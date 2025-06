Por qué Trump necesita que el mundo crea que el programa nuclear de Irán ha sido destruido

Hay dos razones por las que el presidente Donald Trump necesita que el mundo crea en sus inflexibles afirmaciones de…

Hay dos razones por las que el presidente Donald Trump necesita que el mundo crea en sus inflexibles afirmaciones de que el programa nuclear de Irán ha sido destruido.

En primer lugar, toda su presidencia está diseñada para glorificar su imagen de hombre fuerte, alimentando una narrativa de liderazgo valiente, único e infalible. La información que contradiga este mito no es bienvenida.

En segundo lugar, cualquier evidencia de que Irán conserva la capacidad de fabricar armas nucleares o de reiniciar su programa tras los audaces bombardeos estadounidenses plantearía una pregunta incómoda: ¿Debería Estados Unidos recurrir a la acción militar de nuevo para intentar rematar la tarea y contrarrestar cualquier avance futuro en las capacidades de Irán con más ataques? Esto podría abrir un período de años de cuasi guerra con Irán, algo que Trump no desea; aumentaría el riesgo de un conflicto más amplio; y enfurecería a su base MAGA.

Trump y sus principales lugartenientes están generando una indignación exacerbada y criticando duramente a los medios por informar sobre una evaluación inicial de “baja confianza” de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que afirmaba que los ataques estadounidenses contra tres instalaciones de Irán no lograron destruir los componentes centrales de su programa nuclear y probablemente solo lo retrasaron meses.

Trump redobló sus esfuerzos en una conferencia de prensa durante la cumbre de la OTAN para presentar el ataque como “muy, muy exitoso”. Añadió: “Se llamó aniquilación. Ninguna otra fuerza en la Tierra podría haberlo logrado”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lanzó un arrebato teatral contra CNN y The New York Times después de que informaran sobre la evaluación. Dichos medios “intentan encontrar la manera de manipularlo con fines políticos para intentar perjudicar al presidente Trump o a nuestro país; no les importa lo que piensen las tropas”, dijo Hegseth, mostrando el fervor performativo que impulsó al presidente a destituirlo de Fox News para dirigir el Pentágono.

La Casa Blanca destacó el miércoles una evaluación del jefe del Estado Mayor de Israel, quien dijo que el programa nuclear iraní sufrió daños “sistémicos” y un retraso de años. El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo en un comunicado que la agencia tenía pruebas de que había sufrido “graves daños”.

Sin embargo, estas declaraciones, si bien sugieren que Irán ha sufrido un duro golpe, aún no respaldan plenamente las amplias afirmaciones de Trump.

Las tácticas del presidente ya eran conocidas. Está globalizando su estrategia de crear sus propias narrativas, independientemente de si existen pruebas que las demuestren. Demostró el éxito que esto podría tener con sus falsas afirmaciones de fraude electoral en 2020.

Si el mundo cree que el programa nuclear iraní está destruido y se desacreditan todas las fuentes que sugieren lo contrario, Trump tiene motivos para no tomar medidas adicionales.

Todo lo que involucra inteligencia es, por definición, opaco. Y los juicios a largo plazo, de fuentes técnicas o humanas, sobre el grado en que Estados Unidos retrasó el programa nuclear iraní podrían tardar meses. Tampoco es posible saber si la Administración dispone de más información sobre las consecuencias de los ataques que no esté divulgando por razones operativas.

Una respuesta inicial más juiciosa de la Casa Blanca a los bombardeos podría haber evitado la controversia actual. Pero su frenético giro era inevitable, ya que Trump declaró, mientras los bombarderos B-2 aún estaban en el aire, que la misión del sábado fue un éxito rotundo. Cualquier prueba en contrario significaría un vergonzoso cambio de opinión y pondría en entredicho su ego y credibilidad.

Pero la respuesta hiperemocional al cuestionamiento honesto sobre si el programa nuclear iraní ha sido realmente aniquilado hace que la Casa Blanca parezca a la defensiva, lo que genera dudas sobre su veracidad. Y distrae de aspectos de la misión por los que Trump puede atribuirse el mérito: un bombardeo impecable alrededor del mundo sin bajas estadounidenses, su efectiva presión sobre Israel e Irán para que cesaran los combates, así como su éxito al no verse arrastrado a una guerra más larga.

La creciente controversia sobre Irán también eclipsó el logro innegable de Trump en la cumbre de los Países Bajos al lograr el compromiso de los estados miembros de destinar el 5 % de su PIB a defensa para 2035. El objetivo será difícil de alcanzar. Pero ningún otro presidente se acercó a lograr algo similar.

La Casa Blanca solo tiene la culpa.

Su incapacidad para explicar adecuadamente a los estadounidenses por qué la Administración Trump repentinamente llegó a creer que Irán estaba a semanas de construir un arma nuclear generó sospechas

Los jefes de inteligencia de Trump se apresuraron a reforzar sus afirmaciones el miércoles. La declaración de Ratcliffe afirmó que la CIA había obtenido “un conjunto de pruebas creíbles” de que el programa nuclear de Irán había sido “gravemente dañado”. Esto incluía inteligencia.

Según Ratcliffe, se ha demostrado, a partir de una “fuente/método fiable, que varias instalaciones nucleares iraníes clave fueron destruidas y tendrían que ser reconstruidas a lo largo de los años”. Sin embargo, sus comentarios no alcanzaron las afirmaciones de Trump sobre la destrucción.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, publicó en X que “nueva información de inteligencia” mostraba que las instalaciones nucleares de Irán habían sido “destruidas”.

Ninguna de las críticas ofreció pruebas que permitieran a los estadounidenses formarse una opinión propia. No respaldó la afirmación de Trump en La Haya el miércoles de que Irán no había trasladado ninguna de sus reservas de uranio enriquecido antes de los ataques. Tampoco abordó si Irán mantiene instalaciones secretas que podría utilizar para acelerar la construcción de una bomba.

Contrariamente a lo que dijo Hegseth, no es antipatriótico divulgar información confirmada por funcionarios de la administración que cuestionan la magnitud del daño al programa nuclear iraní. Y nadie ataca a los pilotos de los bombarderos B-2 que llevaron a cabo la peligrosa misión de varias horas. El tono de la cobertura mediática de sus esfuerzos se ha caracterizado por la admiración más que por la crítica.

La cuestión es si las bombas antibúnkeres, utilizadas en acción por primera vez, realmente penetraron la instalación nuclear de Fordow, enterrada bajo cientos de metros de roca y cemento, y destruyeron las centrifugadoras que producen uranio. Y se trata de si Trump está cumpliendo realmente con sus deberes como presidente si ignora cualquier evidencia de que los objetivos no se cumplieron plenamente.

La reacción descontrolada de la administración al informe preliminar y poco fiable de inteligencia del Pentágono crea otra peligrosa posibilidad: que esté presionando a la comunidad de inteligencia para que adapte la información a sus necesidades políticas.

Esta tendencia corrosiva ha sido desastrosa para la seguridad nacional de Estados Unidos en el pasado. Este comportamiento es una preocupación importante con enormes implicaciones para la seguridad nacional bajo un presidente que ha destrozado a la comunidad de inteligencia estadounidense y ha nombrado a funcionarios para dirigirla que comparten sus opiniones politizadas.

Futuros informes de inteligencia, cuya elaboración podría tardar meses, podrían concluir que el programa nuclear iraní ha sido destruido o se ha retrasado mucho más allá de su alcance armamentístico.

De no ser así, Trump se enfrenta a un grave problema político y diplomático. Ahora que Estados Unidos ha emprendido acciones militares junto con Israel en un intento por erradicar el programa nuclear iraní, se ha impuesto un estándar.

Si surgen pruebas creíbles de que Irán ha recuperado aspectos de su programa, ya sean centrifugadoras o reservas de uranio enriquecido, como se ha informado, el presidente, o Israel, se verán presionados para tomar nuevas medidas para detenerlo. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha señalado la posibilidad de que Irán transportara uranio, fácilmente transportable, antes de las incursiones estadounidenses e israelíes.

Futuras acciones estadounidenses contra Irán podrían crear las condiciones para una guerra prolongada o un conflicto de menor intensidad más profundo en Medio Oriente que Trump ha jurado evitar, lo que amenazaría con crear una nueva fractura en su base política progresista, la de “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”.

Existe un precedente para este tipo de compromisos prolongados y costosos. Tras la Guerra del Golfo de 1991, la coalición liderada por Estados Unidos mantuvo zonas de exclusión aérea en Iraq para proteger a la minoría kurda en el norte y a los chiítas en el sur, y para contener las fuerzas de Saddam Hussein durante más de una década.

La incertidumbre sobre el destino del programa nuclear iraní también podría complicar los esfuerzos para alcanzar una solución diplomática con la República Islámica. Trump declaró en la cumbre de la OTAN el miércoles que los negociadores estadounidenses e iraníes se reunirían la próxima semana. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, declaró a CNBC el miércoles que su jefe buscaba un “acuerdo de paz integral” con Irán que trascendiera la cuestión nuclear. Sería un avance extraordinario tras 45 años de antagonismo. Si Trump pudiera poner fin al distanciamiento de Estados Unidos con la República Islámica –quizás tras romper los cimientos del poder del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, con acciones militares–, podría reivindicar con razón un importante logro legado. “Creo que están listos; esa es mi firme intuición”, dijo Witkoff.

Sin embargo, tales esperanzas dependen de los acontecimientos en el opaco sistema iraní; de fuerzas políticas que Estados Unidos no puede controlar; y de elementos extremistas, incluyendo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que tienen mucho que perder en términos de prestigio y poder económico si el régimen cambia o cae.

Algunos expertos creen que Irán responderá al ataque de Estados Unidos e Israel argumentando que es aún más imperativo desarrollar una bomba nuclear para garantizar la supervivencia del régimen. Y si Teherán rechaza la cooperación con el OIEA y sus inspectores, podría evadir la supervisión externa.

Sin embargo, Trump minimizó el miércoles las expectativas de un acuerdo duradero con Irán. “Quizás firmemos un acuerdo. No lo sé. Para mí, no creo que sea tan necesario. O sea, tuvieron una guerra. Lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, dijo el presidente.

Insinuó que una declaración de Irán de no buscar armas nucleares socavaría su propia afirmación de que su programa fue destruido.

La verdad completa podría no conocerse hasta dentro de meses.

Pero sería una profunda ironía que, 20 años después de una guerra causada por información de inteligencia cuidadosamente seleccionada sobre un programa de armas de destrucción masiva inexistente, otra Casa Blanca manipulara la información para tergiversar un programa iraní que sí estaba activo.

