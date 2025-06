El activista palestino Mahmoud Khalil se reune con su esposa e hijo tras pasar meses en un centro de detención de Louisiana

Después de perderse el nacimiento de su hijo, su primer Día del Padre y pasar más de tres meses lejos…

Después de perderse el nacimiento de su hijo, su primer Día del Padre y pasar más de tres meses lejos de su familia, Mahmoud Khalil se reunió con sus seres queridos.

El activista palestino llegó a Newark, Nueva Jersey, la tarde de este sábado, un día después de ser liberado de un centro de detención de ICE en Louisiana. Se le vio abrazando a su esposa y empujando el cochecito de su hijo recién nacido tras reencontrarse en una zona privada del aeropuerto.

“Aún así, la lucha está lejos de terminar”, dijo Khalil al agradecer a sus simpatizantes en una conferencia de prensa en el aeropuerto. “Sigo abogando por los palestinos, por los inmigrantes que quedaron atrás en esa instalación”.

La multitud abrazó a Khalil, le entregó una bandera palestina y flores, y estalló en vítores mientras él los abrazaba. Sus amigos y familiares habían esperado 104 días para verlo.

Cuando le preguntaron cómo se siente al estar libre, Khalil respondió: “Para ser honesto, todavía estoy tratando de asimilarlo. Por supuesto que se siente increíble”.

Llevando una kufiya —un pañuelo considerado símbolo de la identidad y resistencia palestina—, Khalil, sonriente, levantó los puños al salir del centro de detención el viernes por la noche junto a uno de sus abogados. Desde marzo, había estado detenido en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la zona rural de Jena, Louisiana.

“Aunque se hizo justicia, llegó muy, muy tarde, y esto no debió haber tomado tres meses”, dijo Khalil a los periodistas el viernes frente al centro de detención.

El juez Michael Farbiarz ordenó la libertad bajo fianza de Khalil este viernes tras determinar que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la seguridad pública. El juez declaró que es “sumamente inusual” solicitar su detención en este momento.

El juez también citó varias “circunstancias extraordinarias” en el caso de Khalil que lo llevaron a ordenar su liberación, incluyendo “un esfuerzo violatorio del debido proceso para castigar” al graduado de Columbia que jugó un papel central en las negociaciones en nombre de los estudiantes manifestantes propalestinos el año pasado.

“Khalil no es un riesgo de fuga, y la evidencia presentada indica que no es un peligro para la comunidad, punto”, dijo Farbiarz.

Khalil, residente legal permanente y casado con una ciudadana estadounidense, ha estado en el centro de una larga batalla de deportación desde su arresto en marzo. Mientras su caso se prolongaba, otros activistas estudiantiles señalados para deportación por la administración Trump fueron liberados.

Khalil dijo que deja atrás a inmigrantes que siguen detenidos y que están “en un lugar donde no deberían estar”.

“La administración Trump está haciendo todo lo posible por deshumanizar a todos aquí”, afirmó. “Ya seas ciudadano estadounidense, inmigrante o simplemente una persona en esta tierra, eso no significa que valgas menos como ser humano”.

Su esposa, Noor Abdalla, dijo en un comunicado que puede “respirar aliviada” sabiendo que Khalil se reunirá con su familia tras perderse el nacimiento de su primer hijo durante los meses de detención a más de 1.600 kilómetros de distancia.

El juez Farbiarz ya había dictaminado que el Gobierno no puede retener a Khalil bajo el argumento de que su presencia en el país va en contra del interés nacional, y el viernes determinó que Khalil no necesita ser detenido debido a una segunda acusación en su contra: no proporcionó la información requerida en su solicitud para convertirse en residente legal permanente de Estados Unidos.

“Es sumamente improbable, según encontré, que un residente legal permanente sea detenido solo por el cargo restante de no llenar correctamente una solicitud migratoria”, dijo el juez durante la audiencia del viernes.

En la audiencia, los abogados de Khalil argumentaron que el tribunal debía permitir su liberación bajo fianza o transferirlo a un centro de detención más cercano a su esposa e hijo recién nacido, señalando que el efecto disuasorio de su detención hace que este sea un “caso extraordinario”.

“No conozco, en mis 20 años representando inmigrantes, otro caso en el que el Gobierno anunciara el día de la detención que lo hacían para enviar un mensaje, que su arresto sería el primero de muchos, que iban tras los manifestantes estudiantiles”, argumentó la abogada Alina Das ante el tribunal.

El Gobierno federal solicitó suspender temporalmente la liberación de Khalil, pero el juez lo negó el viernes.

“El tribunal concluyó que no hay razón para que siga detenido, dada la gravedad de los daños y el efecto disuasorio sobre su libertad de expresión y la de otros”, declaró el viernes a CNN uno de sus abogados, Baher Azmy.

En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que “la administración Trump actuó conforme a su autoridad estatutaria y constitucional para detener a Khalil”.

Mientras el caso avanzaba en tribunales migratorios y federales, el Gobierno de Trump argumentó que Khalil debía ser deportado porque su presencia en EE.UU. amenaza la política exterior de combatir el antisemitismo. Sus abogados sostuvieron que fue blanco por sus opiniones propalestinas, en violación de sus derechos constitucionales.

“Al menos hay algo en la afirmación de que se está usando el cargo migratorio para castigar al peticionario. Y, por supuesto, eso sería inconstitucional”, dijo Farbiarz el viernes.

Como condición de su liberación, los abogados de Khalil debieron entregar su pasaporte a las autoridades migratorias en Louisiana y se le prohibió viajar internacionalmente, limitando sus desplazamientos a unos pocos estados. Se ordenó al Gobierno que le proporcionara a Khalil su green card y una copia de su pasaporte, lo que le permitió abordar un avión de regreso a Nueva York el viernes.

Sin embargo, Khalil no tendrá que presentarse ante ICE en Nueva York, según ordenó el juez Michael Hammer.

Aunque fue liberado, el proceso migratorio de Khalil continuará.

Azmy, el abogado de Khalil, dijo que el equipo legal se enteró de que la jueza de inmigración Jamee Comans en Louisiana reafirmó por separado su fallo de deportación una hora después de iniciada la audiencia del viernes. Los abogados de Khalil apelarán su decisión ante el tribunal de inmigración, un proceso largo que, según ellos, será más fácil ahora que Khalil está fuera de detención.

“Confío en que en la apelación prevaleceremos”, dijo Johnny Sinodis, uno de los abogados de Khalil, a Laura Coates de CNN el viernes, señalando que Khalil insistió durante todo el proceso judicial en que “no cometió ninguna tergiversación ni fraude” durante su solicitud de residencia permanente.

La esposa de Khalil dijo que el fallo no comienza a reparar las injusticias que ha sufrido su familia, pero afirmó que está “celebrando que Mahmoud regrese a Nueva York para reunirse con nuestra pequeña familia y con la comunidad que nos ha apoyado desde el día en que fue injustamente detenido por alzar la voz en favor de la libertad palestina”.

El fallo llega exactamente una semana después de que Farbiarz dictaminara que Khalil podía seguir detenido.

Tras determinar que el Gobierno no podía retenerlo por el argumento del interés nacional, los abogados del Departamento de Justicia dijeron que eso no les impedía mantenerlo bajo la segunda acusación: no haber proporcionado información requerida en su solicitud de residencia.

Después de que el juez determinó que el Gobierno ya no podía retener a Khalil bajo el argumento de que su presencia en el país va en contra del interés nacional, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que la decisión del juez no les impedía seguir deteniendo a Khalil bajo un segundo argumento: que no proporcionó información requerida en su solicitud para convertirse en residente legal permanente de EE.UU.

El juez falló la semana pasada que la interpretación de la administración sobre su orden es correcta, manteniendo a Khalil en detención.

En ese momento, sus abogados acusaron al Gobierno de usar “tácticas crueles y transparentes de demora” para mantenerlo bajo custodia.

Azmy dijo el viernes que los cargos pendientes sobre supuestas falsedades en la solicitud de residencia de Khalil son “infundados” y serán litigados.

Al preguntarle si Khalil seguirá protestando tras su liberación, Azmy respondió: “Es un activista por la paz, defensor internacional de derechos humanos y palestino, y no creo que deje de luchar por la justicia para el pueblo palestino y el fin de su matanza y hambruna”.

