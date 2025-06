El caso Cuadernos y la corrupción: el análisis de Ariel Coremberg

(CNN Radio Argentina) – Ariel Coremberg, economista, dialogó este lunes con CNN Economía y Actualidad de Julieta Tarrés sobre el…

(CNN Radio Argentina) – Ariel Coremberg, economista, dialogó este lunes con CNN Economía y Actualidad de Julieta Tarrés sobre el impacto económico del Caso Cuadernos, que, según sus cálculos, equivale al total de las reservas del Banco Central de la República Argentina.

“Actualizado a hoy por tipo de cambio y efecto de los costos de la construcción según los publica el Indec, serían alrededor de 42 mil millones de dólares. Prácticamente las reservas del Banco Central”, señaló Coremberg. Explicó que la suma de las bases sobre las cuales se cobró la corrupción —la inversión pública y los subsidios a energía y transporte— representaba en su momento casi un 7% del PBI.

En ese sentido, el economista precisó que “no solo tenemos empresarios que revelaron que pagaron esa coima, sino que armaron un cártel”. Y explicó: “¿Qué significa un cártel? Como aquel cartel del PEP que ofrece petróleo y regula el precio. Por fuera de ese arreglo, vamos a calificar los mafiosos, vos no podías hacer ninguna obra pública ni cobrar ningún subsidio como proveedor de servicios públicos”.

A su vez, remarcó que se trataba de un cártel donde no había un solo monopolista, sino varios, y que los activos sobre los cuales se pagaba la coima eran específicos: “En algunos casos hay monopolios naturales por el cual lo puede hacer una o dos empresas en Argentina, no más”.

Coremberg también subrayó que “la ejecución de la obra pública fue la base sobre la cual se calcula”. Y agregó: “Lo que habría que encontrar evidencia no es que se pagó la coima, sino cuál fue la obra que no pagó. Porque lo que nos dicen los presidentes de las cámaras empresarias principales de Argentina, no solo de la Cámara de la Construcción, sino también de la UIA, es que en ese esquema entraban todos”.

El economista destacó que lo que más le llamó la atención al actualizar las cifras fue que el monto total “diera prácticamente la Reserva Federal Central hoy”, y vinculó esa situación con la política económica: “Son reservas brutas porque nos endeudamos para poder entrar en el esquema de flotación cambiaria que quería el Fondo. Esa es la herencia que nos dejó el señor Guzmán y el señor Massa”.

Consultado sobre el estado de las obras, fue tajante: “Más allá de si se hicieron las rutas o no, que está comprobado que no todas se hicieron o se hicieron parcialmente, ¿con qué calidad se hicieron? ¿A quién se le asignó hacerlas? ¿Qué capacidad de inversión con eficiencia hay para que no haya que hacerlas de vuelta a los diez años?”

Además, explicó que la corrupción tiene dos impactos en la economía: uno directo —el monto de dinero malversado— y otro indirecto pero clave: “la asignación de recursos. Le asignás la ruta al monopolista, al integrante de la mafia que es tu amigo y que deriva parte de esa coima”.

Según Coremberg, Argentina cada diez años “tiene que renovar todo el mapa vial argentino, porque las rutas están totalmente deterioradas”. Y aclaró los motivos: “No se hace mantenimiento, porque de ahí no puedo sacar coima, y se construyeron mal, con materiales que no son apropiados para la zona geográfica en la cual se realiza la ruta”.

En el tramo final, destacó la importancia de avanzar hacia una institucionalidad más sólida: “Es clave también que Argentina empiece a tener una oposición normal que valore que el equilibrio fiscal es importante porque daña a los pobres emitir dinero”.

Y concluyó: “Podemos discutir qué tipo de cambio de equilibrio tenemos, pero sería mucho menos si no fuera por la corrupción, porque Argentina tendría el doble de reservas. Las reservas representan el ahorro de un país, y un país en vías de desarrollo como Argentina las necesita. No las puede generar porque el argentino no confía en el peso para ahorrar. Si confiara, las reservas automáticamente aumentarían”.

