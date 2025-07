Jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU afirma que Irán podría volver a enriquecer uranio en “cuestión de meses”

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU dice que los ataques estadounidenses contra Irán no llegaron a…

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU dice que los ataques estadounidenses contra Irán no llegaron a causar un daño total a su programa nuclear y que Teherán podría reiniciar el enriquecimiento de uranio “en cuestión de meses”, contradiciendo las afirmaciones del presidente Donald Trump de que Estados Unidos retrasó décadas las ambiciones de Teherán.

Los comentarios de Rafael Grossi parecen respaldar una evaluación temprana de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono, reportada primero por CNN, que sugiere que los ataques de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes clave, la semana pasada, no destruyeron los componentes centrales de su programa nuclear, y probablemente solo lo retrasaron meses.

Si bien la evaluación militar y de inteligencia final aún no se ha publicado, Trump ha afirmado repetidamente haber “destruido total y completamente” el programa nuclear de Teherán.

El conflicto de 12 días entre Israel e Irán comenzó a principios de este mes cuando Israel lanzó un ataque sin precedentes que, según afirmó, tenía como objetivo impedir que Teherán desarrollara una bomba nuclear. Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Estados Unidos atacó entonces tres instalaciones nucleares iraníes clave antes de que se iniciara un alto el fuego. La magnitud de los daños al programa nuclear de Teherán ha sido objeto de un intenso debate desde entonces.

Los funcionarios militares estadounidenses han proporcionado en los últimos días nueva información sobre la planificación de los ataques, pero no ofrecieron ninguna evidencia nueva de su efectividad contra el programa nuclear de Irán.

Tras reuniones informativas clasificadas esta semana, los legisladores republicanos reconocieron que los ataques estadounidenses podrían no haber eliminado todos los materiales nucleares de Irán, pero argumentaron que esto nunca fue parte de la misión militar.

Cuando se le preguntó sobre las diferentes evaluaciones, Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo al programa “Face the Nation with Margaret Brennan”, de CBS: “Este enfoque de reloj de arena en las armas de destrucción masiva no es una buena idea”.

“La capacidad que tienen está ahí. Podrían tener, en cuestión de meses, diría yo, unas cuantas cascadas de centrifugadoras girando y produciendo uranio enriquecido, o incluso menos. Pero, como dije, francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada”, le dijo a Brennan, según una transcripción publicada antes de la transmisión del programa.

“Está claro que ha habido daños graves, pero no son daños totales”, continuó Grossi. “Irán cuenta con las capacidades allí; capacidades industriales y tecnológicas. Así que, si así lo desean, podrán retomar esta actividad”.

Grossi también dijo a CBS News que el OIEA ha resistido la presión para decir si Irán tiene armas nucleares o estaba cerca de tenerlas antes de los ataques.

“No vimos un programa que apuntara en esa dirección [de armas nucleares], pero al mismo tiempo, no estaban respondiendo preguntas muy,muy importantes que estaban pendientes”.

CNN ha pedido a la Casa Blanca comentarios sobre las afirmaciones de Grossi.

Grossi enfatizó la necesidad de que el OIEA tenga acceso a Irán para evaluar sus actividades nucleares. Afirmó que Irán había estado revelando información al organismo hasta los recientes ataques israelíes y estadounidenses, pero que “había algunas cosas que no nos estaban aclarando”.

“En este ámbito tan sensible, con la cantidad de centrifugadoras y material, teníamos una visión perfecta”, dijo. “Lo que me preocupaba era que había otros aspectos que no estaban claros. Por ejemplo, habíamos encontrado rastros de uranio en algunos lugares de Irán que no eran las instalaciones declaradas habituales. Y durante años nos preguntamos por qué habíamos encontrado estos rastros de uranio enriquecido en el lugar “X”, “Y” o “Z”. Y simplemente no recibíamos respuestas creíbles”.

La evaluación inicial del Pentágono dijo que Teherán puede haber trasladado parte del uranio enriquecido fuera de los sitios antes de que fueran atacados, pero Trump ha insistido en que no se movió nada.

“Es lógico suponer que, cuando anuncian que van a tomar medidas de protección, esto podría ser parte de ello [el traslado del material]. Pero, como dije, desconocemos dónde podría estar este material, o si parte de él pudo haber sido atacado durante esos 12 días, dijo Grossi a Brennan.

Mientras tanto, Teherán ha tomado medidas para retirarse de la supervisión internacional sobre su programa nuclear.

El Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley que suspende la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, también dijo que el país podría repensar su membresía en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que prohíbe a los signatarios desarrollar armas nucleares.

Mohammed Tawfeeq, de CNN, contribuyó con este informe.

