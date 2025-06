Resumen del juicio de “Diddy”: guardia de seguridad del hotel dice que Sean Combs pagó US$ 100.000 por el video de agresión

Un exagente de seguridad de hotel y un ejecutivo financiero de Bad Boy Entertainment testificaron este martes en el juicio…

Un exagente de seguridad de hotel y un ejecutivo financiero de Bad Boy Entertainment testificaron este martes en el juicio federal contra Sean “Diddy” Combs por crimen organizado y tráfico sexual.

El testimonio, centrado en el dinero, se produjo mientras la fiscalía buscaba demostrar que Combs creó una empresa criminal utilizando su imperio empresarial para obligar a mujeres a participar en “Freak Offs” y proteger su imagen.

Combs se ha declarado inocente de los cargos de conspiración para delinquir, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución. Su defensa ha reconocido que Combs fue violento, pero ha cuestionado los motivos de quienes testifican y ha dicho que las acusaciones no cumplen con los requisitos de una conspiración criminal.

La fiscalía ha dicho que sus próximos testigos serán Frank Piazza, un experto en video forense, y Bryana Bongolan, quien ha acusado a Combs de colgarla de un balcón. Una acusadora, que testificará bajo el seudónimo de “Jane” y que ha sido identificada como “Víctima-2” en la acusación, está programada para declarar después. Los fiscales indicaron que probablemente estará varios días en el estrado.

Esto es lo que supimos del testimonio del martes:

Eddy García, quien trabajaba como agente de seguridad en el Hotel InterContinental en marzo de 2016, testificó que Combs le dio US$ 100.000 en efectivo para obtener el video de vigilancia en el que Combs agredía a su exnovia Cassie Ventura.

El video de la agresión en el hotel ha jugado un papel clave en el juicio hasta ahora. CNN publicó por primera vez el video de vigilancia del incidente el año pasado.

García testificó bajo una orden de inmunidad después de invocar su derecho a no autoincriminarse según la Quinta Enmienda. Es el segundo testigo en el juicio que declara bajo una orden de inmunidad.

García declaró que, poco después de la agresión, Kristina Khorram –quien se identificó ante García como asistente personal de Combs– llamó a la seguridad del hotel y visitó el lugar, solicitando ver u obtener una copia del video. Combs también pidió el video en llamadas con García, tanto a la línea telefónica de seguridad del hotel como al celular personal de García, según relató el testigo.

“Él dijo que yo le parecía un buen tipo, que parecía que quería ayudar, que algo como esto podría arruinarlo”, testificó García. “Estaba preocupado de que este video saliera a la luz y arruinara su carrera”.

García declaró que Combs también le dijo que “se encargaría de mí” si lo ayudaba. García dijo que en ese momento entendió que Combs se refería a dinero.

García contó que inicialmente les dijo a Combs y a Khorram que contactaran a la gerencia del hotel o que obtuvieran una orden judicial para el video, pero después de la llamada de Combs a su celular personal, llamó a su jefe, Bill Madrano, para decirle que Combs estaba dispuesto a pagar por el video. De acuerdo con García, Madrano dijo que lo haría por US$ 50.000.

“Eddy, mi ángel, sabía que podías ayudar”, dijo Combs al enterarse de la noticia, según el testimonio de García.

Al día siguiente, Madrano descargó el video en una memoria USB y se la entregó a García, quien luego se la dio a Combs, de acuerdo con su testimonio.

García dijo que Combs le preguntó si era la única copia del video. García entonces llamó a Madrano, quien confirmó que era la única copia y que la había eliminado del servidor, según declaró.

García le expresó a Combs que le preocupaba lo que podría pasar si Ventura presentaba un informe policial sobre el incidente más adelante.

Combs luego llamó por FaceTime a Ventura, quien García dijo que era, y le indicó: “Dile que tú también quieres que esto desaparezca”, según García. Ventura dijo en la llamada por FaceTime que “no era un buen momento para que esto saliera a la luz y que quería que esto desapareciera”, testificó García. García testificó que parecía Ventura, pero la mujer llevaba una sudadera con capucha y la iluminación era mala.

Aseguró que Combs pidió las identificaciones de García, Madrano y del agente de seguridad que respondió al incidente, Israel Florez. “Esto solo funciona si todos estamos en la misma sintonía”, dijo Combs, de acuerdo con García. García dijo que creía que Florez no aceptaría cooperar, así que él y Madrano le dieron a Combs la identificación de otro agente de seguridad, Henry Elias.

Luego, Combs hizo que García firmara documentos, incluyendo una declaración de que era la única copia existente del video y un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), según García. El jurado vio fotos de los documentos, que estaban impresos con el membrete de la empresa de Combs y hacían referencia a la compañía y a su dirección de oficina en Nueva York.

Después de que García firmó los papeles, Combs se fue con los documentos y regresó con una bolsa marrón y una máquina contadora de billetes, según relató. Combs contó un total de US$ 100.000 en la máquina, en fajos de US$ 10.000 a la vez, dijo García. Testificó que asumió que los US$ 50.000 extra eran para él y el otro agente de seguridad.

García dijo que entregó US$ 50.000 a Madrano y US$ 20.000 a Elias. Con los US$ 30.000 restantes, compró un automóvil usado y no depositó el dinero en una cuenta bancaria ni lo declaró en sus impuestos, aseguró.

García señaló que, una o dos semanas después, notó que el informe del incidente y el video de seguridad adjunto ya no estaban en la computadora de seguridad. Dijo que no lo reportó a nadie porque eso “atraería más atención a la situación”.

Combs se puso en contacto con García unas semanas después para preguntar si alguien había preguntado por el incidente o el video, testificó García. Él respondió que no había escuchado nada.

García testificó que las autoridades lo contactaron en junio de 2024 para informarle sobre el incidente y que, en ese momento, no fue honesto sobre su propia participación en la situación. También testificó que borró los mensajes que había intercambiado con Florez y Elias al respecto.

García dijo que posteriormente se reunió nuevamente con el Gobierno y reveló que Combs le había pagado por el video. Dijo que fue sincero en esa reunión y en todas sus reuniones posteriores con los fiscales.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor Brian Steel revisó secciones del acuerdo de confidencialidad y señaló que incluía disposiciones sobre cuándo García podía hablar de la información con las autoridades o entidades gubernamentales, pero también especificaba que debía notificar a la empresa de Combs si lo hacía.

Derek Ferguson, exdirector financiero de Bad Boy Entertainment –la empresa que incluía el sello discográfico fundado por Combs– testificó este martes sobre la superposición entre las finanzas personales y empresariales de Combs.

Ferguson trabajó para Combs y sus empresas desde 1998 hasta 2017, incluyendo el cargo de director financiero de Bad Boy de 1998 a 2012. Aseguró que sus responsabilidades incluían establecer presupuestos, contabilidad y registros, así como algunas empresas conjuntas y alianzas estratégicas. Las finanzas personales de Combs también formaban parte de sus responsabilidades en ocasiones, pero hubo períodos durante su mandato en los que se asignaron terceros para gestionarlas.

Ferguson señaló que Combs cargaba gastos personales y de negocios en su tarjeta corporativa “de vez en cuando”. Explicó que los miembros de su equipo determinaban a qué empresa o entidad correspondía cada gasto, y luego usaban la cuenta de esa empresa para pagarlo.

Ferguson testificó que el departamento de finanzas administraba las finanzas de las propiedades de Combs en Miami, los Hamptons y la ciudad de Nueva York. Ferguson también confirmó que sabía que Combs brindaría apoyo financiero a familiares y amigos a través de sus salarios y distribuciones personales.

El jurado vio los estados de cuenta bancarios de diciembre de 2011 de la cuenta de Combs para su casa en Alpine, Nueva Jersey. El 14 de diciembre, los registros mostraron que la cuenta transfirió US$ 20.000 a su exnovia y testigo clave del juicio, Cassie Ventura. El 23 de diciembre, los registros muestran una transferencia entrante de US$ 20.000 de Rodrick Ventura, el padre de Cassie Ventura, y el 27 de diciembre, la cuenta de Combs devolvió los US$ 20.000.

Los registros coinciden con el testimonio de Regina Ventura, madre de Cassie Ventura, quien dijo que transfirió US$ 20.000 a Bad Boy a petición de Combs porque estaba “asustada por la seguridad de mi hija”, después de que Cassie Ventura le enviara un mensaje de texto diciendo que Combs iba a difundir videos sexualmente explícitos y amenazó con hacerle daño físico. El dinero fue devuelto a su cuenta días después, según su testimonio.

Durante el contrainterrogatorio, Ferguson confirmó que había empleados en el departamento de finanzas que revisaban los estados de cuenta de las tarjetas corporativas para determinar cuáles cargos eran gastos de negocio válidos y cuáles eran gastos personales. Testificó que no era su trabajo ni el de Combs categorizar los gastos de la tarjeta de crédito.

El abogado defensor Marc Agnifilo le preguntó a Ferguson cómo se siente actualmente respecto a Combs. Tras una pausa de varios segundos, Ferguson negó con la cabeza y dijo: “No sé cómo responder a eso”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.