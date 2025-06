¿Permitiría Ángela Aguilar que Christian Nodal produzca su próximo álbum? “Estamos muy cegados por el amor”

Desde que anunció su compromiso y posterior boda con Christian Nodal, hace ya un año, la vida personal de Ángela…

Desde que anunció su compromiso y posterior boda con Christian Nodal, hace ya un año, la vida personal de Ángela Aguilar ha sido tema de intenso debate en medios y redes sociales. Hoy, cuando la artista estrena un nuevo álbum, titulado “Nadie se va como llegó”, da un parte de total enamoramiento.

“Estamos muy cegados por amor”, dijo la cantante en entrevista con CNN en Español, tras sugerirle que, quizá como en el caso de la pareja entre la cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco, Aguilar podría permitir que Nodal produzca su próximo álbum. Gómez y Blanco lanzaron el suyo (“I Said I Love You First… And You Said It Back”) en mayo pasado.

“Mi esposo me dice: ‘Todo lo que haces está perfecto, me encanta la canción’. Y le digo: ‘Amor, pero dame tu criterio, quiero saber si te gustó esto, lo otro’”.

“¿Es un fan?”, le preguntamos.

“Es un fan. Yo también soy su fan, pero soy un poco más crítica que él, pero lo admiro muchísimo. Canta espectacular. Es una persona que tiene muy buen oído, que sabe cómo hacer arreglos”, anota.

Aguilar señala que no sabe escribir música, pero que —justo en ese aspecto— Nodal pudo ayudarla. Si ella no sabía cómo pedir un arreglo, él le sugería la forma correcta de hacerlo. “Pero en realidad me dejó sola para volar”.

Y de la misma forma en que Benny Blanco ya es protagonista en los videos musicales de Selena, Nodal aparece justo en el primer corte del nuevo álbum de Ángela, en la canción “El equivocado”.

“Digan lo que digan, él es el correcto. El equivocado a mí me quedó perfecto”, reza la canción que, aunque no fue compuesta directamente por Aguilar, el público puede llegar a interpretarla como una declaración muy personal de la artista, luego de los ataques que hoy sigue recibiendo en redes sociales, por parte de personas que critican la forma en que la relación de la pareja tomó forma.

Durante la entrevista Aguilar habla de su formación musical a muy temprana edad. “Me metieron en un conservatorio de ópera cuando yo tenía como tres, cuatro añitos… Después yo quería seguir cantando… pero una hora por día no era suficiente para mí. Yo creo que tenía seis años cuando empecé ya formalmente”.

“¿Lo harías de esa manera con tus hijos?”, volvemos a preguntar debido a esa infancia marcada por la disciplina y la práctica.

“No. A mí me funcionó porque yo soy muy intensa… Creo que cuando ya tengan como más conciencia, quizás a los 12 o 14 años, ya podría decirles: ‘Ok, hagan esto’”, explica. Para Aguilar, la prioridad será que sus hijos se sientan “resguardados”, como ella misma intenta aplicarlo hoy en su vida personal y profesional.

