Las ciudades y estadios donde se juega el Mundial de Clubes 2025

La edición 2025 del Mundial de Clubes de la FIFA contará por primera vez con 32 equipos participantes, tendrá una…

La edición 2025 del Mundial de Clubes de la FIFA contará por primera vez con 32 equipos participantes, tendrá una fase de grupos y se realizará por primera vez en su historia en Estados Unidos. Al ser una competición que contará con 63 partidos, el torneo tendrá 12 sedes distintas.

Hard Rock Stadium

La inauguración del Mundial de Clubes se realizará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Florida. El inmueble tiene una capacidad para 65.000 aficionados y albergará ocho partidos, destacando los encuentros Real Madrid vs. Al-Hilal y Bayern Munich vs. Boca Juniors.

MetLife Stadium

La gran final del Mundial de Clubes se jugará en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. El inmueble cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores y albergará nueve partidos, destacando las dos semifinales del torneo.

Mercedes-Benz Stadium

Ubicado en Atlanta, Georgia. El recinto tiene una capacidad para 75.000 espectadores y posee un techo retráctil y pantalla de video de 360 grados. Recibirá seis cotejos en total, destacando los juegos Chelsea vs. Los Ángeles, Manchester City vs. Al-Ain y un encuentro de cuartos de final.

Bank of America Stadium

Situado en Charlotte, Carolina del Norte. El estadio tiene una capacidad para 75.000 fanáticos. Organizará cuatro partidos en total, de los cuales llaman la atención Real Madrid vs. Pachuca y Benfica vs. Bayern Munich.

TQL Stadium

Se encuentra en la ciudad de Cincinnati, en Ohio. Le caben 26.000 personas y allí se realizarán en total cuatro cotejos, de los cuales sobresalen Bayern Munich vs. Auckland City y Pachuca vs. Salzburg.

Rose Bowl Stadium

Ubicado en Pasadena, California, es el estadio más antiguo y con la mayor capacidad de todos los doce porque fue inaugurado en 1922 y cuenta con asientos para 88.500 aficionados. En total será sede de seis encuentros, destacándose el Paris Saint-Germain vs. Atlético de Madrid, Monterrey vs. Inter de Milán, Paris Saint-Germain vs. Botafogo y el River Plate vs. Monterrey.

Geodis Park

Se encuentra en Nashville, Tennessee. Al estadio le caben 30.000 personas y fue inaugurado en 2022, siendo el más reciente construido para este evento.

Organizará tres juegos, entre los que destacan Auckland City vs. Boca Juniors y Al-Hilal vs. Pachuca.

Camping World Stadium

Se localiza en Orlando. Florida. Tiene una capacidad de 65.000 espectadores. Recibirá en total cuatro cotejos, entre los más atractivos están Juventus vs. Manchester City y uno de cuartos de final.

Inter&Co Stadium

Ubicado también en Orlando, Florida. Cuenta con un aforo de 25.000 fanáticos, siendo el de menor capacidad de todos, y en total será sede de dos encuentros, en el que sobresale Benfica vs. Auckland City.

Lincoln Financial Field

Se encuentra en Filadelfia, Pensilvania. Le caben 69.000 personas y recibirá ocho cotejos. Los más atractivos son Flamengo vs. Chelsea y Salzburg vs. Real Madrid.

Lumen Field

Se localiza en Seattle, Washington. Tiene un aforo de 69.000 aficionados y en total organizará seis partidos. Los más llamativos son Seattle Sounders vs. Paris Saint-Germain, Inter de Milán vs. River Plate y Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid.

Audi Field

El inmueble está en Washington. Tiene una capacidad de 20.000 fanáticos y realizará en total tres cotejos. El que más llama la atención es el encuentro de Al-Ain vs.

Juventus.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.