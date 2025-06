¿Quiénes son los inmigrantes a los que ahora ICE está deteniendo en los tribunales?

“Me están diciendo que vaya”, le dijo un inmigrante mexicano a su representante legal sobre una audiencia de inmigración adelantada.…

“Me están diciendo que vaya”, le dijo un inmigrante mexicano a su representante legal sobre una audiencia de inmigración adelantada. “No tienes que ir, no te presentes, me voy a presentar yo por ti”, le explicó la abogada Vanessa Manzi. Esa sencilla indicación bien pudo la razón por la que el joven, solicitante de asilo, no haya sido detenido por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y siga aún en Estados Unidos en proceso de resolver su estatus. En medio de la campaña contra la inmigración ilegal del Gobierno de Donald Trump, ahora ya no solo son redadas o detenciones en paradas de tránsito, sino que la ofensiva que busca expulsar a inmigrantes sin ciudadanía ahora se enfoca en tribunales de todo el país.

Se trata de un cambio que ha hecho sonar las alarmas entre abogados y activistas, quienes aseguran que esta práctica está convirtiendo a los tribunales en zonas de miedo, cuando deberían ser puntos para el debido proceso.

En Arizona, agentes han detenido a inmigrantes a las puertas de los tribunales y en espacios públicos, según muestran videos virales. En Maryland, un indocumentado fue esposado y atado en el pasillo del tribunal de inmigración de Hyattsville y escoltado fuera del edificio, como indica un video compartido con CNN. Y se han producido detenciones similares en tribunales de estados como Virginia, Pensilvania, Illinois, Nueva York y California.

Las detenciones en tribunales por parte de ICE, por sus siglas en inglés forman parte de la más reciente medida del Gobierno de Trump para acelerar el ritmo de los arrestos de inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) derogó recientemente una directriz que limitaba la aplicación de las leyes de inmigración en los juzgados o en sus inmediaciones. Funcionaros de Trump argumentaron que esta limitación obstaculizaba la capacidad de los agentes de inmigración para detener a individuos peligrosos.

Ahora, los agentes de inmigración pueden realizar arrestos en los tribunales mediante el “sentido común”.

“La capacidad de las fuerzas de seguridad para detener a extranjeros ilegales delincuentes en los juzgados es sentido común”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en un comunicado de prensa.

Sin embargo, más allá de detener a “extranjeros ilegales delincuentes”, como asegura el DHS, la estrategia se está enfocando en otros migrantes.

La abogada de inmigración Vanessa Manzi relató a CNN que evitó que su cliente, un mexicano de 21 años que ingresó legalmente a EE.UU. a través de la app CBP One en septiembre de 2023, fuera arrestado por ICE durante una audiencia de inmigración en la corte de Santa Ana, en California. El joven, originario de Michoacán, había recibido una llamada del servicio de inmigración indicándole, de forma inusual, que debía asistir personalmente a la audiencia y que esta se había adelantado de horario. Sin embargo, al revisar el sistema oficial de audiencias para abogados, Manzi comprobó que la hora no había cambiado y le instruyó no presentarse, ya que ella podía representarlo legalmente.

El día de la audiencia, Manzi notó movimientos irregulares en la corte: el fiscal pidió un receso para asistir en persona y la jueza empezó a llamar primero a los casos de personas presentes físicamente, en lugar de seguir el orden numérico habitual. Según la abogada, eso indicaba una posible coordinación con ICE, lo cual fue confirmado por mensajes de otros abogados en un grupo profesional, quienes alertaban que agentes migratorios estaban presentes en la corte de Los Ángeles.

“Ahí yo entendí que el oficial quería que mi cliente fuera en la mañana para arrestarlo porque él entra bajo este grupo que lleva menos de dos años en Estados Unidos y quieren deportarlo expeditamente”, dijo la abogada. Dos años es el límite para permitir una deportación expedita.

Manzi explicó que ICE tiene acceso a los datos de estas personas porque, tras ingresar con CBP One, deben presentarse ante la agencia periódicamente. Su cliente estaba bajo supervisión y ya había recibido visitas en su casa. Para la abogada, este intento de detención es parte de una nueva táctica que apunta especialmente a inmigrantes recientes, y aseguró que, aunque ya había rumores de este tipo de acciones en cortes como la de San Diego, el caso de su cliente confirmó que esta estrategia también se está ejecutando en otras ciudades fronterizas como Los Ángeles.

Documentos internos obtenidos por CNN muestran que el impulso es mucho más amplio y va más allá de las personas consideradas peligrosas.

La estrategia se ha centrado en inmigrantes que están bajo procedimientos migratorios, pero no detenidos, integrantes del llamado “registro de no detenidos”.

Según los documentos internos obtenidos por CNN, se ha ordenado a los agentes de ICE que detengan rápidamente a los inmigrantes cuya expulsión haya sido ordenada o cuyos casos hayan sido desestimados.

Además, los inmigrantes indocumentados que han estado en Estados Unidos durante menos de dos años deben ser ubicados en procedimientos de deportación por la vía rápida, señalan los documentos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, amplió el proceso conocido como expulsión acelerada anteriormente este año, aplicándolo a cualquier persona con menos de 24 meses en el país.

Bajo los nuevos procedimientos, los agentes pueden coordinarse directamente con el personal de los tribunales para identificar, localizar y detener a los migrantes, a menudo con poco aviso.

La abogada Vanessa Manzi explicó a CNN que en la Corte de Inmigración de Santa Ana, muchos abogados aceptaban excusar la traducción y, con ello, también la presencia de sus clientes, por lo que estos podían abandonar la sala. En esos casos, si el fiscal pedía desestimar el caso, la jueza lo aceptaba y, una vez que la persona salía del recinto, agentes de ICE esperaban afuera para arrestarla. Inicialmente, incluso esposaban a los detenidos en público, lo que generó alarma entre quienes presenciaban la situación.

Manzi detalló que la Corte de Santa Ana es especialmente susceptible a estas detenciones porque exige la presencia física de los inmigrantes, incluso si están representados por un abogado. Esto facilita que ICE concentre allí sus operativos y logre detener a un mayor número de personas en un solo día. Según le informó el personal de seguridad del lugar, en una sola jornada se llevaron a unas 50 personas, una cifra que CNN no puede verificar de manera independiente. La abogada también señaló que muchos inmigrantes se presentan sin representación legal, lo que los vuelve aún más vulnerables a estas redadas dentro del sistema judicial.

Consultado por las detenciones en los juzgados, un portavoz de alto rango del DHS afirmó: “La secretaria (Kristi) Noem revirtió la política de captura y puesta en libertad de Biden, que permitió que millones de extranjeros ilegales no controlados anduvieran sueltos por las calles estadounidenses. Esta administración aplica una vez más el Estado de derecho”.

“ICE está ahora siguiendo la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en expulsión acelerada, como siempre debería haber sido. Si tienen una alegación válida de miedo creíble, continuarán en los procedimientos de inmigración, pero si no se encuentra ninguna alegación válida, los extranjeros serán objeto de una rápida deportación”, agregó el portavoz.

Las detenciones en los juzgados han dejado atónitos a abogados de inmigración, defensores y legisladores, que argumentan que la estrategia castiga a las personas que están siguiendo las reglas migratorias de Estados Unidos.

Asimismo, advierten que esta práctica amenaza el debido proceso, disuade a los inmigrantes de asistir a las audiencias y socava la integridad del sistema de inmigración.

“No sé si alguna política ha cubierto expresamente los tribunales de inmigración, porque la idea de detener a personas en un tribunal de inmigración es extraña e históricamente solo ocurre si alguien viola los términos de su liberación”, dijo John Sandweg, exdirector en funciones de ICE durante la administración de Obama.

La abogada Vanessa Manzi advierte que, ante el nuevo panorama en los tribunales de inmigración, no es seguro que los migrantes asistan solos a sus primeras audiencias: dice que ahora es crucial consultar con un abogado desde el inicio del proceso. Muchos inmigrantes enfrentan el riesgo de ser detenidos si acuden sin representación legal, especialmente aquellos que llevan menos de dos años en el país. Manzi también subraya la importancia de verificar la información y estar alerta frente a estafas, pues la confusión y el miedo están siendo utilizados como herramientas para facilitar deportaciones.

La abogada explica que si un inmigrante decide no presentarse a una audiencia puede ser aún más peligroso: el ausentismo desencadena automáticamente una orden de deportación, lo que permite a ICE detener a la persona en su domicilio sin necesidad de una audiencia judicial. Aunque la mayoría de las acciones se enfocan en inmigrantes recientes, otros grupos también están en la mira, como beneficiarios de TPS o residentes permanentes recientes, dice. Por eso Manzi insiste en que, independientemente del tiempo en que un inmigrante lleve en el país, es fundamental contar con asesoría legal y seguir las indicaciones del abogado para evitar errores que puedan tener consecuencias irreversibles.

La aplicación de la ley de inmigración en y cerca de los tribunales había sido históricamente desalentada, evitada generalmente entre los agentes migratorios y permitida solo en circunstancias limitadas. La realidad es que bajo este nuevo Gobierno, la situación ha cambiado.

“Las personas que han estado siguiendo las reglas de la corte, incluyendo aquellos sin representación legal, están siendo arrestados fuera de las salas de audiencias”, dijo Kelli Stump, presidenta de la Asociación Esdadounidense de Abogados de Inmigración, y agregó que “esta táctica no solo es moralmente incorrecta, sino también contraproducente”.

Según Sarah Rogerson, profesora de la Facultad de Derecho de Albany y fundadora de su Clínica de Derecho de Inmigración, estas tácticas también se han producido en tribunales estatales. Los inmigrantes que comparecen por asuntos civiles, incluidos casos de violencia doméstica o custodia, son detenidos cada vez más.

“Cuando los inmigrantes temen ser detenidos por ICE, pueden evitar los tribunales, incluso cuando buscan protección”, comentó Rogerson.

Xiomara Urán Bidegain, abogada de inmigración de Northwest Rights Project que lleva cinco años trabajando en el área de detenidos del estado de Washington, indicó que además de las detenciones en los tribunales, la principal diferencia con el anterior gobierno es que la administración de Trump ya no otorga fianzas para llevar procesos en libertad.

“En el pasado, ICE estaba dispuesto a permitir que las personas salieran bajo fianza o bajo palabra (…) Sin embargo, hoy en día vemos que eso ya es casi que imposible. Por un lado, ICE ya no da ‘parole’, ya no da una salida bajo palabra y tampoco están dando fianzas. Lo vimos hasta el final del Gobierno de Biden, que sí estaba dando algunas fianzas, ahora eso ya no es siquiera una posibilidad”, explicó Urán Bidegain en el programa Directo USA, de CNN en Español.

Pese a ello, hay millones que siguen sus procesos en libertad, algo que está aprovechando el Gobierno de Trump.

Hay casi cuatro millones de casos de inmigración pendientes, según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración. Solo en el año fiscal 2024, se presentaron 1,8 millones de nuevos casos de deportación. La mayoría de los migrantes en esos casos no están detenidos, lo que ayuda a explicar por qué la administración de Trump, que está ansiosa por aumentar sus cifras de deportación, está apuntando a los migrantes para arrestarlos cuando se presentan ante el tribunal.

Otro de esos casos es el de Dylan, un estudiante de secundaria del Bronx de 20 años de Venezuela, que fue detenido por ICE después de su audiencia de rutina en un tribunal de inmigración en el bajo Manhattan. No tenía antecedentes penales.

Los abogados de Dylan dijeron a CNN que concluyó la escuela secundaria en Venezuela, pero se matriculó en Ellis Preparatory Academy en el Bronx para prepararse para la universidad.

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que entró ilegalmente en EE.UU., que fue puesto en libertad por el Gobierno de Biden y que fue detenido el 21 de mayo para un procedimiento de expulsión acelerado.

Por su parte, la abogada de inmigración Rachel Girod relató el caso de un cliente sin antecedentes penales que fue detenido a las puertas del Tribunal de Inmigración de Baltimore. Se presentó a un control rutinario de ICE en 2024, pero los agentes le dijeron que no aceptaban citas ese día y le indicaron que volviera en 2025. Un agente escribió la nueva fecha en un trozo de papel, que el cliente se llevó a casa, según Girod.

Más tarde, ICE llegó a la conclusión de que no se había presentado en 2024 y lo marcó para su expulsión. Girod dijo que parece que la agencia nunca registró la fecha reprogramada, debido a que solo se anotó a mano y no se introdujo en su sistema.

Cuando lo detuvieron, ya no tenía el papel para demostrar lo que le habían dicho.

Su cliente fue detenido más tarde y trasladado al edificio federal George Fallon de Baltimore, donde, según los grupos de defensa de los derechos, las condiciones son deficientes.

Otro de los clientes de Girod fue detenido tras una audiencia de asilo y enviado a un centro de detención de Louisiana. En los últimos cuatro meses, al menos cuatro de sus clientes han sido detenidos por ICE tras controles rutinarios o después de comparecer ante un tribunal.

