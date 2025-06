Sofía Stavrou: “Hay mil cosas de Atenas que no les están mostrando, que no están conociendo”

Sofía Stavrou, influencer habló este sábado con CNN Radio sobre los asuntos relacionados con Grecia como por ejemplo el turismo,…

Sofía Stavrou, influencer habló este sábado con CNN Radio sobre los asuntos relacionados con Grecia como por ejemplo el turismo, los destinos, la gastronomía, entre otros aspectos.

En Aire de Sábado con Guillermo Panizza indicó: “Mi papá es griego, toda su familia vive allá, realmente él es el único que está, así que desde que nací literalmente que viajo a Grecia, cumplí mi primer año de allá, aprendí a caminar ahí, me criaba en la casa de mi abuela, así que tengo como la cultura muy inculcada, desde muy chiquitita”, dijo.

“Durante toda mi vida siempre como que era algo con lo que convivía, pero me parecía extraño, porque era como Grecia, todavía, qué sé yo, se sentía un poco lejano, hoy en día es mucho más conocido y bueno, fue más de grande que empecé como a conectar con estas raíces y a honrarlas”, remarcó.

En esta línea contó cómo comenzó todo su proyecto. “Fue en 2016, yo hice un viaje en el que estuve viviendo un año entre India, Barcelona y Grecia, en ese momento yo me recibía abogada, trabajaba como abogada en una empresa multinacional y era muy infeliz, odiaba mis lunes y teníamos la oportunidad de irnos a vivir afuera con mi novio en ese momento, nos separamos un mes antes del viaje y yo dije, o sigo teniendo esta vida acá o aprovecho este viaje, que era como mi pasaje de salida, bueno y eso hice, así que me fui sola”, señaló.

“Una mañana que no tenía nada que hacer, dije voy a vagabundear, como realmente hacían los filósofos en su época, que se juntaban ahí las plazas y vi un grupito que estaban en un walking tour y había dos argentinas y yo escuchaba y decía, que embole esto, hay mil cosas de Atenas que no les están mostrando, que no están conociendo, hasta está contando mal estas anécdotas, terminó el walking tour y les dije a las chicas, que tienen que hacer ahora, entonces tenemos todo el día pero no sabemos qué hacer, bueno las terminé llevando al mejor lugar a comer, a la acrópolis, de una manera que saben visitar solo los locales, las chicas estaban felices”, remarcó

Además agregó: “Ahí nació esa semillita y cuando vuelvo a ese viaje no había retorno, yo dije no voy a seguir con la vida que tenía antes y en ese momento empecé como un camino propio hacia donde quería ir, que era por el lado de la comunicación, la escritura, en ese momento me puse como una meta que era escribir en La Nación, hacia ahí iba y mientras tanto dije bueno, cómo puedo mostrar lo que yo escribo, lo que hago en este momento, más relacionado a los viajes, un blog de viajes me parecía como muy amplio porque ya había muchos y dije bueno, por qué no voy por Grecia, es mi nicho, lo conozco como la palma de mi mano, viajo de toda la vida”, puntualizó.

“Siempre digo que hay que saber a dónde ir, porque lo que pasa mucho con los argentinos,que a través de mi cuenta los fui conociendo, es que lo toman como un lugar de paso antes de ir a las islas y dicen bueno vamos acá a este barrio que es el más barato para hospedarnos que es Omonia. En mi blog, en mis guías pongo en cartel luminoso. Pero para, y van ahí, vamos todos los argentinos, porque ahí el que busca por ahí precio está en los lugares más baratos, pero bueno tenés el público que busca eso y el público que no y por ahí si te asesoras sabes que no tenés que ir ahí, pero si sabes a dónde ir y armas bien Atenas es una ciudad increíble”, cerró.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.