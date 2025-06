“Siempre sentí que no tenía suficiente”: por qué esta mujer estadounidense se mudó de California a México hace 20 años

Como madre soltera de tres hijos que “vive de sueldo en sueldo” en California, Janet Blaser se había resignado a…

Como madre soltera de tres hijos que “vive de sueldo en sueldo” en California, Janet Blaser se había resignado a preocuparse constantemente por pagar sus cuentas y siempre “sentirse menos”.

Sin embargo, comenzó a reevaluar su vida después de que una serie de eventos la llevaron a tomar unas “vacaciones al azar” en Mazatlán, México, en abril de 2005.

“Realmente quería una aventura”, le dice Janet a CNN Travel.

Menos de un año después, se mudó de Santa Cruz, California, a la vibrante ciudad, situada a lo largo de la costa oeste de México.

“Ahora es mi casa”, añade.

Entonces, ¿qué llevó a Janet, originaria de Long Island, Nueva York, a empacar su vida y mudarse a cientos de kilómetros?

“Mi mamá estaba enferma y se estaba muriendo”, dice. “Y ella realmente me animó a seguir mis sueños”.

Janet continúa explicando que su madre estaba “llena de remordimientos” por “cosas que no había hecho” a medida que se acercaba al final de su vida, y esto “se le quedó grabado” en la cabeza.

Casi al mismo tiempo, Janet, que había trabajado como reportera durante años, se encontraba en una encrucijada profesional y sintió que necesitaba “pensar de manera poco convencional”.

“Tenía 50 años”, dice. “Así que no era la candidata que la gente quería”.

Sus hijos ya habían crecido en ese momento, y estaba frustrada por no tener su propia casa después de vivir en California durante la mitad de su vida, y sentía que nunca podría lograrlo.

“Los precios eran increíbles”, añade, admitiendo que “se sentía un poco invisible, o un poco inútil”.

Deseosa de cambiar de aires, Janet decidió viajar a Mazatlán, una ciudad que nunca antes había visitado, después de leer sobre ella en línea.

“Estaba en California, donde había tantos mexicano estadounidenses”, dice, explicando que había visitado el país una vez anteriormente, pero que había vacacionado principalmente en el Caribe a lo largo de los años.

“Y pensé: ‘déjame ir a México y ver cómo es’. Así que llegué a Mazatlán, y suena muy cursi, pero me tocó el corazón”.

Janet continúa explicando que después de pasar varios días tomando el sol, dio un paseo hasta el Centro Histórico y “se enamoró perdidamente” de la zona.

“Incluso ahora, me da vergüenza decir eso, porque parece tan tonto”, añade, explicando que “me sentí como en casa” mientras caminaba por las calles empedradas de la ciudad y contemplaba sus edificios antiguos.

“Pero creo que cuando estás en el lugar correcto, lo sientes. Lo sientes”.

Aunque nunca antes había considerado mudarse a México, después de 10 días en Mazatlán, Janet decidió que era exactamente donde tenía que estar.

“Todavía tenía que trabajar”, señala Janet. “Y tuve la idea de publicar una revista en inglés para los muchos estadounidenses y canadienses que viven y visitan Mazatlán…

“Así que ese fue mi gran momento”.

Una vez que regresó a Santa Cruz, Janet comenzó a investigar “fanáticamente” Mazatlán para determinar si sería posible que se mudara a la ciudad y dirigiera un negocio allí.

Seis meses después, regresó durante un mes para tener una idea real del lugar antes de tomar una decisión final.

“Quería ver si realmente podía vivir aquí y estar cómoda”, explica. “Creo que especialmente cuando estás en otro país, donde hay tantas cosas que son diferentes y desconocidas.

“Tener este tipo de comodidades para calmarte es importante. Al menos lo es para mí”.

Después de determinar que “todo parecía ser viable”, Janet regresó a Estados Unidos y se dedicó al proceso de terminar su vida allí.

“Todos mis hijos me apoyaron mucho”, añade.

En enero de 2006, Janet se embarcó en un viaje de cuatro días por carretera a Mazatlán, empacando sus pertenencias en su “pequeño auto” y dejando atrás todo lo que conocía.

Sin embargo, admite que rápidamente comenzó a cuestionar su decisión.

“Me quedé atrapada en la emoción”, explica Janet. “Y luego, una vez que comencé a conducir, probablemente lloré los cuatro días completos.

“Lloré y lloré y lloré. Yo estaba como, ‘¿Qué estoy haciendo?’ Y seguí llamándolos. Y me decían: ‘No, este es tu sueño. Ve a cumplir tu sueño’”.

Aunque admite que en un momento dado pensó en dar marcha atrás y le costó leer las señales de tráfico en español, Janet siguió adelante.

Cuando llegó a Mazatlán, todo “le resultaba familiar”. Se mudó a una propiedad alquilada y se dedicó a integrarse en la comunidad local.

“Fue muy fácil conocer gente”, dice. “Así que me sentí muy bienvenida y como si pudiera hacer esto”.

Janet, que anteriormente había tomado clases de español en una escuela secundaria local, se adaptó instantáneamente a la vida en Mazatlán, amando lo amable que era la gente y el hecho de que había una “comunidad íntima de extranjeros”.

“Estaba tan emocionada de estar aquí”, dice. “Tenía un poco de ahorros. Tenía trabajo en línea y fue una aventura”.

Le encantaba el clima tropical, junto con la “mentalidad de vivir y dejar vivir” y descubrió que estaba continuamente “animada” por la emoción de su nueva aventura.

“Incluso si me deprimía o me ponía triste, extrañaba a mis hijos y no podía llamar a nadie”, dice.

“Luego salgo por la puerta y es temporada de mangos. Y están literalmente cayendo en la acera desde un árbol gigante… Empecé a surfear. Había tantas oportunidades para divertirse.

“No lo tenía en Estados Unidos.

No sé por qué”.

Los costos de vida más bajos también ayudaron enormemente: Janet dice que su alquiler solía ser de menos de US$ 250 al mes en sus primeros años en el país, mientras que sus facturas de teléfono celular y servicios públicos también eran considerablemente menos de lo que había estado pagando en los EE.UU.

“Eso marcó una gran diferencia, obviamente, en mi nivel de estrés”, dice. “Nunca he pagado más de US$ 35 al mes por la electricidad, incluso con el aire acondicionado encendido durante el verano”.

Sin embargo, aunque su vida fue más abundante, Janet enfatiza que a veces luchaba y a menudo se sentía sola.

“No todo fue fácil”, admite, señalando que conectarse a Wi-Fi en casa no era tan sencillo como lo es ahora, y su teléfono celular inicialmente no funcionaba en México, por lo que no pudo comunicarse con su familia regularmente durante un tiempo.

Janet también descubrió que su español no era tan bueno como había pensado anteriormente, y no poder hablar el idioma con confianza significaba que le resultaba más difícil formar vínculos fuertes.

“No puedes bromear con la gente, porque no puedes hablar el idioma lo suficiente como para hacer una broma”, dice, y agrega que desde entonces su español ha mejorado lo suficiente como para poder hacer bromas cómodamente.

“Encuentro que a menudo es una forma de romper el hielo y sentirme cómoda, para ser un poco graciosa”.

Aunque a Janet le encantaba la forma de vida en Mazatlán, dice que le tomó “unos dos o tres años” sentirse realmente aclimatada.

Al principio, le resultó difícil acostumbrarse a algunas de las diferencias culturales, como los estilos de ropa, especialmente para las mujeres.

“Hay maquillaje completo y tacones de aguja en el supermercado a las ocho de la mañana”, dice, subrayando que este podría no ser el caso en el resto del país. “Y viniendo de la Santa Cruz hippie, eso fue realmente extraño para mí”.

Las citas en México también resultaron ser “algo completamente diferente” para ella, ya que la dinámica de la relación no era a la que estaba acostumbrada.

“Las relaciones con sus familias, se esperaba que fueran parte de la relación con el novio”, dice. “Así que eso fue un desafío, por decir lo menos”.

Janet dice que ha aprendido a dejar de preocuparse tanto por el tiempo y ya no entra en pánico si llega tarde, ya que “simplemente no es un gran problema” allí.

“El chiste es que ‘mañana’ no significa mañana. Es solo una sugerencia”, dice.

A los dos años de su llegada, Janet había publicado la primera edición de su revista, dirigida a los extranjeros que vivían en la zona, y pasó a fundar el primer mercado de agricultores orgánicos de la ciudad.

Quizás lo más importante es que se sentía mucho más feliz y valorada.

“No quiero decir que he estado deprimida en Santa Cruz”, dice. “Pero he estado estresada por tener trabajo y poder pagar las facturas.

“¿Y qué iba a hacer? Y yo tenía 50 años. Y yo no tenía esas preocupaciones aquí”.

Janet pudo obtener una visa de residente permanente, conocida como FM3 en ese momento, con relativa facilidad.

“El proceso y los requisitos han cambiado significativamente desde que obtuve el mío hace 19 años”, señala.

“Ahora los requisitos financieros son mucho, mucho más altos de lo que solían ser”.

Reflexionando sobre sus últimos años en California, Janet dice que había sentido mucha presión debido al “consumismo que es una parte tan importante de la cultura estadounidense” y le preocupaban cosas como no tener un auto nuevo.

“En Estados Unidos, siempre sentí que no tenía suficiente y que no estaba teniendo éxito”, dice.

“Y siento que tuve éxito aquí, pude tener éxito. Empecé el negocio. Comencé el mercado de agricultores, que todavía continúa, y me he dado una vida maravillosa”.

Janet regresa a Estados Unidos para ver a sus hijos y nietos con regularidad, pero admite que ahora se siente “nerviosa” allí.

“Aquí hay un corazón que sigue latiendo”, dice Janet sobre la ciudad costera mexicana a la que ahora llama “hogar”.

“Mis nietas tienen simulacros de tiradores activos en su escuela primaria…” dice ella.

“Ni siquiera sé qué decir al respecto”.

El Departamento de Estado de EE.UU. actualmente desaconseja viajar a seis de los 32 estados de México, y la delincuencia y el secuestro figuran como la causa de las advertencias para varios.

Si bien es consciente de los problemas de delincuencia en el país, Janet dice que siempre se ha sentido segura allí y toma “precauciones normales para una mujer soltera que vive en un estado grande”.

“¿Me preocupa la violencia aleatoria? No, simplemente no sucede aquí”, dice, y agrega que siente que los problemas en las “ciudades fronterizas no son indicativos del resto del gigantesco país que es México”.

“La gente no quiere tener armas. Y esa es una mentalidad muy diferente a la de Estados Unidos…

“Cuando voy a Walmart, no me preocupo de que alguien me dispare. No me preocupo cuando voy a un festival callejero de que alguien vaya a atropellar a la gente con un coche.

“Me preocupo por esas cosas cuando estoy en Estados Unidos. ¿Y qué haces tú? No sé cómo vive la gente allí”.

Sin embargo, Janet admite que echa de menos a su familia y que le encantaría poder pasar más tiempo en Estados Unidos.

“En mi mundo perfecto, tendría una base en Mazatlán y podría visitar a cada uno de mis tres hijos en Estados Unidos durante un mes más o menos cada año”, agrega, señalando que también está ansiosa por pasar más tiempo en Italia después de unas recientes vacaciones en el país europeo.

“Ya no me siento cómoda ni a gusto yendo y viniendo a Estados Unidos”, añade.

Janet, quien se mantiene principalmente a través de sus beneficios de la seguridad social, dice que aconsejaría a cualquiera que esté considerando mudarse a México, que se asegure de tener “todo organizado” antes de dar el paso.

“Tenemos este dicho aquí que la gente a menudo deja sus cerebros en la frontera”, dice. “Así que no hagas eso…

“Escucha a tu corazón. Por muy etéreo que suene, escucha a tu corazón y podrás crear una vida”.

Publicó su primer libro, “Why We Left: An Anthology of American Women Expats”, en 2019 y actualmente está trabajando en una serie sobre estadounidenses que viven en otros países.

Cuando se le preguntó sobre el impacto de la creciente cantidad de extranjeros que han acudido a México en los últimos años, Janet señala que los precios de las propiedades en el país probablemente han aumentado como resultado.

“Nos guste o no, somos una especie de turistas glorificados, y nuestra presencia afecta el estilo de vida local de manera positiva y negativa”, dice.

Janet a veces se pregunta dónde habría terminado si no hubiera tomado esas vacaciones en Mazatlán hace dos décadas, y dice que no tiene idea.

“¿Dónde estaría yo? ¿Qué estaría haciendo? Ni me lo puedo imaginar”, dice. “Ni siquiera lo sé. Quiero decir, ¿estaría viviendo con mi hijo y su esposa en Santa Cruz?… ¿Habría encontrado un trabajo que pudiera hacer?”

Hace unos cuatro años, Janet decidió dejar Mazatlán después de sentirse frustrada por la gran cantidad de desarrollo que se estaba llevando a cabo en la ciudad, mudándose a una zona montañosa del interior en San Antonio Tlayacapan, en la orilla norte del lago de Chapala, cerca de Ajijic.

“Ahora hay torres de condominios de 25 y 30 pisos con 300 condominios alineados a lo largo del océano”, dice.

“Y vi cómo sucedía eso, y me rompió el corazón”.

Sin embargo, menos de un año después se dio cuenta de que había cometido un error y regresó a “casa”.

“Cada vez, seguí a mi corazón. ¿Qué puedo decir?”, explica. “Y cuando me mudé, después de seis meses, pensé: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En qué estaba pensando? ¿Dónde está el océano? ¿Dónde están mis amigos?’”.

Ahora felizmente, de vuelta en Mazatlán, Janet vive en un apartamento tipo estudio con balcón y vista al mar, pagando alrededor de US$ 550 al mes en alquiler, incluidos los servicios públicos.

“Ningún lugar es perfecto, pero Mazatlán tiene este corazón”, dice. “Lo llaman el ‘Corazón’.

“Y hay una calidez y un sentido de comunidad aquí. Eso es lo que originalmente me atrajo de él… Hay un corazón aquí y que sigue latiendo, incluso en medio de todo este desarrollo”.

“Todavía hay gente muy agradable. Todavía hay restaurantes y negocios familiares.”

“Así que me imagino que tengo que enfocarme en esa parte y tratar de no mirar hacia esos grandes condominios. Y si pudiera permitírmelo, también compraría uno”.

