La administración Trump acaba de duplicar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. ¿Qué implica esto?

Los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio se duplicaron al 50 % a las 12:01 a.m. hora de Miami de este miércoles, una medida celebrada por la asediada industria siderúrgica estadounidense, pero preocupante para los sectores que utilizan estos metales con frecuencia, desde fabricantes de automóviles hasta la industria de latas.

El aumento de los impuestos a las importaciones es la última salva en la guerra comercial del presidente Donald Trump, parte de una amplia gama de aranceles que ha impuesto desde febrero. Pero los aranceles al acero son especialmente significativos para él y su base política, un símbolo de la otrora emblemática industria manufacturera estadounidense que desde entonces atraviesa momentos difíciles.

El aumento de los aranceles probablemente no afectará de inmediato a los bolsillos estadounidenses, pero los expertos dicen que el aumento de precios en proyectos de construcción, concesionarios de automóviles, electrodomésticos y otros sectores es prácticamente inevitable debido al aumento de los aranceles. Y si bien los aranceles podrían proteger los empleos en la industria siderúrgica, podrían perjudicar el empleo en industrias mucho más grandes.

Sin embargo, la administración dijo que los aranceles son cruciales para la seguridad nacional y la economía.

“La producción nacional de acero y aluminio es imperativa para nuestra base industrial de defensa”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, a CNN. “La administración Trump se compromete a relocalizar la manufactura, crucial para nuestra seguridad nacional y económica, a la vez que implementa un conjunto completo de reformas orientadas a la oferta, que incluyen una rápida desregulación, recortes de impuestos y la liberación del sector energético estadounidense, para seguir brindando alivio económico al pueblo estadounidense”.

El Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI, por sus siglas en inglés), una asociación comercial del sector, dijo que proteger la industria siderúrgica es crucial.

“Seguimos consumiendo más acero del que producimos en Estados Unidos”, declaró Lourenco Gonçalves, CEO de Cleveland Cliffs, una de las principales siderúrgicas estadounidenses, y presidente de AISI.

Añadió que aumentar los aranceles al 50 % solo incrementará el costo de fabricación de un automóvil en US$ 300, lo que, según él, es mínimo en comparación con el costo total de un automóvil.

“El costo promedio de un auto es de US$ 48.000, con US$ 300 adicionales, el total es de US$ 48.300. Ese no será el factor decisivo para que una persona compre o no un auto”, declaró en una conferencia de prensa el martes.

Sin embargo, la Asociación del Aluminio, la asociación comercial de esa industria, expresó su preocupación de que el amplio arancel universal pueda perjudicarla más que beneficiarla, ya que corta el suministro de aluminio en bruto proveniente de Canadá, del cual dependen muchas plantas de acabado en Estados Unidos. Estas plantas representan la mayoría de los empleos en la industria del aluminio estadounidense.

Las industrias que utilizan acero y aluminio también expresaron su preocupación. Los fabricantes de latas advirtieron que el aumento de precios podría incluso afectar los estantes de los supermercados.

El Instituto de Fabricantes de Latas, una asociación comercial de la industria, indicó que los fabricantes nacionales de latas importan casi el 80 % del acero de laminación de estaño debido a la reducción en la producción nacional de ese tipo de acero. Añadió que el aumento de los aranceles “aumentará aún más el costo de los productos enlatados”, como alimentos y bebidas.

Pero no está claro cuándo, ni si ese aumento de unos pocos centavos por lata se trasladará a los consumidores.

Los expertos también advierten de que hay más empleos en riesgo en los fabricantes que utilizan acero y aluminio que los que estarían protegidos por los aranceles.

“Creo que es una política sumamente perjudicial; hay (al menos) 50 veces más trabajadores en industrias que utilizan acero, como la automovilística, que en la industria siderúrgica”, declaró a CNN el lunes Larry Summers, director del Consejo Económico Nacional durante la administración Obama. “Por lo tanto, el efecto neto de esto será la destrucción de empleos en la industria manufacturera. El efecto neto de esto será un alza en los precios al consumidor”.

Trump anunció un arancel del 25 % a las importaciones de acero en febrero, como parte de un esfuerzo más amplio de la Casa Blanca para revitalizar el llamado “cinturón del óxido” de Estados Unidos e impulsar el empleo manufacturero.

Anunció la duplicación de los aranceles el viernes durante una visita a una acería de US Steel en las afueras de Pittsburgh.

“Si no tienes acero, no tienes país”, declaró ante una multitud llena de trabajadores siderúrgicos que lo vitoreaban. “No se puede construir unas fuerzas armadas. ¿Qué vamos a hacer? Decir: ‘Vayamos a China a buscar acero para los tanques del Ejército, los barcos y los buques’. Una industria siderúrgica fuerte no es solo cuestión de dignidad, prosperidad y orgullo. Es, sobre todo, una cuestión de seguridad nacional”.

Los precios spot del acero han aumentado un 20 % o más, dependiendo del producto, desde que entraron en vigor los aranceles originales del 25 % en marzo, según Philip Gibbs, analista de acero de KeyBank. Añadió que los precios del aluminio también han aumentado, pero no tanto. Los precios generales del acero aumentaron un 6 % solo entre marzo y abril, según el Índice de Precios al Productor del Gobierno, mientras que los precios del aluminio aumentaron un 2 %.

“No les da vergüenza pedir aumentos de precios”, dijo Gibbs. “Si tienen la oportunidad de hacerlo, lo harán”.

Ambas industrias se han beneficiado de los aranceles anteriores del 25 %. Pero han contado con otras protecciones.

Trump en 2018, durante su administración anterior, también anunció aranceles del 25 % al ​​acero y del 10 % al aluminio, aunque al año siguiente los levantó para México y Canadá.

Si bien Estados Unidos ya no es la economía centrada en la manufactura como lo fue en el pasado, aún consume decenas de millones de toneladas de acero y aluminio al año. Estudios sobre los aranceles de 2018 revelaron que por cada empleo en el sector siderúrgico que se salvó, se perdieron 75 empleos en otras industrias debido al aumento de los costos de los insumos. (El Instituto Americano del Hierro y el Acero cuestiona estos estudios).

Los fabricantes de automóviles se abastecen principalmente de acero para sus plantas norteamericanas de acerías nacionales, y cuentan con contratos de compra a largo plazo que, hasta la fecha, los han protegido de las subidas de precios en el mercado spot. Sin embargo, la ronda anterior de aranceles de 2018 y los aumentos de precios posteriores acabaron costando a las empresas miles de millones de dólares, según informaron los fabricantes en aquel momento.

Estos aranceles tampoco contribuyeron a aumentar la producción de acero en aquel entonces, y no está claro si lo harán esta vez. Por ejemplo, los productores estadounidenses han abandonado en gran medida el mercado del acero de laminación de estaño utilizado para la fabricación de latas. Esto incluye a Cleveland Cliffs, pero Gonçalves dijo que la compañía no está considerando reiniciar esa producción ni siquiera con los aranceles del 50 %. Tampoco hizo comentarios sobre los planes de precios de su empresa.

Y los aranceles podrían perjudicar a algunos fabricantes a los que pretendían proteger. El arancel anterior del 25% sobre todo el aluminio importado podría costar 100.000 empleos estadounidenses, advirtió en febrero William Oplinger, CEO de Alcoa, uno de los mayores fabricantes de aluminio de Estados Unidos. Al preguntarle si contaba con nuevas estimaciones dada la duplicación de los aranceles, Alcoa declaró a CNN que está “evaluando el anuncio”.

Algunos de esos empleos podrían deberse a la pérdida de negocio. El CEO de Coca-Cola, James Quincey, dijo en febrero que la compañía se prepara para envasar más de sus productos en plástico y vidrio en lugar de aluminio para evitar los mayores costos de los insumos, considerando solo el arancel del 25 %.

Sin embargo, las plantas de aluminio estadounidenses obtienen gran parte del aluminio que procesan de Canadá, donde el costo de la energía necesaria para fabricar la materia prima es menor. La Asociación del Aluminio busca una exención para las importaciones canadienses.

“Instamos a la administración a adoptar un enfoque específico que reserve los aranceles elevados para actores deshonestos, como China, que inundan el mercado, e incluya excepciones para socios consolidados, como Canadá”, declaró el grupo comercial. “Esto garantizará que la economía estadounidense tenga acceso al aluminio que necesita para crecer, mientras trabajamos con la administración para aumentar la producción nacional”.

