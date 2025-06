“El que está involucrado en un intento de asesinato es Milman, el que tiene que dar explicaciones es él”

Florencia Carignano, diputada nacional de Unión por la Patria de Santa Fe, se refirió al aumento del 7,2% de las…

Florencia Carignano, diputada nacional de Unión por la Patria de Santa Fe, se refirió al aumento del 7,2% de las jubilaciones, la suba del bono a 110.000 pesos, la moratoria previsional, así como la emergencia en discapacidad y en salud pediátrica como en las zona de inundadas de Buenos Aires y del norte de Santa Fe.

En CNN Primera Mañana, afirmó que “nos fuimos con una victoria. Conseguimos la media sanción para los temas previsionales, conseguimos el aumento de los haberes jubilatorios y el bono, que se empiece a pagar la deuda a las cajas jubilatorias de las provincias, la emergencia en discapacidad, por las inundaciones”.

No obstante, señaló que “ahora va ir a la Cámara de Senadores, después va a ser vetada y ahí deberemos conseguir los dos tercios en la Cámara de Diputados para dar vuelta el veto”.

Sobre los motivos de estas normas, la legisladora de Unión por la Patria destacó que “porque le pegan todos los miércoles a los jubilados, si no es desde el odio, la maldad, de no ponerse en el lugar del otros, es desde el odio que sienten a los argentinos y porque vinieron solo a hacer negocias especulativos, no hay lógica que no queras aumentarle a los jubilados que se están muriendo de hambre”.

Consultada sobre si el proyecto determina cómo se obtendrá el dinero para no afectar el déficit fiscal, la diputada aseguró que “en la ley se explica” y remarcó que “es solo el 0,16% del PBI, es menos de lo que se le dio a la SIDE para espiar políticos, famosos, saca un poco de lo que le pagas a la deuda del FMI”.

Agregó que “mientras se busca la solución de fondo, el jubilado tiene que seguir comiendo” y remarcó que “además le sacaron los medicamentes, al menos antes lo tenían gratis. Ahora les sacaron todas la prestaciones y los aumentos son muchos menores a lo que es la inflación”.

Florencia Carignano también reconoció que “esto no le cambia la vida a los jubilados, esto es lo posible para llegar a la cámara, es lo posible para llegar a los 129 votos, de eso hay muchos que responden a gobernadores que están negociando todo el tiempo con Javier Milei. No es lindo poner un parche, pero no es fácil conseguir 129 votos”.

Por otro lado, sobre la discusión con el diputado Gerardo Milman, afirmó: “ratifico todo y cada una de las palabras que dije”, contó que tomó “la palabra porque dijo que se sintió acusado de asesino, cuando en una anterior intervención dije que hay una pista Milman, que se lo investiga como autor intelectual (del intento de magnicidio de Cristina Fernández), es en el juzgado de la jueza María Eugenia Capucheti, puesta por Christian Ritondo, Hay testigos, entre ellas, sus exsecretarias que dijeron que las llevaron a la fundación de Patricia Bullrich y las hicieron vaciar todos sus teléfonos, que había un perito y hoy es director del Ministerio de Seguridad. Y que el teléfono de Milman llegó abierto y vacío cuando se tuvo que peritar. Él escribió un proyecto de ley pidiendo más seguridad para Cristina por si le pasaba algo y diciendo que sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo hay país”.

En este sentido, aseguró que “está involucrado en esto, el que tiene que dar explicaciones es él. Si ahora que tiene que renovar su banca, haya decidido después de 2 años, que estaba tirado en una banca, sin presentar un proyecto sin hablar”.

Florencia Carignano, por último, afirmó que “es un tipo peligroso, yo no estoy involucrada en ningún tipo de asesinato, él sí. Y después dijo en declaraciones a esta radio: por si le pasa algo a la diputada, lo mismo que hizo con Cristina. Es raro como amenazan estos personajes o Lila Lemoine que te filma y te lo dice. Que pase eso en democracia con un tipo que está siendo investigado por asesinato, esa amenaza velada es raro. Le respondí como ellos nos tratan todos los días”.

