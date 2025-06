Entre Combs y Weinstein, #MeToo vuelve a estar en el punto de mira. Su fundadora quiere destacar algunos aspectos importantes

Durante el juicio federal contra Sean “Diddy” Combs por tráfico sexual y crimen organizado, el abogado defensor Brian Steel le…

Durante el juicio federal contra Sean “Diddy” Combs por tráfico sexual y crimen organizado, el abogado defensor Brian Steel le preguntó a una testigo, que testificaba bajo seudónimo, si había contratado un abogado para “unirse a la campaña de #MeToo contra el Sr. Combs”.

La pregunta surgió durante uno de los tres días en que la mujer, a quien se referían en el estrado como “Mia”, testificó sobre múltiples presuntos casos de abuso físico, emocional y sexual por parte de Combs. Si bien el juez sostuvo la pregunta, el momento refleja el movimiento que se cierne sobre dos casos de alto perfil que se están llevando a cabo en tribunales a pocas cuadras uno del otro en la ciudad de Nueva York.

Combs, de 55 años, se declaró inocente de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y prostitución.

Mientras tanto, en un tribunal estatal, el magnate cinematográfico caído en desgracia Harvey Weinstein –cuya caída en desgracia inicial impulsó la viralización del movimiento #MeToo en 2017– pronto enfrentará un veredicto en su nuevo juicio por delitos sexuales. Weinstein, de 73 años, también se declaró inocente de todos los cargos.

Empoderar a las sobrevivientes fue fundamental para el movimiento #MeToo, que cobró amplia notoriedad como etiqueta en redes sociales en 2017, pero comenzó más de una década antes, cuando fue fundado por la sobreviviente y activista Tarana Burke.

Elizabeth Wagmeister, de CNN, se reunió recientemente con Burke en “Laura Coates Live” para hablar sobre la situación actual del movimiento #MeToo. #MeToo se autodenomina “un movimiento global, liderado por sobrevivientes, contra la violencia sexual”, según su sitio web. La fundadora del movimiento enfatizó un punto vital: más allá de las consecuencias legales dentro del sistema judicial, la mayoría de las sobrevivientes de agresión o violencia sexual de género y de pareja simplemente quieren ser reconocidas y creídas.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y condensada.

CNN: Obviamente, esto es el trabajo de tu vida, pero #MeToo se hizo público en 2017. ¿En qué se diferencian las cosas hoy de las de 2017?

TARANA BURKE: Creo que hay algunas diferencias significativas. Ahora la gente tiene un lenguaje para hablar de esto que antes no podíamos mencionar, al menos públicamente.

Después del #MeToo, las sobrevivientes saben que pueden decir: “Tuve esta experiencia”. Incluso si no quieren que pase nada –no buscan que arresten a nadie, no buscan ningún tipo de remedio–, pueden decir en voz alta: “Esto me pasó”. Y debe reconocerse. Creo que no entendemos lo que se siente al ser reconocido por algo increíblemente traumático y doloroso que te sucedió, que luego aceptaste, y que la sociedad te dice que es tu vergüenza.

Queda mucho por hacer. Aún queda mucho por hacer, y creo que a veces la gente intenta cuantificarlo basándose en la cantidad de casos y de personas que fueron a la cárcel, pero la verdadera manera de cuantificarlo es con la cantidad de sobrevivientes y personas que han podido decir “Yo también”, y que ese proceso les ha abierto un camino, algo catártico, algo sanador.

Creo que la gente también está más informada sobre la violencia sexual de una manera que no teníamos antes de 2017.

CNN: ¿Qué importancia simbólica tuvieron las acusaciones iniciales contra Harvey Weinstein para el movimiento?

BURKE: Fue enorme. De hecho, no estaríamos aquí si no hubiera sucedido, y creo que es justo reconocer siempre a las sobrevivientes que se manifestaron en torno a Harvey Weinstein, porque técnicamente eso fue antes del #MeToo. No hubo ningún impulso público, no había garantía de lo que les sucedería a esas mujeres después. Weinstein era uno de los hombres más poderosos de Hollywood, capaz de arruinarle la carrera a alguien. Así que la valentía de esas mujeres nunca debe ser menospreciada.

CNN: La condena de Weinstein por delitos sexuales en Nueva York fue anulada el año pasado, y actualmente se encuentra de nuevo en juicio. ¿Cuál fue su reacción cuando se anuló la condena?

BURKE: Sorpresa, pero tampoco gran preocupación.

Este movimiento no se trata realmente de cuántas de estas personas podemos encarcelar; se trata de transformar radicalmente el sistema judicial estadounidense. Tenemos que hacer algo completamente diferente.

En realidad, la tasa de condenas por violencia sexual en este país es bajísima. Por lo tanto, el hecho de que un Harvey Weinstein llegue a un tribunal es monumental. De verdad que lo es. No podemos subestimar lo que se necesita para que alguien tan poderoso como Diddy (Sean Combs), Weinstein, R. Kelly o estas diversas personas lleguen a un tribunal, para que superen las diferentes etapas de ese proceso. Sin embargo, lograr una condena es una hazaña completamente distinta en sí misma.

CNN: ¿Puedes hablarnos de cómo Cassie Ventura presentó una demanda amparada en la Ley de Adultos Sobrevivientes y cómo eso contribuyó a este juicio penal contra Combs? (Ventura presentó una demanda civil contra Combs, que se resolvió rápidamente).

BURKE: Una de las cosas que he escuchado casi constantemente desde que #MeToo se viralizó es: “¿Cuándo llegará esto al hip-hop?”. Ha habido muchísimas historias, acusaciones y rumores a lo largo de los años sobre la misoginia que existe en el hip-hop. Varias personas me contaron sus historias personales, pero cuando les preguntaba a estas mujeres –la mayoría de ellas negras de la industria, algunas muy conocidas– y les preguntaba: “¿Por qué no hablas de ello?”, me respondían: “Ay, me cancelarían por completo”.

Y ese es el cambio de rumbo, y la importancia de lo que hizo Cassie. La importancia de esa ley retrospectiva radica en que esto ocurrió años después del #MeToo. Habían pasado cinco años o más desde que el hashtag se volvió viral. Las mujeres negras y las mujeres de color, particularmente en la industria musical y el hip-hop, no habían tenido su momento, y yo diría que probablemente aún no lo hayan tenido.

CNN: Si Sean Combs es absuelto, ¿qué crees que pasará con su poder y su posición en la industria?

BURKE: Sabes, hay dos partes distintas del poder. Está el poder de ser un Diddy, un Puffy, la figura pública, pero también está el poder del dinero.

Si sale airoso de este caso por algún milagro, o tal vez no, debemos hablar de lo que todos presenciamos juntos. No se puede deshacer lo sucedido. Todas escuchamos a Cassie. Todas vimos ese video. Hemos escuchado este testimonio que no se irá a ningún lado. Sin embargo, a veces tenemos una memoria débil. Un video de disculpa, una canción excelentemente producida, y podría empezar a reconstruirse. Creo que debemos tener una memoria más larga. Así que, independientemente del resultado de estos juicios, espero que tengamos una memoria institucional de lo que vimos.

Y no duden ni se autoexageren. No duden de lo que ven y oyen. Vimos a ese hombre golpear a esa mujer en ese hotel. Sean cuales sean las razones, vimos lo que vimos.

CNN: ¿Le preocupa la imagen que se está dando al movimiento #MeToo en los medios y las redes sociales?

BURKE: Me preocupa. Hay jóvenes que se están graduando de la escuela secundaria, incluso de la universidad, que eran muy jóvenes cuando #MeToo se viralizó. Así que tienen cierta comprensión, han crecido en un mundo con este lenguaje y con este tipo de nueva comprensión. Pero las redes sociales son realmente efectivas. Y cuando la gente empieza a analizar estas cosas y dice: “Esto fue una conspiración”, me preocupa porque quienquiera que tenga la narrativa tiene la clave. Y ese es un punto de partida realmente poderoso cuando se tiene la capacidad de moldear la narrativa en torno a un tema en particular.

La psicología detrás de la supervivencia es tan compleja que la persona promedio que mira desde casa y comparte su análisis no puede entenderla a menos que realmente la haya vivido. Y a veces incluso cuando la ha vivido, porque cada uno de nosotros reacciona de manera diferente.

CNN: ¿Qué sigue para el movimiento #MeToo? ¿En qué trabajo se centran ahora?

BURKE: Nos centramos mucho en la seguridad. Creo que #MeToo se ha visto realmente afectado por esta narrativa de que se trata de salir a buscar a la gente, y hemos olvidado el hilo conductor: la mayoría de los sobrevivientes quieren proteger a otros sobrevivientes. Por eso, nos centramos en cómo acabar con la violencia sexual. ¿Cómo resolver el problema de la violencia sexual, porque es un problema solucionable? Nos ocupamos de la sanación y la acción. Gran parte de esa acción se centra en cómo evitar que más personas tengan que decir “Yo también”.

