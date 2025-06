El aumento del tiempo en pantalla es tanto causa como consecuencia del mal comportamiento de los niños, según investigación

Nota del editor: Kara Alaimo es profesora asociada de Comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Su libro “Over the Influence:…

Nota del editor: Kara Alaimo es profesora asociada de Comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Su libro “Over the Influence: Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back” fue publicado en 2024 por Alcove Press. Síguela en Instagram, Facebook y Bluesky.

¿No te escucha tu hijo? ¿Patea y grita cuando se enoja? Según un artículo publicado este lunes en Psychological Bulletin, una revista de la Asociación Estadounidense de Psicología, quizás debas reconsiderar el tiempo que pasa frente a la pantalla.

Cuanto más tiempo pasaban los niños mirando una pantalla, más probable era que sus acciones y sentimientos no cumplieran con las expectativas para su etapa de desarrollo, según un metanálisis de 117 estudios de niños menores de 10 años y medio cuando comenzó la investigación.

Estos problemas socioemocionales incluían ansiedad, depresión, hiperactividad y agresividad. La asociación fue pequeña, pero significativa, especialmente en las niñas.

Los estudios fueron diseñados de diferentes maneras, pero el panorama general mostró que surgieron problemas cuando los niños menores de 2 años tenían cualquier tiempo frente a una pantalla (excepto las videollamadas), cuando los niños de 2 a 5 años tenían más de una hora por día frente a una pantalla y cuando los niños mayores tenían más de 2 horas por día frente a una pantalla.

Los niños que dedicaban mucho tiempo a los videojuegos corrían un riesgo especial. Y los niños de 6 a 10 años eran más propensos a desarrollar problemas socioemocionales que los niños de 5 años o menos.

Es más, los niños que experimentaron estos desafíos tendían a recurrir aún más a las pantallas para afrontarlos, lo que podía agravar el problema. Esto era especialmente cierto en el caso de los niños.

“El uso excesivo de pantallas no es solo una causa de problemas; a veces, es un síntoma”, dijo la autora principal, Roberta Pires Vasconcellos, por correo electrónico, señalando uno de los hallazgos más sorprendentes.

“En muchos casos, los niños que ya tienen dificultades emocionales recurren a las pantallas, especialmente a los videojuegos, como una forma de afrontar la situación o de escapar”, afirmó Vasconcellos, profesor asociado de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia. “Si bien esto puede ofrecer un alivio a corto plazo, con el tiempo puede atraparlos en un ciclo que refuerza esas dificultades emocionales”.

Este metanálisis, uno de los más extensos de su tipo, presenta limitaciones, ya que no pudo considerar factores como el estilo de crianza ni el nivel socioeconómico, afirmó Vasconcellos. Además, dado que los estudios analizaron el tiempo frente a la pantalla de forma más amplia, no pudieron identificar con precisión los efectos del uso de las redes sociales en la salud mental de los niños.

Sin embargo, estos últimos datos sobre los niños y el tiempo frente a la pantalla sugieren acciones específicas que los padres o tutores pueden tomar para tener un impacto real y positivo en la salud mental de sus hijos.

Los adultos a menudo les dan pantallas a los niños para ayudarlos a calmarse, especialmente durante el horario de trabajo o en otras situaciones en las que los niños necesitan estar en silencio, como en un restaurante.

“Si bien esto puede ofrecer alivio a corto plazo, puede causar problemas a largo plazo”, advirtió Vasconcellos. Esto se debe a que puede impedir que los niños aprendan a comportarse adecuadamente y a manejar sus emociones.

“En lugar de desarrollar habilidades de autorregulación, recurren a las pantallas para consuelo y distracción”, afirmó. “Esto puede reforzar un círculo vicioso donde las dificultades emocionales se enmascaran en lugar de abordarse, lo que dificulta aún más que los niños se desenvuelvan sin una pantalla con el tiempo”.

Debes estar atento a las señales de que los niños recurren a las pantallas cuando tienen un problema. En lugar de asumir que el problema es la pantalla en sí, considera el panorama general, dijo Vasconcellos.

“Si nota que su hijo recurre a las pantallas con más frecuencia cuando está molesto o retraído, quizás sea hora de evaluar su estado emocional”, aconsejó. “En algunos casos, puede que busque la conexión o el apoyo que no encuentra en sus relaciones presenciales, ya sea en casa, en la escuela o en otros entornos sociales”.

Ahí es cuando más necesitan el apoyo y la orientación de los padres: “para ayudarlos a sentirse escuchados, comprendidos y emocionalmente seguros, tanto en línea como fuera de línea”, dijo Vasconcellos.

Los orientadores escolares o terapeutas también son buenas fuentes de apoyo.

Según el estudio, también es importante tener en cuenta la cantidad de tiempo que los niños pasan jugando.

“Los juegos en línea, en particular, presentan riesgos adicionales porque a menudo funcionan como plataformas de redes sociales”, afirmó Vasconcellos. “Dado que estos juegos continúan incluso cuando un jugador cierra sesión, los niños pueden sentir la presión de permanecer conectados durante períodos más largos, lo que puede llevarlos a descuidar actividades importantes de la vida real como dormir, las tareas escolares y las interacciones presenciales”.

“Por esta razón, los juegos pueden requerir atención adicional y límites más claros, especialmente para los niños mayores, a quienes generalmente se les concede más independencia en el uso de su tiempo”.

Es importante establecer reglas para el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla y cumplirlas. “Mantener reglas consistentes ayuda a los niños a saber qué esperar y facilita el cumplimiento de los límites”, afirmó Vasconcellos.

Los controles parentales en teléfonos y aplicaciones también son útiles. “La mayoría de los dispositivos ofrecen herramientas integradas para ayudarte a gestionar el tiempo de pantalla y filtrar el contenido”, afirmó. “Usa estos ajustes para establecer límites diarios razonables y asegurarte de que tu hijo solo acceda a contenido apropiado para su edad”.

Para evitar que los niños dependan demasiado de los dispositivos, Vasconcellos sugiere eliminar aplicaciones como las plataformas de streaming de video que resulten especialmente tentadoras. En su lugar, ofréceles contenido educativo o con un propósito positivo.

Los resultados de este estudio no me sorprendieron. En mi investigación, terapeutas y profesores suelen quejarse de que los padres o tutores no están dispuestos a poner límites ni a negarse cuando sus hijos piden pantallas.

Cuando les digo que no a mis hijos, sus reacciones no siempre son agradables. Tengo que recordarme que, como madre, es mi responsabilidad saber qué es lo mejor para ellos y tomar decisiones que los mantengan sanos a largo plazo, incluso si eso nos causa angustia a corto plazo.

Limitar el uso del teléfono por parte de los niños también es prudente. Una declaración de consenso publicada recientemente, de la que soy coautor junto con expertos de todo el mundo, ofrece evidencia de que el uso intensivo de las redes sociales y los teléfonos inteligentes por parte de los jóvenes está vinculado a problemas de sueño, atención, adicciones e insatisfacción corporal.

Cuando hablo con padres sobre cómo gestionar el uso de las redes sociales por parte de sus hijos, a menudo me dicen que creen que deberían darles un teléfono a sus hijos menores a la misma edad que sus hermanos mayores. Eso no es cierto.

Dígales a los niños más pequeños que usan este argumento que ahora tiene más experiencia y más datos que muestran cómo el tiempo frente a la pantalla puede ser perjudicial.

También considera alternativas atractivas a un teléfono. Una madre me contó que le ofreció a su hija US$ 1.600 para que esperara hasta los 16 años para conseguir un teléfono. Su hija aceptó el dinero. Aunque mucha gente no tiene esos ingresos disponibles, puedes ser creativo y proponer otras cosas que les gusten a los niños. Fiestas de pijamas con amigos o una aventura de campamento familiar son solo algunos ejemplos.

Independientemente de lo que ofrezcas, es importante replantearte cómo permites que tus hijos usen la tecnología. Dado que el tiempo frente a la pantalla puede ser tanto causa como síntoma de problemas de comportamiento y emocionales en los niños, no dudes en decir que no. Puede que genere pataleo y gritos en el momento, pero probablemente conduzca a una mejor salud mental a largo plazo.

