomas extremos.

También es una industria que prospera gracias a una tendencia nacional de personas a abandonar las bebidas alcohólicas. Según un estudio de 2024, un mayor número de estadounidenses declaró consumir cannabis a diario que beber alcohol todos los días.

El lunes, en el Capitolio estatal, una coalición de veteranos militares, agricultores y dueños de negocios, junto con el Consejo Empresarial de Cáñamo de Texas, llevaron cajas a la oficina del gobernador con lo que dicen son 5.000 cartas escritas a mano y una petición con más de 100.000 firmas de texanos que quieren que Abbott vete el proyecto de ley, conocido como SB3.

“SB3 viola los principios mismos de los que Texas se enorgullece: un gobierno pequeño, la libertad individual y la libre empresa”, dijo Cynthia Cabrera, presidenta del Consejo Empresarial del Cáñamo de Texas.

Texas no es el único estado que ha lidiado con la aparición de estos productos. Según un informe de 2023 de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, 17 estados han prohibido el delta-8 THC, por ejemplo, y siete estados lo han restringido severamente.

El año pasado, la legislatura de Florida aprobó un proyecto de ley que restringiría significativamente la venta de productos de THC derivados del cáñamo, pero el gobernador republicano Ron DeSantis lo vetó, diciendo que las regulaciones serían “debilitantes” para las pequeñas empresas.

En Texas, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se han pronunciado contra la creciente industria y afirman que un mayor acceso al cannabis plantea peligros para los usuarios.

“Vemos los episodios psicóticos. Vemos el intento de suicidio”, dijo el fiscal de distrito del condado de Collin, Greg Willis, en una conferencia de prensa ofrecida por el vicegobernador la semana pasada. “Nos sentamos con padres desconsolados y devastados después de que algo le haya sucedido a su hijo, después de consumir algo que todos creían seguro”.

Joel Rodríguez, un estudiante universitario de 25 años, dijo que todavía se está recuperando de lo que llamó una adicción a los productos de THC que compró en línea y en tiendas de vapeo en el área de McAllen, Texas.

En 2022, Rodríguez comentó que dio una calada a un producto de vapeo que, según él, contenía una mezcla de delta-9 y delta-8 sintéticos, además de otros dos cannabinoides conocidos como HHC y THC-P, aunque no recuerda la marca exacta. Dijo que inmediatamente sintió síntomas de paranoia que no remitieron durante semanas.

“Todo empezó a marearme. Empecé a oír voces. Podía oír los pensamientos de la gente. Escuchaba cosas saliendo de las paredes», dijo a CNN. «Pensé que el sol me hablaba».

Su familia le brindó atención médica en un hospital, donde, según él, le diagnosticaron psicosis inducida por cannabis y le recetaron diversos medicamentos. Rodríguez comentó que siguió usando productos de vapeo que compró en el Valle del Río Grande, y que su familia le brindó apoyo en centros de rehabilitación de Texas y Utah durante los últimos tres años. A día de hoy, afirma que sigue tomando clozapina para tratar los síntomas de la esquizofrenia y que la necesitará indefinidamente.

Él y su madre, Didi, aparecieron en una conferencia de prensa en el Capitolio del estado de Texas el lunes para instar a Abbott a firmar el proyecto de ley.

“En el mundo de la psicosis inducida por el cannabis, como familias, luchamos por el bienestar de nuestros seres queridos y por devolverles el camino del bienestar”, dijo. “Es una guerra oscura y horrorosa contra enemigos invisibles”.

Si bien los incidentes de psicosis inducida por cannabis son raros, se están realizando más estudios sobre por qué algunas personas parecen ser más susceptibles que otras.

Las votaciones sobre este proyecto de ley no se han ajustado estrictamente a los partidos. El senador estatal demócrata Roland Gutiérrez votó con Patrick a favor de prohibir estos productos con THC. Gutiérrez declaró a CNN que, si bien desea que Texas legalice y regule completamente el cannabis, la ley actual en Texas ha abierto la puerta a muchos “malos actores” que venden productos sintéticos peligrosos a los jóvenes.

“Lo que les vendemos a los niños en la calle y en las tiendas es un montón de basura”, dijo Gutiérrez.

El senador dijo que apoyaba la medida de prohibir los productos con THC después de que los legisladores también votaran para ampliar la capacidad de los veteranos militares para obtener recetas bajo el restrictivo programa de marihuana medicinal del estado.

“El cannabis es un gran remedio para muchos problemas. Tiene que regularse de alguna manera”, dijo Gutiérrez. “Pero eso no es lo que está sucediendo en Texas”.

Los expertos de la industria admiten que puede haber actores maliciosos que vendan productos que contienen sustancias sintéticas o cantidades ilegales de THC, pero afirman que la gran mayoría de las empresas cumplen las normas porque quieren mantenerse en el mercado. Grupos como el Consejo Empresarial del Cáñamo de Texas han presionado en sesiones legislativas anteriores para que se implementen más regulaciones, como la edad mínima, pero no han tenido éxito.

“No entiendo cómo los políticos texanos pueden decidir que van a crear algo. Y luego, por capricho, seis años después, deciden: ‘No nos gusta cómo salió esto. Vamos a arrasarla por completo. Vamos a cerrar la industria y vamos a perjudicar a todas estas personas y a todas estas pequeñas empresas de Texas’”, dijo Lukas Gilkey, cofundador de Hometown Hero, la empresa con sede en Austin propietaria de la plantación de cáñamo donde trabaja Holden Hylander.

En la conferencia de prensa del mes pasado, Patrick mostró diversos productos con THC ante las cámaras y se centró específicamente en una bolsa de comestibles de Hometown Hero. “No sé qué contiene porque nadie lo sabe”, dijo. “Puede intoxicar, no solo a niños, sino también a adultos”.

Gilkey comentó que se rió entre dientes al ver a Patrick criticar los comestibles de su empresa, ya que sus productos etiquetan todos los ingredientes e incluyen un código QR en el empaque para quienes desean obtener más información. Explicó que los productos se envían a laboratorios asociados con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y se someten a rigurosas pruebas para garantizar la precisión de sus estándares, así como para detectar componentes nocivos.

“Intenta hacer creer que no hay regulación para estos productos, cuando es todo lo contrario. Esta industria está muy regulada en Texas. Tenemos muchos requisitos que cumplir para ser completamente legales en Texas”, declaró Gilkey a CNN. “Tenemos todo lo que la ley nos exige”.

Si la prohibición entra en vigor, aproximadamente 200 empleados de su empresa podrían quedarse sin trabajo, dijo.

“Me mudé aquí porque el propio gobernador dijo que este era un estado que apoyaba a las pequeñas empresas”, dijo Gilkey, veterano de la Guardia Costera que también defiende la industria del cáñamo. “Por eso vine. Y ahora, estar en una posición donde el estado decide que cambió de opinión es muy lamentable”.

Tras un intenso debate, los legisladores finalmente aprobaron reformas en esta sesión legislativa para ampliar la ley estatal de cannabis medicinal como una concesión. Las nuevas disposiciones aumentan el número de dispensarios con licencia de tres a doce y añaden el “dolor crónico” como condición médica elegible. Sin embargo, los críticos afirman que las reformas no son suficientes para ayudar a la gran población de texanos que consumen productos con THC para aliviar los síntomas.

Dave Walden, un veterano del ejército y vicecomandante sénior del Departamento VFW de Texas, dijo en una conferencia de prensa el lunes que se volvió dependiente de los opioides mientras buscaba atención en el Departamento de Asuntos de Veteranos, pero dijo que esas drogas “casi lo destruyen”.

“Desde 2018, no he probado ni un solo opioide”, dijo, sosteniendo un producto de THC. “He reconstruido mi vida. Me he convertido en un mejor líder, un mejor esposo, un mejor padre y, en definitiva, en un mejor hombre. Pero ahora el Proyecto de Ley 3 del Senado quiere convertir esto en contrabando. Quiere convertirme a mí y a miles de otros veteranos en delincuentes por elegir una alternativa que nos funciona”.

El representante estatal Brian Harrison se encontraba entre los dos republicanos de la Cámara de Representantes que se opusieron a la prohibición. Además, desafió a su propio partido el lunes al pedir públicamente a Abbott que vetara el proyecto de ley, calificándolo de extralimitación gubernamental que conducirá a un desastre económico.

“El gobierno no es tu padre”, declaró a CNN el lunes. “Y me preocupa mucho lo que les hará a los adultos en Texas que deseen o dependan de estos productos, ya sea empujándolos a mercados negros mucho más peligrosos y desregulados o a fármacos más letales y adictivos”.

