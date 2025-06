Lalo Schifrin, el músico argentino que compuso el icónico tema de ‘Misión: Imposible’, muere a los 93 años

Lalo Schifrin, el compositor que escribió el interminablemente pegadizo tema de “Misión: Imposible” y otros más de 100 arreglos para…

Lalo Schifrin, el compositor que escribió el interminablemente pegadizo tema de “Misión: Imposible” y otros más de 100 arreglos para cine y televisión, murió el jueves. Tenía 93 años.

Ryan, el hijo de Schifrin, confirmó que el fallecimiento se debió a complicaciones derivadas de una neumonía. Murió en paz en su casa de Los Ángeles, rodeado de su familia.

El argentino ganó cuatro premios Grammy y fue nominado a seis Oscar, cinco de ellos por la banda sonora de “Cool Hand Luke”, “The Fox”, “Voyage of the Damned”, “The Amityville Horror” y “The Sting II”.

“Cada película tiene su propia personalidad. No hay reglas para escribir música para películas”, dijo Schifrin a la agencia de noticias The Associated Press en 2018. “La película dicta cuál será la música”.

También escribió la gran actuación musical final para el Mundial de fútbol de Italia en 1990, en la que los Tres Tenores —Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras— cantaron juntos por primera vez. La obra se convirtió en una de las más vendidas de la historia de la música clásica.

Schifrin, también pianista de jazz y director de orquesta clásico, tuvo una notable carrera musical que incluyó trabajar con Dizzy Gillespie y grabar con Count Basie y Sarah Vaughan. Pero quizá su mayor contribución fue la partitura instantáneamente reconocible de la serie de televisión “Misión: Imposible”, que alimentó la franquicia cinematográfica de Tom Cruise que acaba de terminar y que se extendió durante décadas.

Escrito en el inusual compás de 5/4, el tema —Dum-dum DUM DUM dum-dum DUM DUM DUM— se unió a un reloj de autodestrucción en pantalla que dio el banderazo de salida a la serie de televisión, que se emitió de 1966 a 1973. El crítico de cine Anthony Lane, del New Yorker, la describió como “la melodía más contagiosa jamás escuchada por oídos mortales” e incluso alcanzó el número 41 en la lista Billboard Hot 100 en 1968.

Schifrin originalmente escribió una pieza musical diferente para el tema principal, pero al creador de la serie, Bruce Geller, le gustó otro arreglo que Schifrin había compuesto para una secuencia de acción.

“El productor me llamó y me dijo: ‘Vas a tener que escribir algo emocionante, casi como un logotipo, algo que será una firma, y va a empezar con un fusible’”, dijo Schifrin a la agencia AP en 2006.

“Así que lo hice y no salió nada en la pantalla. Y tal vez el hecho de que fuera tan libre y no tuviera imágenes que atrapar, tal vez por eso esta cosa tuvo tanto éxito, porque escribí algo que salió de mi interior”.

Cuando el director Brian De Palma recibió el encargo de llevar la serie a la gran pantalla, quiso llevar consigo el tema, lo que generó un conflicto creativo con el compositor John Williams, que quería trabajar con un nuevo tema propio. Williams se marchó y entró Danny Elfman, que aceptó conservar la música de Schifrin.

Hans Zimmer se hizo cargo de la segunda película y Michael Giacchino de las dos siguientes. Giacchino declaró a NPR que dudó en aceptarlo, porque la música de Schifrin era uno de sus temas favoritos de todos los tiempos.

“Recuerdo que llamé a Lalo y le pregunté si podíamos quedar para comer”, contó Giacchino a NPR. “Y yo estaba muy nervioso: me sentía como alguien que le pregunta a un padre si puedo casarme con su hija o algo así. Y él me dijo: ‘Diviértete con ello’. Y así lo hice”.

“Misión: Imposible” ganó los Grammy al mejor tema instrumental y a la mejor banda sonora de una película o serie de televisión. En 2017, el tema entró en el Salón de la Fama de los Grammy.

Adam Clayton y Larry Mullen Jr., miembros de U2, versionaron el tema de la banda sonora de la primera entrega de 1996, que alcanzó el número 16 en la lista Billboard 200 y fue nominada a los Grammy.

Un anuncio de 2010 para la marca de té Lipton mostraba a un joven Schifrin componiendo el tema en su piano mientras se inspiraba en los sorbos de Lipton Yellow Label de la marca. Los músicos caían del cielo mientras él añadía elementos.

Nacido como Boris Claudio Schifrin en el seno de una familia judía de Buenos Aires —donde su padre era concertino de la orquesta filarmónica—, Schifrin recibió una formación musical clásica, además de estudiar Derecho.

Tras estudiar en el Conservatorio de París —donde aprendió armonía y composición con el legendario Olivier Messiaen—, Schifrin regresó a Argentina y formó una banda de conciertos. Gillespie escuchó actuar a Schifrin y le pidió que se convirtiera en su pianista, arreglista y compositor. En 1958, Schifrin se trasladó a Estados Unidos, tocó en el quinteto de Gillespie en 1960-1962 y compuso el aclamado “Gillespiana”.

La larga lista de luminarias con las que actuó y grabó incluye a Ella Fitzgerald, Stan Getz, Dee Dee Bridgewater y George Benson. También trabajó con estrellas de la música clásica como Zubin Mehta, Mstislav Rostropovich y Daniel Barenboim, entre otros.

Schifrin se movía con facilidad entre géneros, y ganó un Grammy por “Jazz Suite on the Mass Texts”, de 1965, mientras que ese mismo año obtuvo un reconocimiento por la partitura de la serie de televisión “The Man From U.N.C.L.E.”. En 2018, recibió una estatuilla honorífica de los Oscar y, en 2017, la Academia Latina de la Grabación le concedió uno de sus premios especiales.

Entre sus partituras cinematográficas posteriores se incluyen “Tango”, “Rush Hour” y sus dos secuelas, “Bringing Down The House”, “The Bridge of San Luis Rey”, “After the Sunset” y la película de terror “Abominable”.

Al escribir los arreglos para “Dirty Harry”, Schifrin decidió que el protagonista no era en realidad el héroe de Clint Eastwood, Harry Callahan, sino el villano, Scorpio.

“Uno pensaría que el compositor prestaría más atención al héroe. Pero en este caso, no, se lo hice a Scorpio, el malo, el malvado”, declaró a AP. “Escribí un tema para Scorpio”.

Fue Eastwood quien le entregó su Oscar honorífico.

“Recibir este Oscar honorífico es la culminación de un sueño”, dijo entonces Schifrin. “Es misión cumplida”.

Schifrin dirigió la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Filarmónica de Israel, la Filarmónica de México, la Orquesta Sinfónica de Houston, la Orquesta de Cámara de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica de Atlanta.

Fue nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica de Glendale, en el sur de California, cargo que desempeñó de 1989 a 1995.

Schifrin también escribió y adaptó la música de “Christmas in Vienna” en 1992, un concierto en el que actuaron Diana Ross, Carreras y Domingo.

También combinó los géneros del tango, el folclore y la música clásica cuando grabó “Letters from Argentina”, nominado al Grammy Latino al mejor álbum de tango en 2006.

Schifrin también recibió el encargo de escribir la obertura de los Juegos Panamericanos de 1987, y compuso y dirigió la representación final del evento en Argentina en 1995.

Y para la que quizá sea una de las únicas óperas interpretadas en la antigua lengua indígena del náhuatl, Schifrin escribió y dirigió en 1988 la sinfonía coral “Songs of the Aztecs”. La obra se estrenó en las pirámides mexicanas de Teotihuacán con Domingo como parte de una campaña para recaudar fondos para restaurar el templo azteca del lugar.

“Me pareció un lenguaje musical muy dulce, en el que los sonidos de las palabras dictaban melodías interesantes”, dijo entonces Schifrin a AP. “Pero la verdadera respuesta es que tiene algo mágico… De todos modos, hay algo mágico en el arte de la música”.

Le sobreviven sus hijos Ryan y William, su hija Frances y su esposa Donna.

