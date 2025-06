El mensaje de una joven ciega uruguaya graduada de Harvard: “No hay que quedarse quietos”

Milagros nació hace 23 años en Colonia del Sacramento, Uruguay, con retinopatía del prematuro: sus retinas no se desarrollaron por…

Milagros nació hace 23 años en Colonia del Sacramento, Uruguay, con retinopatía del prematuro: sus retinas no se desarrollaron por falta de oxígeno. Aunque nunca pudo ver, su perseverancia y el apoyo de su familia la llevaron a conquistar numerosos logros. Entre ellos: egresarse de la Universidad de Harvard. La misma universidad de élite hoy en disputa con Donald Trump por cambios que ha pedido el Gobierno que podrían impedir que estudiantes extranjeros como ella puedan matricularse.

La joven hoy vive en Italia, desde donde habla con CNN. “No voy a mentirte, al vivir la vida como la vivo yo hay muchas más barreras que quizás las que tendrían ustedes”, dice, desde un pequeño apartamento de Bolonia. “Pero siento que cualquier persona hubiera hecho lo que yo, viendo, sin ver, o con cualquier discapacidad. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, y yo no puedo hacer otra cosa más que seguir… a menos que quiera quedarme encerrada en casa y no hacer nada, que no es el caso”, añade.

Y deja un mensaje: “Siento que, con las herramientas que tenía, aproveché todas las oportunidades que pude”.

Cuatro años atrás, cuando partió a estudiar en la Universidad de Harvard con una beca completa, CNN la entrevistó y tituló la nota sobre su historia “Los milagros de Milagros”. El nombre de la joven se debe a que su nacimiento llegó cuando su madre llevaba apenas 25 semanas de gestación. Y aunque para su familia su llegada fue un “milagro”, ella da cuenta de que todo lo que ha obtenido en su vida fue fruto del esfuerzo.

Entre 2021 y 2025, Milagros Costabel cursó Ciencias Políticas, Migraciones y Derechos Humanos en Harvard. La Universidad, que enfrenta una batalla legal con la administración de Donald Trump por los estudiantes extranjeros, tiene 6.763 estudiantes internacionales en su matrícula, que representan 27,2 % en el año escolar 2024-25. Mientras que la población estudiantil matriculada que se identifica como hispana o latina es del 9,22 %, según cifras de Data USA.

Milagros llegó a Harvard a mediados de 2021 y, a los pocos días, estuvo sola por primera vez en su vida, viviendo con desconocidos. “Pasé de vivir en Uruguay, en Colonia, con mi familia, a vivir con cinco personas que no conocía de nada, en un ambiente muy complejo, muy hipercompetitivo como el de Harvard”.

Y aunque su carrera fue exitosa, ella aclara que “no todo es color de rosas”. “Cuando llegué a Harvard era una persona muy distinta a la persona que soy hoy. Tenía muchos más miedos, tenía menos recursos y no tenía a Indio”.

Indio es su perro guía, que llegó un año después de que estuviera instalada en Cambridge, Massachusetts. “Siento que si yo hubiese tenido el primer año con Indio, no lo hubiese pasado tan mal”, recuerda. Con la ayuda de su perro pasó “de caminar como tortuga con bastón, a un promedio hoy en día de 7 km por hora”, explica. Además de tener su compañía y su cariño permanente, le permite caminar rápido y muy fluido. “Tengo mucho control sobre todo”, dice. “O sea, solamente tengo que pensar a dónde quiero ir y no tengo que andar preocupándome por minucias. No tengo que pensar en nada porque el perro lo hace todo”.

Con Indio recorrieron 16 países y quieren llegar a 20. “Me parece una cifra icónica”, ríe. Cuenta que ella viaja “distinto”, porque no ve lo que otros ven. Disfruta sobre todo del idioma, los olores, la comida y de conocer gente. Explica que le gusta descubrir lugares y pensar que cuando viaja muchas cosas son diferentes.

Su familia también ha sido clave en su perseverancia. Milagros cree que la ayudaron no solo con sus acciones sino, sobre todo, con su ejemplo: “Mi madre es una persona que ha hecho mil cosas y ha cambiado mil veces, y todo lo que ha hecho lo ha hecho con esfuerzo y bien”. Su mamá, cuenta, superó la muerte de su hija mayor Chloe a los 7 años, el nacimiento prematuro y los desafíos de Milagros, y varios golpes económicos.

Juan Costabel y María Bionda, los padres de Milagros, desarrollaron emprendimientos fallidos, como el de un restaurante en un lugar turístico justo antes de una pandemia que paralizó el turismo. También otros exitosos, como una peluquería, que “empezó de la nada con la peluquería y hoy en día le está yendo hiperbién” y un proyecto de venta de postres.

“Mi familia es muy de reinventarse y de probar cosas. Empezaron siempre de la nada y, quizás por eso, yo siempre que intento algo digo: ‘Y, bueno, yo qué sé, de alguna forma va a salir’. Porque es lo que yo he visto”, dice.

Costabel se graduó de Harvard en mayo de este año. Pero su trayectoria va más allá de eso: ha viajado a 16 países a dar charlas o con becas de voluntariado y trabajó durante un semestre para el Comisionado de Derechos Humanos en Chile. Ahora, con su diploma de Harvard en la mano y a la espera de cursar unos pocos créditos que le faltan, dice que quiere trabajar en algo que le guste y “hacer una diferencia” en un mundo “que no fue diseñado” para ella.

En Italia, la joven quiere aprender el idioma y meditar sus próximos pasos. Va a hacer una maestría y luego pretende tal vez volver a Naciones Unidas, aunque no está segura. Le interesa mucho trabajar y ayudar en el tema de la migración, aunque también le interesa estudiar los riesgos sociales, la inteligencia artificial y un mundo cada vez más cambiante y desafiante. “Está todo muy complejo”, dice.

Respecto a esa complejidad, cree que Harvard hizo las cosas “relativamente correctas” en su diferendo con el gobierno de Donald Trump. “Como estudiante por lo menos yo me siento bastante orgullosa de decir que estudio ahí. Porque son cosas sin precedentes que tampoco hay un manual de cómo reaccionar, ¿no?”.

Y aunque sostiene que no es quién para dar consejos a otros, habla de su experiencia: “Yo creo que lo que más me ha servido a mí es ser proactiva. No esperar a que las cosas te caigan o te lluevan o te lleguen solas, porque no suele pasar”.

Para Milagros la clave es no quedarse quietos, y explica que no se refiere necesariamente a estar haciendo cosas, sino a usar la mente. “Yo ahora mismo, por ejemplo, no estoy haciendo nada prominente, pero estoy pensando mucho, estoy leyendo mucho, estoy buscando mucho”, reflexiona.

Por eso, siente que “esas son las claves, no sé si del éxito porque no sé si puede hablarse de éxito, pero de cumplir con los objetivos”. Dice eso, hace una breve pausa, y entabla un diálogo consigo misma: “Capaz hay quien pueda decir: ‘Yo no tengo objetivos’. Bueno, entonces tenés que buscarlos, tenés que buscarlos”.

