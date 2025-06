“Quiero llegar a ser una viejita sana y sabia”: el testimonio de Marina Borensztein

(CNN Radio Argentina) — La escritora y motivadora social Marina Borensztein dialogó este jueves con Regreso CNN, el programa de…

(CNN Radio Argentina) — La escritora y motivadora social Marina Borensztein dialogó este jueves con Regreso CNN, el programa de Mariana Arias y Pepe Gil Vidal, y habló sobre su experiencia con el cáncer, el rol de la alimentación y la importancia de la escritura como herramienta terapéutica.

“La alimentación tiene mucho que ver con la sanación personal. No me curé del cáncer tomando jugo verde. Yo fui al quirófano dos veces, me operé las mamas e hice 38 sesiones de radioterapia”, explicó Borensztein. Y agregó: “Si no hubiese hecho todo este cambio de consciencia, no sé si estaría acá”.

La autora relató cómo atravesó el proceso de la enfermedad: “Fue muy difícil acomodar el cáncer a mi vida, pero para mí fue una súper oportunidad porque empecé a escribir todo lo que me pasaba. Fue terapéutico”.

En ese camino, destacó el rol que tuvo la escritura en su recuperación: “La escritura me salvó, me acompañó, me ocupó y me puso a investigar porque el ejercicio de escribir y pensar en soledad es muy terapéutico. Ahí empecé a investigar acerca de la alimentación”.

También se refirió a su vínculo con su pareja, el actor Oscar Martínez: “Oscar siempre confió mucho en mí. Está muy espiritual y muy sensible. Se fue abriendo, escuchando y aprendiendo. Cada vez está más conectado”.

Borensztein aseguró que su foco está puesto en el bienestar integral: “Quiero que la máquina dure más y en buen estado hasta lo que dure. Quiero llegar a ser una viejita sana y sabia, y trabajo para eso”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.