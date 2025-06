Este mecánico de aviones usa las redes sociales para hacer que volar sea menos aterrador

Max Comer nunca se propuso convertirse en una estrella de las redes sociales. Pero en algún momento entre arreglar trenes…

Max Comer nunca se propuso convertirse en una estrella de las redes sociales.

Pero en algún momento entre arreglar trenes de aterrizaje en Oklahoma y criar a sus dos hijos pequeños por su cuenta, el mecánico de aviones de 33 años, conocido en línea como “Airplane Facts with Max”, comenzó a ganar miles de seguidores.

En sus extravagantes y a la vez serios videos, Comer muestra componentes de aeronaves como cintas de velocidad, puertas de carga y sistemas de detección de hielo, a menudo relacionándolos con elaboradas referencias a “El Señor de los Anillos”.

En un video sobre las aspas de los ventiladores de los motores de titanio, por ejemplo, se adentró en una extensa descripción de los orígenes de Andúril, la espada que llevaba Aragorn y que fue forjada de nuevo a partir de los fragmentos de Narsil por los elfos de Rivendel.

Pero no todo es Tolkien.

Comer, que viste camisetas de bandas de heavy metal y tiene una melena larga, ondulada y rubia rojiza, también ayuda a desmitificar los peligros de los viajes aéreos publicando videos tranquilizadores sobre preocupaciones comunes a bordo, desde ruidos de golpes durante el despegue hasta los orígenes del “humo” que sale de las rejillas de ventilación superiores.

También aclara conceptos erróneos sobre cosas como la “cinta adhesiva” en los aviones (en realidad es cinta de velocidad) o la caja “negra” (que en realidad son dos cajas de color naranja brillante).

Para su sorpresa, la gente ha acogido con agrado su humor seco y su mezcla de datos sobre aviación y tradiciones de la Tierra Media, una curiosa combinación que le ha valido más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y casi medio millón más en TikTok.

“Algo que he aprendido en mi página es que no se habla mucho de los mecánicos de aviones; generalmente trabajamos entre bastidores, así que me alegra mostrar un poco de claridad sobre lo que hacemos”, le dijo a CNN.

Somos cientos de miles de personas trabajando de noche, bajo la lluvia, cambiando neumáticos y frenos, ensuciándonos con líquido hidráulico. No es glamoroso. Es sucio. Puede ser duro para el cuerpo. Pero alguien tiene que hacerlo, y nosotros lo hacemos.

Al crecer en Denver, Colorado, Comer tuvo mucha libertad para perseguir sus pasatiempos y hacer lo suyo.

Recuerda haber pasado su juventud practicando skate, tocando la guitarra en bandas locales y ayudando a su padre con las reparaciones en el rancho familiar.

Después de la secundaria, Comer intentó ir a la universidad durante aproximadamente un año y medio, pero no fue una buena opción, por lo que la abandonó.

En 2013, Comer conoció a su difunta esposa, Jones, y un año después le dieron la bienvenida a su primer hijo, Finn.

En ese momento, trabajaba de camarero mientras buscaba una carrera más estable y con beneficios.

El padre de un amigo, mecánico de aeronaves, estaba a punto de empezar la escuela para obtener su licencia de fuselaje y motor (A&P) e invitó a Comer a unirse a él. Así que, en 2015, se matriculó en un programa de A&P a tiempo completo mientras seguía trabajando por las noches en el bar.

“Fue un trabajo duro”, dice. “Estábamos luchando por llegar a fin de mes. Pero sabía que solo eran 18 meses y que podía lograrlo”.

Después de graduarse, Comer consiguió un empleo en Horizon Air en Seattle, para trabajar con aviones regionales como el Bombardier Q400 y el Embraer 175.

“Era muy inexperto”, dijo. “En la escuela, trabajabas con motores que llevaban 25 años ahí parados. Y de repente, trabajabas en un avión que estaba a punto de transportar personas de verdad”.

Afortunadamente, estaba rodeado de mecánicos veteranos que le enseñaron cómo hacer las cosas durante los turnos nocturnos, cuando se encargaban de todo lo que los aviones necesitaran, como cambios de neumáticos y aceite o controles de control de vuelo.

A veces trabajaba en aviones que transportaban a su propia familia. Recuerda una mañana en la que se quedó atascado intentando arreglar la puerta de carga de un avión.

“Mi esposa, Jones, y mi hijo estaban en ese vuelo”, contó. “Me estaban enviando mensajes desde la terminal: ‘¡Arregla el maldito avión, Max! ¡Vamos a perder la conexión!’”.

Y aunque a veces podía haber mucha presión, a Comer le encantaba su trabajo.

“Todos los que trabajamos en la industria de la aviación estamos sometidos a mucho estrés. El margen de error es bajo, así que es fundamental ser precisos”, afirmó.

El avión no puede detenerse. No hay ningún lado de la nube donde puedas parar a revisar algo. Me hace sentir que lo que hago a diario es importante, porque lo es.

Durante los siguientes años, la vida fue buena para Comer: tuvo una carrera gratificante, estaba profundamente enamorado y dio la bienvenida a su segundo hijo.

Pero entonces su mundo se derrumbó. En septiembre de 2022, Jones falleció inesperadamente.

“Fue, sin duda, el momento más difícil de mi vida”, comentó. “Ella era el amor de mi vida. Una persona única que nos trajo tanta alegría. Sentí que mi vida se había acabado. No podía dormir. Estaba en una espiral”.

Mientras luchaba por mantenerse a flote bajo el peso aplastante del dolor, Comer buscó distracciones y consuelo en la literatura.

Se volcó en el mundo de “El Señor de los Anillos”, perdiéndose en lenguas élficas, batallas espeluznantes y la tradición de los reinos mágicos de Tolkien.

“Tolkien siempre ha sido una historia que me reconforta”, dice. “Curiosamente, a mi esposa no le gustó “El Señor de los Anillos”; le parecía aburrido. Así que fue algo que no me recordó a ella. Me sentí como en un lugar seguro, lejos de todo”.

Casi al mismo tiempo, Comer comenzó a publicar videos cortos y monótonos sobre piezas de aviones en su Instagram privado.

Sus amigos pensaron que eran graciosos y lo animaron a probar TikTok. Así que, en noviembre de 2022, lo intentó.

”Publiqué en TikTok y me quedé dormido sin querer durante la hora de comer”, dijo. “No dormía mucho por aquel entonces y simplemente me quedé dormido”.

Nunca imaginó que ese primer “dato de avión” despegaría.

“Cuando me desperté, ya tenía 20.000 visualizaciones. Mi teléfono había explotado”, recordó. “Fue una locura”.

Unos tres meses después, publicó su primer dato sobre aviones vinculado con temática de Tolkien, solo para ver si podía conectar dos intereses muy diferentes.

“No pensé que podría repetirlo”, explicó. “Pero luego se me ocurrió otra idea, y luego otra. Y me di cuenta de que podía seguir adelante”.

Si fuera por él, hablaría de “El Señor de los Anillos” todo el día.

“Pero me di cuenta de que la mayoría de la gente no sabe tanto de aviones como yo”, explicó. “Así que pensé: ¿por qué no hacer ambas cosas? Es una situación en la que todos ganan”.

Durante mucho tiempo, Comer no mencionó a Jones en su página. Pero cuando finalmente lo hizo, la avalancha de apoyo lo tomó por sorpresa.

“Fue sumamente positivo”, dijo. “La gente compartió sus propias historias de duelo, y me hizo sentir menos solo”.

Mirando hacia atrás, contó, su cuenta Airplane Facts con Max le dio algo vital.

Durante esa época, me costaba mucho seguir adelante día a día. Me dio algo que esperar con ilusión: una salida creativa que realmente necesitaba.

¿Y qué pensaría Jones de todo esto?

“Le encantaban las redes sociales. Creo que la dejarían alucinada. Sobre todo porque trata de dos cosas —”El Señor de los Anillos” y los aviones— que le parecían muy aburridas”, dijo riendo.

“Probablemente diría: ‘¿Mi marido, el tonto? ¿Este tipo?’. Pero creo que estaría entre orgullosa y celosa”.

Aunque Comer ocasionalmente comparte publicaciones más personales, la gran mayoría de su contenido es alegre, creado solo por diversión.

Dice que realmente disfruta encontrando vínculos improbables entre las bahías de carga o el tren de aterrizaje y las tramas oscuras de Tolkien.

“No escribo los videos”, dijo. “Lo intenté una vez, pero parecía que estaba leyendo. Ahora simplemente lo visualizo y lo hago”.

Se siente especialmente orgulloso cuando su contenido ayuda a los espectadores a superar el miedo a volar o los inspira a emprender una nueva carrera profesional.

“Me han escrito personas que dicen que van a empezar la escuela de A&P por mi canal”, comentó. “Me parece increíble. Espero que la industria los trate tan bien como me ha tratado a mí”.

En la actualidad, Comer trabaja en el mantenimiento pesado de los Boeing 737, 777 y 787, realizando inspecciones integrales exhaustivas a las que se someten los aviones comerciales cada dos años.

“Desmontamos el avión y lo volvemos a montar. Cuando sale, es prácticamente un avión nuevo”, explicó. “Por eso un avión de 1996 todavía puede volar”.

Más allá de la aviación y el contenido de Tolkien, Comer también ha comenzado a compartir su música original: en su mayoría, pistas acústicas emotivas escritas sobre su difunta esposa.

“Es algo que simplemente fluye y se siente bien poder tomar esa emoción y crear algo”, añadió.

Ya sea a través de su música conmovedora o de datos humorísticos sobre aviación, Comer espera que su contenido resuene en múltiples niveles.

Su objetivo es arrojar luz sobre la mecánica aeronáutica, aliviar la ansiedad en torno a volar, deleitar a los fanáticos de Tolkien y tal vez ofrecer consuelo a aquellos que atraviesan un duelo.

“Todo empezó cuando estaba en el punto más bajo de mi vida”, dijo Comer. “Me ayudó a reencontrarme conmigo misma y me hizo sentir que tenía algo valioso que aportar”.

“Si he traído un poco de risa o consuelo a alguien en los últimos años, eso me hace sentir muy bien con lo que he estado haciendo”.

