El DOGE acaba de recibir luz verde para acceder a tus datos del Seguro Social. ¿Qué significa?

Cuando la gente piensa en el Seguro Social, normalmente piensa en los beneficios mensuales para los aproximadamente 69 millones de…

Cuando la gente piensa en el Seguro Social, normalmente piensa en los beneficios mensuales para los aproximadamente 69 millones de jubilados, trabajadores con discapacidad, dependientes y sobrevivientes que los reciben hoy en día.

Pero los esfuerzos realizados este año por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) para acceder a los sistemas de datos de la Administración de la Seguridad Social (SSA) deberían hacer pensar en los datos de cientos de millones de personas.

¿Por qué? Porque los múltiples sistemas de datos de la SSA contienen una gran cantidad de información personal sobre la mayoría de las personas que viven actualmente en Estados Unidos, así como sobre las que han fallecido.

Mientras que un tribunal federal inferior había bloqueado los esfuerzos del DOGE para acceder a dichos datos —que argumentó que necesita para reducir el despilfarro, el fraude y el abuso— la Corte Suprema levantó esa orden el viernes, permitiendo al DOGE acceder a los datos por ahora.

Los tres jueces liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron. En su opinión, Jackson escribió: “El Gobierno quiere dar al DOGE acceso sin restricciones a esta información personal, no anonimizada, ahora mismo, antes de que los tribunales tengan tiempo de evaluar si el acceso de DOGE es legal”, añadió.

Los datos personales que la SSA tiene sobre la mayoría de los estadounidenses van “de la cuna a la tumba”, dijo Kathleen Romig, que solía trabajar en la SSA, primero como analista de políticas de jubilación y más recientemente como asesora principal en la Oficina del Comisionado.

DOGE fue creado unilateralmente por el presidente Donald Trump con el objetivo de “modernizar la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamentales”, según su decreto ejecutivo. Hasta la fecha, el grupo ha causado caos e intimidación en varias agencias federales en las que ha intentado tomar el control y cerrar varios tipos de gastos. También es objeto de varias demandas que cuestionan su derecho legal a acceder al por mayor a los datos personales de los estadounidenses en sistemas informáticos gubernamentales altamente restringidos y a despedir a grupos de trabajadores federales de la forma en que lo ha hecho.

Esta es solo una lista parcial de los datos que los sistemas de la SSA probablemente tienen sobre ti: tu nombre, número del Seguro Social, fecha y lugar de nacimiento, sexo, direcciones, estado civil y parental, los nombres de tus padres, ingresos de toda la vida, información de cuentas bancarias, estatus migratorio y de autorización de trabajo, condiciones de salud si solicitas beneficios por incapacidad y uso de Medicare después de cierta edad, que la SSA puede comprobar periódicamente para comprobar si sigues vivo.

Otros tipos de información personal también pueden obtenerse o cotejarse a través de los acuerdos de intercambio de datos de la SSA con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Si solicitas la Seguridad de Ingreso Suplementario, que está destinada a ayudar a las personas con ingresos muy limitados, también se puede recopilar información sobre tus bienes y tus condiciones de vida.

Al igual que los sistemas de datos del IRS a los que el DOGE también ha solicitado acceso, los sistemas de la SSA son antiguos, complejos, interconectados y funcionan con un lenguaje de programación desarrollado hace décadas. Si se realiza un cambio en un sistema, puede afectar a otro si no se sabe lo que se está haciendo, dijo Romig, que ahora es director de la Seguridad Social y la política de discapacidad en el liberal Center on Budget and Policy Priorities.

Y, al igual que en el IRS, existe la preocupación de que si los miembros del equipo del DOGE tienen acceso a los sistemas de la SSA y tratan de hacer cambios directamente o a través de un empleado de la SSA, podrían causar errores técnicos o basar sus decisiones en una comprensión incorrecta de los datos.

Por ejemplo, el CEO multimillonario Elon Musk, impulsor del DOGE, afirmó incorrectamente que la SSA está efectuando pagos a millones de personas fallecidas. Su afirmación parecía basarse en la llamada lista Numident, que es una recopilación limitada de datos personales, dijo Romig. La lista incluye nombres, números del Seguro Social y las fechas de nacimiento y defunción de una persona. Pero la lista Numident no refleja las fechas de defunción de 18,9 millones de personas nacidas en 1920 o antes. Se trata de un problema conocido, que el inspector general del Seguro Social ya recomendó corregir en un informe de 2023. Ese mismo informe, sin embargo, también señaló que “casi ninguno de los 18,9 millones de titulares de números reciben actualmente pagos de la SSA”.

Y tomar cualquier decisión basada en interpretaciones erróneas podría crear problemas en el mundo real para las personas.

Por ejemplo, dijo Romig, hay distintos tipos de números del Seguro Social asignados: para ciudadanos estadounidenses, para no ciudadanos con autorización de trabajo y para personas con visas de estudiante que no tienen autorización de trabajo. Pero el estatus de una persona puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, alguien con una visa de estudiante puede eventualmente obtener autorización de trabajo. Pero depende de la persona actualizar su situación en la SSA. Si no lo hace inmediatamente o incluso durante años, las listas de los sistemas de la SSA pueden no estar totalmente actualizadas. Así que es fácil ver cómo una nueva entidad como el DOGE, no familiarizada con la complejidad de los procesos del Seguro Social, podría tomar una decisión rápida que afecte a un grupo particular de personas en una lista que a su vez puede no estar actualizada.

Charles Blahous, estratega principal de investigación del Mercatus Center de la Universidad George Mason, ha sido uno de los principales defensores de abordar el déficit de financiación a largo plazo del Seguro Social. Y es partidario de acabar con el despilfarro, el fraude y los abusos.

Pero, según Blahous, “las mejores estimaciones de pagos indebidos en el Seguro Social son inferiores al 1 % de los desembolsos del programa. Me preocupa que esta conversación en particular esté alimentando profundas impresiones erróneas sobre la Seguridad Social y los retos políticos que la rodean”.

Los sistemas de datos de la SSA están alojados en salas cerradas, y el permiso para ver —y no digamos para modificar— la información que contienen siempre ha estado muy restringido, dijo Romig, señalando que a ella le tomaron las huellas dactilares y tuvo que pasar una comprobación de antecedentes antes de que se le permitiera ver datos para su investigación mientras estaba en la agencia, y solo podían ser datos que no contuvieran información personal identificable.

Dada la variedad de datos personales disponibles, también hay una serie de leyes federales sobre privacidad y de otro tipo que limitan el uso y la difusión de dicha información.

Dichas leyes pretenden evitar no solo el uso indebido o la filtración de los datos por parte de particulares, sino también el abuso de poder por parte del gobierno, según el Center on Democracy and Technology.

La llegada del DOGE a la SSA causó la salida de varios empleados veteranos de la agencia, entre ellos Michelle King, una ejecutiva del servicio de carrera con muchos años de experiencia que ocupó brevemente el cargo de comisionada en funciones desde el 20 de enero hasta el 16 de febrero. Ella renunció después de que el personal del DOGE intentara acceder a registros gubernamentales confidenciales. En su lugar, Lee Dudek, empleado de la SSA, fue nombrado director en funciones.

Dudek emitió una declaración sobre el “compromiso con la transparencia de la agencia y la protección de los beneficios y la información” de la SSA cuando asumió el cargo.

En ella, señalaba que el personal del DOGE: a) “no puede hacer cambios en los sistemas de la agencia, pagos de prestaciones u otra información”; b) “solo tiene acceso de lectura” a los datos; c) “no tiene acceso a los datos relacionados con una orden judicial de alejamiento temporal, actual o futura”; y d) “debe cumplir la ley y si la infringe será remitido al Departamento de Justicia para su posible procesamiento”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.