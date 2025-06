La gente dice que los robotaxis de Waymo los están volviendo locos. ¿Pueden coexistir la IA y los humanos?

Es casi medianoche cuando un joven corre por un callejón oscuro. Lleva una máscara y un mono y va armado…

Es casi medianoche cuando un joven corre por un callejón oscuro. Lleva una máscara y un mono y va armado con un rollo de cinta adhesiva. Al acercarse a su objetivo —un taxi robot sin conductor—, arranca un poco de cinta para desactivar los sensores del coche futurista.

“Solo queremos que los Waymos dejen de pitar por la noche. Nos molestan muchísimo. Molestan a nuestros vecinos”, dice.

El hombre y otros se hacen llamar “apiladores”, y casi todas las noches los encuentras, con el rostro oculto ante las cámaras de seguridad, con una misión. Obstaculizan el paso de los robotaxis, por lo que los coches se ven obligados a apilarse en un callejón y no pueden acceder a dos zonas de carga cerca del centro de Santa Mónica que Waymo inauguró en enero, con poca publicidad y, al parecer, sin previo aviso. “Intentaremos usar láser en el próximo”, le dice un apilador a otro. “Solo estamos haciendo algunos experimentos rutinarios para ver qué se necesita para apilar correctamente un Waymo”.

Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, cuenta actualmente con unos 300 robotaxis circulando por las calles del condado Los Ángeles. Se han vuelto muy populares entre pasajeros, pero muy impopulares entre algunos residentes, quienes afirman que no pueden dormir por las noches debido a los bocinazos, las luces intermitentes y los pitidos de reversa de los robots, además del alboroto general generado por sus cuidadores, quienes los enchufan para cargarlos y los aspiran entre viajes.

“Cuando empezaron a operar los lotes, fue una sorpresa total y todos dejamos de dormir”, dice el apilador original, conocido como Stacker One. Nos pidió que no dijéramos su nombre real. “Bip, bip, bip toda la noche”, comenta Stacker One, y agrega que ahora oye los ruidos de reversa en su cabeza incluso cuando está lejos de su casa en Santa Mónica. “Como reportaron algunos vecinos, he tenido pitidos fantasmas durante mis días de sueño”.

Waymo ha intentado, y hasta ahora no ha logrado, obtener una orden de restricción contra Stacker One. El apilamiento continúa.

Las autoridades de Santa Mónica afirman que el pitido de reversa no es lo suficientemente fuerte como para infringir la ordenanza municipal sobre ruido. Pero Stacker One señala otra ley local que prohíbe las “operaciones de apoyo a negocios” entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. a menos de 30 metros de una residencia. “Y no se menciona ninguna excepción que diga que si un robot te llama, puedes hacerlo por la noche”, afirma.

Ante las quejas, Waymo afirma haber adquirido aspiradoras más silenciosas para quienes limpian los robotaxis, haber limitado la velocidad en los callejones a 16 km/h y haber limitado el uso nocturno del aparcamiento que generaba más quejas. La compañía también ha plantado bambú para amortiguar el ruido tanto de los robotaxis como de sus asistentes.

“Nos esforzamos por ser buenos vecinos”, declaró un portavoz de Waymo a CNN. “Estamos en conversaciones continuas con el Departamento de Transporte de la ciudad y colaborando activamente con la agencia para explorar e implementar medidas de mitigación que aborden las preocupaciones de los vecinos”. Sin embargo, los estacionamientos siguen funcionando y los robots siguen emitiendo pitidos al retroceder.

“No han hecho lo suficiente”, dice Nancy Taylor, una vecina de hace mucho tiempo que compara el alboroto nocturno con un espectáculo de luces de Las Vegas. “De hecho, anoche fue peor”, añade. Ahora duerme con una máquina de ruido blanco y tras unas cortinas opacas recién instaladas.

Esta guerra de Waymo en Santa Mónica es un ejemplo de cómo los humanos aún están tratando de descubrir cómo convivir con la tecnología y legislarla en esta era naciente de inteligencia artificial.

La primera cuestión: ¿quién regula cuando se trata de inventos nuevos y revolucionarios, como los vehículos a motor que no son conducidos por humanos?

Un portavoz de Santa Mónica me dijo: “La ciudad no tiene jurisdicción para regular las operaciones de Waymo, ya que los servicios de vehículos autónomos/robotaxi están permitidos exclusivamente en California por la Comisión de Servicios Públicos de California y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés)”. La Comisión de Servicios Públicos afirma que solo se encarga de la seguridad de los pasajeros. El DMV nos remitió a Waymo y a las autoridades locales.

El pitido de reversa es el principal problema para los residentes de los alrededores de Santa Mónica. Y es una estipulación de la ley federal: todos los vehículos eléctricos autónomos, al igual que los grandes camiones de reparto, deben emitir un pitido al dar reversa para la seguridad de los peatones que los rodean. Un vecino, exasperado y con poco sueño, cuestionó esta necesidad y señaló que los robots pueden ver con la misma claridad al dar marcha atrás que al avanzar, que no están pilotados por un humano al que le cuesta mirar por encima del hombro y que están programados para no atropellar a ningún humano que se interponga en su camino.

Con la expansión de los vehículos autónomos por todo el país, será necesario ajustar algunas leyes. En el estado de Nueva York, por ejemplo, la ley exige que el conductor tenga al menos una mano en el volante en todo momento. Un algoritmo de IA, por supuesto, no tiene una mano.

Mientras terminábamos de charlar con Stacker One en una tarde soleada reciente en Santa Mónica, vimos a los Waymos reunidos, atascados alrededor de la puerta del estacionamiento de carga, ya abarrotado. Una agente de control de estacionamiento del Departamento de Policía de Santa Mónica imprimía frenéticamente multas de estacionamiento y las deslizaba bajo los limpiaparabrisas de los robots. La infracción: estacionar en un callejón sin conductor. Si hubiera conductores humanos dentro, no podría multarlos. Sí puede multar a los robots.

Pero, actualmente, una multa de estacionamiento es lo único que un policía puede imponer a un Waymo. Los robots, según la ley actual de California, no pueden recibir multas de tráfico. Los legisladores estatales están considerando un proyecto de ley que, entre otras cosas, “exigiría que al vehículo que infrinja la ley se le impongan multas y puntos de la misma manera que a un conductor humano”. Pero ¿sería una multa de US$ 300 un desincentivo tan fuerte para una corporación propietaria de un robot como para un conductor humano que paga de su propio bolsillo, mucho más pequeño?

“La solución es tratar estos coches como si fueran coches”, dice Grayson Small, un músico que vive en un callejón que lleva a los aparcamientos de Waymo. Está demasiado lejos como para que le moleste el ruido, pero le preocupa la seguridad. “Puedes verlo incluso ahora”, dijo, señalando a un Waymo que se acercaba lentamente a un paso de peatones. “¡No se detuvo en la señal de detenerse! ¡Está andando!”

Ayudar a los responsables de política pública y a la gente en general a comprender los desafíos que se avecinan es la labor de Hamid Ekbia, director del Instituto de Política de Sistemas Autónomos y profesor de la Universidad de Syracuse. “El público debería participar en las conversaciones antes de que se produzcan los hechos, antes de que estas tecnologías se propaguen. Todas las tecnologías de IA deberían pasar por este proceso”, afirma.

Los residentes dicen que no se ha realizado una consulta pública. Al menos no en Santa Mónica, al menos no en lo que respecta a Waymo. “Pregunté si podía ir a la reunión del ayuntamiento para hacer preguntas”, le cuenta Taylor a CNN. “Me dijeron: ‘Ah, tienen una exención, no habrá reunión del ayuntamiento’”, añade. Y no la hubo.

“Muchos de nosotros también hemos apelado a cada departamento relevante de la ciudad”, dice Stacker One. “No participamos inmediatamente en protestas, una actividad protegida por la Constitución. Ese no fue nuestro primer paso”, explica.

Ekbia teme que otras nuevas tecnologías de inteligencia artificial no sean visibles, por lo que el público no puede pararse frente a ellas para protestar.

“Esto es solo la punta del iceberg”, dice sobre los enfrentamientos con Waymo. “La gente podría reaccionar, responder, porque lo ven y lo oyen. Habrá sistemas donde los efectos, los impactos, no serán visibles. Así que más vale que hagamos algo antes de que sea demasiado tarde. Aunque sea a costa de ralentizar las cosas. Sabes, ¿qué prisa hay?, plantea”.

“La gente necesita preocuparse por la gente”, asegura Stacker One. “El gobierno trabaja para la gente (…) y no para nada más”, afirma.

Small, el músico, agrega: “Hacer cosas que antes no podíamos hacer es genial”. Sin embargo, le preocupa que un robot lo atropelle al sacar la basura al callejón. “Pero si eso va en detrimento de la humanidad, la felicidad y la alegría humanas, de poder vivir la vida sin ser molestado constantemente, ¿qué sentido tiene?”, se pregunta.

