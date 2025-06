¿Cuánto tienes que ganar para sentirte financieramente seguro? Una cuarta parte de los estadounidenses dice US$ 150.000 o más

Casi la mitad de los estadounidenses (45%) cree que necesitaría ganar US$ 100.000 o más al año para sentirse financieramente…

Desglosando aún más, una cuarta parte de los encuestados (26%) estima la cifra en US$ 150.000 o más. Entre ellos, el 8% afirmó que necesitaría ganar entre US$ 200.000 y US$ 499.999, mientras que otro 8% indicó US$ 500.000 o más.

Por otro lado, casi la mitad de los encuestados (45%) afirmó que se sentiría financieramente seguro ganando menos de seis cifras, y el 34% afirmó que se sentiría cómodo ganando entre US$ 50.000 y US$ 99.999.

La encuesta en línea, realizada por YouGov y respondida por 2.260 adultos estadounidenses a mediados de mayo, también preguntó: “¿Cuántos ingresos anuales necesitaría para sentirse rico/alcanzar la libertad financiera?”.

Más de la mitad (55%) estima la cifra en US$ 200.000 o más. Entre ellos, una cuarta parte (26%) afirmó que necesitaría al menos US$ 1 millón al año, mientras que el 13% indicó que necesitaría ganar entre US$ 500.000 y US$ 999.999.

Más de la mitad de los encuestados (56%) afirmó que necesitaba ganar más de lo que gana actualmente para sentirse seguro.

¿Entonces cuánto ganan realmente los estadounidenses?

Según los últimos datos del Censo, la mediana de ingresos por hogar en EE.UU. en 2023 fue de US$ 80.610. Ese es el punto medio de los ingresos, lo que significa que la mitad de los hogares estadounidenses ganaron menos.

Pero esa mediana se aplica a todos los hogares, independientemente de su tamaño.

En los hogares familiares específicamente —donde viven dos o más personas— la mediana fue de US$ 102.800. Dentro de ese grupo, la mediana más alta (US$ 119.400) reportada fue entre las parejas casadas.

En términos de ingresos individuales en 2023, el ingreso medio de un trabajador a tiempo completo con ingresos durante todo el año fue de US$ 60.070.

Ni la encuesta de Bankrate ni los encuestados especificaron qué significaban los términos “financieramente segura” o “rica”, ni qué significaba para ellos la libertad financiera.

La respuesta, por supuesto, siempre será muy subjetiva.

La cantidad que tú personalmente consideres necesaria dependerá de muchos factores, entre ellos: ingresos actuales, edad, si tienes hijos, lugar de residencia, nivel de deuda y gastos mensuales. (Sin mencionar los activos que contribuyen a su patrimonio neto, como un plan de jubilación tipo 401(k) o una cuenta de corretaje, una vivienda o un negocio. Sin embargo, la encuesta no abordó este tema).

Entre los encuestados por Bankrate, el 54 % de quienes ya ganaban US$ 100.000 o más afirmaron que necesitarían ganar al menos US$ 150.000 para sentirse financieramente seguros.

La generación X (de 45 a 60 años) fue la más propensa (35 %) a afirmar que necesitarían ganar US$ 150.000 o más para vivir cómodamente, en comparación con el 26 % de los millennials (de 29 a 44 años) y el 20 % de la generación Z (de 18 a 28 años).

Entre los padres con hijos menores de 18 años, el 35 % indicó que ganar US$ 150.000 o más al año les haría sentir financieramente seguros.

Y quienes más probablemente afirmaron que necesitarían ganar $1 millón o más para sentirse financieramente libres fueron los padres con hijos mayores de 18 años (33 %).

Bankrate preguntó a los encuestados cómo describirían su nivel actual de seguridad financiera.

En general, la mayoría (77 %) dijo no sentirse “completamente seguro financieramente”, incluyendo un 32 % que dijo que no creía que alguna vez lo sentiría.

Quienes más probablemente afirmaron sentirse “completamente seguros financieramente” fueron quienes ganaron al menos US$ 100.000. Dentro de ese grupo de ingresos, el 42 % de los encuestados dijo considerarse seguros.

Solo una cuarta parte de quienes tenían ingresos de US$ 50.000 a US$ 79.999 y el 12 % de quienes ganaban menos de US$ 50.000 dijeron lo mismo.

En cuanto a las etapas de la vida, la gran mayoría de cada generación afirmó no sentirse financieramente segura, incluyendo el 84% de la generación X; el 80% de la generación Z; el 79% de los millennials y el 69% de los baby boomers.

“Hacerse rico pudo haber sido alguna vez la fantasía de muchos estadounidenses, pero ahora simplemente vivir cómodamente se siente como la nueva aspiración, ya que los desafíos económicos hacen de la estabilidad financiera un lujo poco común”, afirmó Sarah Foster, analista económica de Bankrate.

