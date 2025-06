¿Quién es Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos?

Está a punto de casarse con el multimillonario de Amazon Jeff Bezos. Pero ¿quién es Lauren Sánchez, la piloto y…

Está a punto de casarse con el multimillonario de Amazon Jeff Bezos. Pero ¿quién es Lauren Sánchez, la piloto y periodista ganadora de un Emmy, y cómo pasó de las noticias locales a la frontera espacial?

Nacida en Nuevo México en 1969 y criada en California, Sánchez estudió en El Camino College y luego en la Universidad del Sur de California. Según el sitio web de su alma mater, en ese entonces era conocida como Wendy Sánchez.

Inició su carrera en televisión en KTVK-TV, en Phoenix, y luego apareció en el programa de entretenimiento informativo Extra, fue copresentadora de Good Day LA y presentadora original del concurso de baile So You Think You Can Dance.

A los 40 años, Sánchez se convirtió en piloto de helicóptero con licencia, una vocación inspirada por su padre, quien era instructor de vuelo. En 2016, fundó Black Ops Aviation, la primera productora de cine aéreo propiedad de una mujer. Según The Hollywood Reporter, la compañía colaboró como consultora en la película Dunkerque de Christopher Nolan.

“Tenía un trabajo, tenía una carrera, y luego encontré una vocación”, dijo al medio. “Me encantaba el entretenimiento y me encantaba filmar, así que logré combinarlo todo”.

A sus 55 años, también se desempeña como vicepresidenta del Bezos Earth Fund y está dedicada a “combatir el cambio climático y proteger la naturaleza, así como a la educación en la primera infancia, programas sociales y apoyo para vivienda”, según el sitio web de la fundación.

En 2025, Sánchez fue una de las seis mujeres que viajaron al borde del espacio a bordo del cohete Blue Origin NS-31, de Bezos, en un breve trayecto de 10 minutos.

Según Blue Origin, ella “reunió a la tripulación” y seleccionó personalmente a sus compañeras de viaje, entre las que estaban la periodista Gayle King, la cantante Katy Perry y la científica, investigadora y activista Amanda Nguyen, sobreviviente de agresión sexual. Sánchez también colaboró con la casa de moda Monse para diseñar nuevos trajes espaciales para la misión.

Dijo que la vista desde el espacio no fue lo que esperaba.

“La Tierra se veía tan… estaba tan silenciosa”, comentó. “Y la miras y piensas: ‘Estamos todos juntos en esto’”.

Sánchez también es autora de un libro infantil, The Fly Who Flew to Space, publicado en inglés y español en 2024. El libro narra la historia de una mosca llamada Flynn que viaja al espacio y regresa con un renovado compromiso con el planeta, una narrativa que Sánchez describió a People como “una metáfora de la curiosidad y la búsqueda de los sueños”.

Tiene tres hijos: Nikko, con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez; y Evan y Ella, fruto de su matrimonio con Patrick Whitesell, un ejecutivo del mundo del entretenimiento. En una entrevista con The Wall Street Journal en 2023, Sánchez dijo que mantiene una relación cercana con Gonzalez y su esposa, a quienes describió como sus “mejores amigos”.

Sánchez y Bezos, de 61 años, hicieron pública su relación en 2019, después de que Bezos anunciara su divorcio de MacKenzie Scott, con quien estuvo casado durante 25 años. La pareja se comprometió en mayo de 2023.

En enero, Sánchez acompañó a Bezos a la segunda investidura del presidente de EE.UU., Donald Trump. Durante la ceremonia, la pareja se sentó junto a Elon Musk y Mark Zuckerberg.

