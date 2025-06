Muere Sly Stone, músico pionero del funk, a los 82 años

Sly Stone, la influyente pero enigmática estrella del funk-rock, cuyas conmovedoras grabaciones con conciencia social transformaron el curso de la…

Sly Stone, la influyente pero enigmática estrella del funk-rock, cuyas conmovedoras grabaciones con conciencia social transformaron el curso de la música popular antes de retirarse abruptamente del escenario y convertirse en una especie de J.D. Salinger del rock, falleció este lunes a los 82 años, informó familia.

Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Sly Stone de Sly and the Family Stone”, según un comunicado de su familia. “Tras una prolongada lucha contra la EPOC y otros problemas de salud subyacentes, Sly falleció en paz, rodeado de sus tres hijos, su mejor amigo y su familia. Si bien lamentamos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando a las generaciones venideras”.

Sly fue una figura monumental, un innovador revolucionario y un verdadero pionero que redefinió el panorama de la música pop, funk y rock —continúa el comunicado—. Sus icónicas canciones han dejado una huella imborrable en el mundo, y su influencia sigue siendo innegable. Como testimonio de su inagotable espíritu creativo, Sly completó recientemente el guion de su biografía, un proyecto que estamos deseando compartir con el mundo a su debido tiempo, tras la publicación de sus memorias en 2024”.

Nacido como Sylvester Stewart en Denton, Texas, el segundo de cinco hijos, su familia estaba afiliada a la Iglesia de Dios en Cristo (COGIC) y continuó su participación en la denominación tras mudarse a Vallejo, California.

Tenía ocho años cuando él y tres de sus hermanos grabaron un sencillo de gospel bajo el nombre del grupo Stewart Four.

“Un prodigio musical, se hizo conocido como Sly en la primaria, porque un amigo escribió mal ‘Sylvester’. A los once años ya era experto en teclados, guitarra, bajo y batería, y llegó a tocar en varias bandas de secundaria”, según su sitio web. “Uno de estos grupos, los Viscaynes, contaba con una formación integrada, algo que no pasó desapercibido a finales de la década de 1950. El grupo grabó algunos sencillos, y Sly también publicó algunos durante ese período, en colaboración con su hermano menor Freddie”.

Mientras estudiaba en el Vallejo Junior College, aprendió composición y teoría, además de tocar la trompeta. Se convirtió en un popular disc jockey de la emisora ​​de radio de R&B KSOL.

Sus gustos musicales eclécticos contribuyeron al éxito de su programa, ya que el joven DJ fue uno de los primeros en incluir artistas blancos con influencias del R&B, como los Beatles, los Animals y los Rolling Stones. Más tarde, llevó su talento como DJ a KDIA, una actividad que continuó hasta la fundación de su ahora legendaria banda Sly and the Family Stone en 1967.

Según su sitio web, “Sly and the Family Stone revolucionó el statu quo de Las Vegas cuando les contrataron para un concierto de tres meses, seis noches a la semana, en el Pussycat a’ Go Go, al que asistieron desde James Brown hasta Bobby Darin”.

El grupo aprovechaba sus lunes libres para volar a Los Ángeles y grabar su álbum debut, “A Whole New Thing”. Incluía su primer sencillo de éxito, “Dance to the Music”, que también se convertiría en sencillo de su segundo álbum.

Si bien la banda disfrutó de un éxito inicial, Stone finalmente atravesó dificultades económicas y más tarde se vio afectado por problemas de salud e incluso por la falta de vivienda.

Elogiado como un genio musical, también se hizo conocido por su reclusión.

Antes de desaparecer, Stone fue una potente fuerza creativa a finales de los 60 y principios de los 70: cantante, compositor, líder de banda y productor. Otros éxitos de su grupo incluyen “Hot Fun in the Summertime”, “Thank You [Falettinme Be Mice Elf Agin]” y “Family Affair”.

La actuación de Sly and the Family Stone en el Festival Cultural de Harlem en 1969 fue conmemorada en el documental ganador del Oscar “Summer of Soul”, dirigido por el músico Ahmir “Questlove” Thompson.

Thompson también había estado trabajando en una película sobre Stone, quien en 2023 publicó sus memorias.

