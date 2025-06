Precios de venta de equipos deportivos en EE.UU. alcanzan niveles récord: por qué suben y qué significa para los fanáticos

Puede que Los Ángeles Lakers no tengan tantos títulos de la NBA como los Boston Celtics, pero los Lakers superaron…

Puede que Los Ángeles Lakers no tengan tantos títulos de la NBA como los Boston Celtics, pero los Lakers superaron a su archirrival con un precio de franquicia récord de US$ 10.000 millones esta semana, solo tres meses después de que los Celtics tuvieran el honor del precio de venta más alto para un equipo deportivo profesional con US$ 6.000 millones.

Pero este récord podría no durar mucho. Los New York Giants de la NFL están en proceso de vender una participación del 10 %, lo que podría elevar el valor total del equipo por encima de los US$ 10.000 millones, según Marc Ganis, consultor deportivo con sede en Chicago que asesora a clubes de la NFL, la NBA y la MLB.

Lo que está claro es que las valoraciones de los equipos deportivos siguen aumentando, y aumentan rápidamente.

Victor Matheson, profesor de economía del College of the Holy Cross, especializado en negocios deportivos, comentó que en sus 30 años de experiencia estudiando ventas deportivas, no recuerda que un equipo se haya vendido por menos de lo que fue comprado. Por ejemplo, una participación del 10 % en los Milwaukee Bucks se vendió en septiembre de 2024, lo que valoró al equipo de la NBA de mercado pequeño en US$ 4.000 millones, una ganancia inesperada en comparación con la venta del equipo una década antes por US$ 550 millones.

Así que, incluso si el récord de US$ 10.000 millones de los Lakers se mantiene durante un tiempo más, otros equipos eventualmente serán vendidos a un precio muy superior al de su precio de compra anterior.

El impacto en la afición, mientras tanto, puede ser complejo. A menudo, la afición anhela públicamente un dueño dispuesto a invertir lo necesario para que el equipo sea competitivo, pero algunos de los dueños más ricos tienen un historial pésimo. Al final, es más probable que la afición se preocupe por el porcentaje de victorias de un equipo que por el patrimonio neto de su dueño.

Las franquicias deportivas han sido consideradas durante mucho tiempo activos como trofeos, como propiedades de lujo de las que escasea la oferta.

“Lo único que recuerdo de todos esos cursos de economía es que cuando la oferta es fija y la demanda sube, los precios suben. Así de simple”, dijo Sal Galatioto, uno de los principales banqueros de inversión deportiva que gestiona la venta de equipos. “Es muy raro tener la oportunidad de adquirir el control de una franquicia de primer nivel”.

Las franquicias deportivas han aumentado su valor en la última década. El corte de cable, el streaming y los DVR han dificultado que los anunciantes lleguen a los espectadores, lo que significa que la programación deportiva en vivo ha cobrado mayor importancia.

Los grandes acontecimientos deportivos siempre han estado entre los más vistos en televisión.

“El contenido deportivo es el elemento vital de la industria de los medios y eso genera un enorme valor para estas franquicias”, dijo Lori Bistis, socia de negocios y una de las líderes de la práctica deportiva de la firma de contabilidad y consultoría PricewaterhouseCoopers.

Si bien el corte de cable ha causado que algunas cadenas deportivas regionales atraviesen tiempos financieros difíciles en los últimos años, los servicios de streaming han mostrado un creciente interés en transmitir partidos.

Bistis dijo que tiene sentido ver que los valores de las franquicias deportivas aumenten a la par de los lucrativos acuerdos de derechos televisivos.

“No nos sorprende ver el aumento en la valoración y todos los datos apuntan a que continuará”, dijo.

Otro factor es que los compradores de equipos deportivos profesionales saben que tendrán acceso a datos valiosos sobre la demografía y el comportamiento de gasto de sus aficionados. Bistis afirmó que los datos pueden monetizarse mediante diferentes experiencias de visualización, productos y eventos.

Galatioto dijo que el aumento de los juegos deportivos desde que se legalizaron en 2018 también está impulsando el interés en los deportes y la programación deportiva.

Los inversores con mucho dinero han hecho fila para comprar incluso participaciones minoritarias en los equipos y eso también está ayudando a aumentar las valoraciones.

“Hay mucho dinero nuevo entrando al negocio”, dijo Galatioto. “Siempre encuentro personas con un alto patrimonio neto dispuestas a pagar más. Cada persona obtiene satisfacción personal, beneficios y otras ventajas”.

Un comprador potencial podría pensar: “Estoy dispuesto a pagar una prima por ser dueño de mi equipo favorito. No estoy dispuesto a pagar una prima por ser dueño de un montón de activos”, según Galatioto.

Y una mayor oferta de compradores potenciales interesados ​​en participaciones minoritarias en los equipos puede ayudar a aumentar aún más los precios que se pagan, dijo el consultor deportivo Ganis.

“El universo de compradores potenciales de una participación del 5% o del 10% es mucho mayor que el universo de compradores potenciales que pueden comprar una participación del 100 %”, dijo.

El empresario multimillonario Mark Walter, que ahora está comprando una participación controladora en los Lakers con este acuerdo, había sido uno de esos propietarios minoritarios con una participación significativa en un equipo, señaló Ganis.

Walter tenía una participación cercana al 27 %, por lo que la compra de aproximadamente una cuarta parte del equipo fue suficiente para superar el umbral del 50 %. No tuvo que desembolsar US$ 10.000 millones en su oferta por los Lakers; solo una fracción de esa cantidad, según Ganis.

Walter, director ejecutivo de la firma global de inversión y asesoramiento Guggenheim Partners, también dirige Guggenheim Baseball Management, que posee una participación mayoritaria en el actual campeón, Los Angeles Dodgers.

Guggenheim Baseball Management ha invertido fuertemente en el éxito de los Dodgers. Los Dodgers, que tienen la nómina más alta (US$ 338 millones) en el béisbol, son seguidos por los Mets de Nueva York, con US$ 325 millones, según la firma de seguimiento salarial Spotrac. Los Mets, adquiridos por el financiero de Wall Street Steve Cohen en 2020 y con la nómina más alta en 2024, cayeron ante los Dodgers en la postemporada del año pasado.

Pero gastar mucho en jugadores, entrenadores y una gerencia no necesariamente conduce a ganar títulos.

Solo dos veces en los últimos 15 años el equipo de béisbol con la nómina más alta ganó la Serie Mundial: los Boston Red Sox en 2018 y los Dodgers en 2020. (Las Grandes Ligas de Béisbol son la única liga deportiva estadounidense sin tope salarial).

Ha habido campeones durante ese tiempo, como los Kansas City Royals, cuya nómina en 2015 fue solo una fracción de las nóminas más altas de la liga.

Los bolsillos profundos de la nueva clase de propietarios tienen menos influencia en el éxito de un equipo en ligas con topes salariales, como la Liga Nacional de Fútbol y la Liga Nacional de Hockey.

Así que, aunque los fanáticos del béisbol pueden frustrarse cuando sus propietarios no están dispuestos a gastar para mejorar el plantel del equipo, tener una propiedad con medios más modestos no necesariamente impide que un equipo salga ganando.

Matheson comentó que ha estudiado la relación entre las victorias y la nómina en el béisbol y descubrió que unas nóminas más altas ayudan a los equipos a ganar, al menos durante la temporada regular, pero las nóminas solo predicen alrededor del 30 % del éxito de un equipo. El 70 % restante se debe a factores como la buena gestión, evitar lesiones e incluso la suerte.

“Si eres aficionado, siempre quieres un propietario que gaste más dinero, pero solo porque tengas un propietario que gaste más dinero, eso no significa que estés ganando todo”, dijo.

