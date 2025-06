La redada de ICE en Nebraska que conmocionó a las autoridades y dividió a familias

Los compañeros de trabajo de Rina Salado acababan de estallar confeti. La sorprendieron con la noticia de que la habían…

Los compañeros de trabajo de Rina Salado acababan de estallar confeti.

La sorprendieron con la noticia de que la habían ascendido a supervisora ​​en la planta de fabricación de tarjetas de crédito donde había trabajado durante casi tres años. Su equipo le pidió una foto para ampliarla y colgarla en la pared con su nuevo título.

Eufórica y abrumada, Salado, de 25 años, salió corriendo a su auto para buscar una foto en su teléfono y llamar a su familia. Estaba deseando compartir la noticia.

Pero entonces su mundo se detuvo. Vio un torrente de llamadas perdidas y mensajes de voz de su madre. Un aluvión de mensajes de texto de sus familiares. Un sinfín de personas intentando avisarle a Salado de que su madre había sido detenida.

Su madre, Rina Ramírez, había sido detenida esa mañana por agentes de inmigración en una redada en Glenn Valley Foods, una planta empacadora de carne al otro lado de la ciudad, en Omaha. Se trataba de la mayor operación de control migratorio en el estado desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero.

Salado llamó a su madre de inmediato y, para su sorpresa, ella contestó. Estaba en una habitación con otros empleados de la planta donde había trabajado durante 13 años, rodeada de agentes federales armados con el rostro cubierto, pero aún podía usar su teléfono.

“Mi madre me dijo: ‘Cuídate, cuida a tu hermana. Inmigración está aquí. No sé qué va a pasar’”, dijo Salado a CNN al describir la conversación.

Salado regresó con sus compañeros de trabajo llorando. Les dijo que tenía que irse y salió llorando, sin ninguna explicación. “Ni siquiera fiché la salida. Simplemente me fui”, dijo. Corrió a casa de su madre para estar con su padre y su hermana menor. No sé a qué velocidad conducía, pero sentí que no podía conducir lo suficientemente rápido.

La madre de Salado fue una de los más de 70 trabajadores detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) el martes pasado. Salado comentó que su madre, de nacionalidad mexicana, lleva 25 años en Estados Unidos, trabajando y criando una familia, y nunca ha recibido una multa por exceso de velocidad.

Muchos de los detenidos en la planta podrían ser acusados ​​de diversos delitos, como uso indebido de visas, reingreso ilegal, resistencia al arresto y uso indebido de números de la seguridad social, según las autoridades federales.

Esa mañana, la noticia de la redada se difundió rápidamente. Los grupos de derechos de los inmigrantes cumplieron con los planes que habían elaborado tras la victoria de Trump en su segundo mandato en noviembre. Cerca de una docena de organizaciones formaron Omaha Rapid Response, que gestiona apoyo legal y “espacios seguros” privados para que las familias se reúnan. La coalición también había recaudado fondos para ayudar a las familias con gastos como el alquiler, suministros y cuidado infantil cuando el principal sostén de la familia es detenido.

Juan Carlos García, director de extensión hispana de la Sociedad Misionera de St. Columban, afirmó que su labor no había terminado.

“Habrá más redadas. Tenemos que adaptarnos a las acciones de ICE”, dijo. “También debemos ser estratégicos”.

Incluso quienes no tenían una conexión cercana con la redada estaban asustados. Algunos negocios en el sur de Omaha cerraron sus puertas inmediatamente al enterarse de la presencia de ICE en la ciudad, según los residentes. Una biblioteca y un colegio comunitario cerraron sus puertas por “preocupaciones de seguridad pública”. Un día después de la redada, funcionarios municipales citaron informes de empleadores de los sectores de la construcción, la alimentación y la agricultura de la región, afirmando que muchos de sus trabajadores no se presentaron. Algunos estudiantes no llegaron a la escuela de verano.

Fue como una “onda expansiva” de miedo, dijo Lina Traslaviña Stover, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores de Heartland, un grupo que ha estado educando a los trabajadores sobre sus derechos. En una conferencia de prensa el miércoles, el alcalde de la ciudad dijo que la redada generó “caos”.

Abogados y grupos legales se enteraron el jueves por la noche de que 63 de los detenidos, incluida la madre de Salado, fueron trasladados a North Platte, Nebraska, a casi 480 kilómetros de distancia. Hasta el momento, la madre de Salado solo ha sido acusada de una infracción migratoria civil por estar en Estados Unidos sin autorización, según dijo su abogado a CNN el lunes. Tiene programada una audiencia de fianza en Omaha el próximo mes.

Otros 11 fueron deportados o enviados a otros lugares para su procesamiento, según el Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados en Omaha. Durante gran parte de la semana pasada, los abogados no pudieron hablar con los detenidos, lo que generó preocupación sobre el debido proceso y la representación legal, señalaron.

El jueves, Olga Lorenzo Palma recibió una sorprendente llamada de su esposo, quien fue detenido durante la redada junto con su hermano, y se enteró de que ya había sido deportado a México. Dijo que aún no tiene noticias de su hermano.

Lorenzo Palma comentó que su esposo trabajó en la planta empacadora de carne durante dos años.

“Fue el peor día de mi vida”, comentó Lorenzo Palma entre sollozos. “Me dejaron destrozada”.

La hija de un año de la pareja es demasiado pequeña para entenderlo, pero su hija de seis años ha estado preguntando por qué su padre aún no ha vuelto del trabajo.

“Le digo que se fue a trabajar a otro lugar y que pronto volverá con nosotros”, dijo Lorenzo Palma.

Su esposo firmó los documentos para la deportación inmediata, indicó Lorenzo Palma. En la llamada telefónica, le contó que los agentes de inmigración le habían dicho que enfrentaba cargos por robo de identidad y que, aunque gastara mucho dinero en abogados, probablemente terminaría siendo deportado de todas formas.

“El sufrimiento es demasiado grande”, afirmó Lorenzo Palma. “Si luchas, te deportan de todas formas, eso es lo que me dijo”.

Era una mañana típica en Glenn Valley Foods cuando un grupo de agentes federales se presentó en la entrada principal, alrededor de las 9 a.m. Hombres con chalecos tácticos y cuellos de camuflaje se acercaron a la puerta principal con un ariete, pero lo dejaron en el suelo, como se ve en un video editado publicado por ICE.

Tocaron la puerta y un gerente de planta, atónito, los dejó entrar, según el presidente de la compañía, Chad Hartmann. Los agentes entregaron a la compañía con una orden federal y luego comenzaron a registrar la propiedad, un proceso que Hartmann calificó de “extremadamente incómodo”.

“Fue una completa sorpresa para nosotros. No teníamos ni idea de que esto iba a suceder”, dijo Hartmann a CNN.

A pesar de las medidas enérgicas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) contra la inmigración este año, Hartmann dijo que nunca pensó que Glenn Valley estaría involucrado. Estaba utilizando el sistema del DHS, E-Verify, para verificar la elegibilidad de sus trabajadores. E-Verify permite a los empleadores verificar la elegibilidad de una persona para trabajar en Estados Unidos.

“No somos como otras empresas”, dijo. “Hay algunas empresas que no usan E-Verify”.

En un comunicado, la oficina del representante estadounidense Don Bacon, republicano cuyo distrito incluye Omaha, confirmó con ICE que Glenn Valley Foods cumplía con E-Verify y no estaba siendo acusada de ningún delito, describiendo a la empresa como “víctima también”.

El martes pasado, mientras los agentes se dispersaban por las instalaciones, muchos empleados se escondieron; algunos, según se informa, se refugiaron en un congelador. Se podía ver a los servicios de emergencia atendiendo a esos trabajadores y calentándoles las manos, según el video editado publicado por ICE. En otro video, un agente federal puso una manta térmica sobre los hombros de una persona.

Los agentes convencieron a la gente de salir de las grandes áreas de almacenamiento, exigiéndoles que les mostraran las manos. Pasaron junto a mesas con grandes porciones de carne roja y obligaron a los trabajadores a entrar en una cafetería. El video también mostró a agentes escoltando a los trabajadores hasta un autobús blanco con las manos esposadas y precintadas.

Las autoridades locales cooperaron con las solicitudes federales para bloquear ciertas calles y crear un perímetro alrededor de las instalaciones. Cuando se corrió la voz de un operativo de ICE, miembros de la comunidad preocupados comenzaron a llegar. Algunas personas llegaron con documentos legales para sus amigos o familiares, según Sara Schulte-Bukowinski, una líder religiosa que acudió a la planta y mostró un cartel que decía: “Somos amigos de los inmigrantes”.

“La gente estaba claramente alterada y no podía contactar con sus seres queridos”, aseguró. “Estaban un poco desesperados, queriendo obtener información”.

En total, alrededor de una docena de agencias estatales y federales del orden público estaban en el lugar. Cuando comenzaron a retirarse esa misma tarde, el Flatwater Free Press grabó en video a tres personas intentando detener una camioneta negra que se alejaba.

Hartmann, presidente de la empresa, afirmó que solo el 30 % de su plantilla acudió a trabajar al día siguiente. El resto había sido detenido o tenía demasiado miedo de regresar. Con recursos limitados, la planta —que procesa carne de res, cerdo y pollo para cadenas de restaurantes y supermercados— solo pudo operar al 20 % de su capacidad, explicó.

“Estas son personas maravillosas con las que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de los años y que ahora ya no van a trabajar aquí debido a lo ocurrido”, dijo sobre los detenidos. “Y no saberlo ni esperarlo, es como perder a un ser querido. Es algo que escapa a tu control. Es muy incómodo. Es lamentable. Me entristece”.

Funcionarios y residentes afirman que el miedo es palpable en la comunidad inmigrante de Omaha y en quienes tienen vínculos con ella. Ally, una ciudadana de 21 años que teme usar su apellido por la preocupación de sus familiares indocumentados, comentó que ocho de sus tíos y tías fueron detenidos en la redada de Glenn Valley Foods y otros incidentes recientes de ICE.

Comentó que ha estado comprando víveres para los demás familiares, quienes temen que si van a su supermercado mexicano local, no regresen. “Se han quedado en casa por miedo a que les pase algo y a ser separados de sus familias”.

Ally se emocionó al pensar que sus numerosas barbacoas y fiestas familiares se habían reducido repentinamente. “Siempre hemos estado juntos y pensar que en el futuro la mitad de ellos se irán o tal vez ninguno estará aquí es realmente aterrador”.

En la frontera con Iowa, Omaha es una de las ciudades más grandes de esta parte del país, que depende en gran medida de los trabajadores inmigrantes en las industrias agrícola y alimentaria, en particular en la producción de carne de cerdo y lácteos. Las granjas de Nebraska formaron parte de una gran redada multiestatal del ICE durante la primera administración de Trump en 2018. Y en otra redada a gran escala en seis estados en 2006, conocida como Operación Wagon Train, más de 250 personas fueron detenidas en una planta empacadora de carne en Grand Island, Nebraska.

Aun así, la redada del 10 de junio en Omaha —en medio de las protestas en Los Ángeles contra la iniciativa de deportación del Gobierno— conmocionó a la comunidad en este rincón de Nebraska y elevó el miedo a nuevos niveles, según las autoridades.

“Los familiares no esperaban que sus cónyuges y madres desaparecieran”, dijo Roger Garcia, comisionado del condado de Douglas. “Así es como se genera un trauma en la comunidad en general. Nadie esperaba que esto sucediera cuando simplemente iban a trabajar”.

El incidente afectó profundamente a Garcia. La tía de su esposa estaba entre los detenidos en la planta, alguien que trabajó aquí durante décadas y crio a su familia aquí, señaló.

“Definitivamente no encaja en el perfil de una delincuente de alto nivel ni de ningún tipo”, dijo. “Es simplemente alguien que fue a trabajar el martes por la mañana y se vio envuelta en todo esto”.

El martes pasado por la tarde, después de que se llevaran a su madre de Glenn Valley Foods a un centro de detención del DHS, Rina Salado fue a la planta a recoger la lonchera rosa de su madre. La vio en una foto que se hizo viral, mostrando una mesa llena de contenedores de almuerzo abandonados.

Salado dijo que después de llegar a casa después de su turno de 12 horas, su madre preparaba tortillas frescas todas las noches.

“Me siento muy culpable incluso durmiendo en una cama”, dijo Salado. “No sé dónde la tienen durmiendo. Siento que no puedo disfrutar de las cosas porque no sé dónde está. No sé en qué condiciones la tienen. Solo me preocupa”. Salado era una niña cuando fue traída a Estados Unidos y está protegida contra la deportación gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), iniciado por la administración de Obama. Sin embargo, como beneficiaria de DACA, salir del país es arriesgado y no se le permite sin cumplir con criterios estrictos.

La última vez que estuvo con su madre fue el 8 de junio, dos días antes de la redada, cuando se sentó a la mesa a cenar durante una hora para ponerse al día con sus padres. Teme que esa haya sido, sin saberlo, la última vez que estuvieron juntos.

“No puedo ir a México. Ella no puede venir acá”, comentó. “No sé qué se viene”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.