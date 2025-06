Cristina Fernández de Kirchner inicia su prisión domiciliaria pero no dejará la escena política, según analistas

Con la militancia en la puerta de su casa y mensajes de apoyo, así transcurren las primeras horas de arresto…

Con la militancia en la puerta de su casa y mensajes de apoyo, así transcurren las primeras horas de arresto domiciliario de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, luego de que un tribunal federal dispusiera las condiciones de ejecución de su condena a seis años de prisión por la causa de corrupción conocida como Vialidad.

Permanecer en el domicilio fijado, usar un dispositivo de vigilancia electrónico, elaborar una lista de personas que pueden visitarla sin necesidad de autorización judicial, ser supervisada cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas y no perturbar la tranquilidad del barrio son algunos de los puntos a los que hace mención el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, en la notificación enviada a Fernández de Kirchner este martes para que empezara a cumplir su arresto.

Desde que la Corte Suprema confirmó la condena el 10 de junio, la expresidenta se recluyó en su departamento del segundo piso de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, el domicilio que fijó para cumplir su pena.

El abogado y especialista en sistema penitenciario Leandro Halperin manifiesta ante la consulta de CNN que, como el arresto domiciliario no es un derecho, sino un beneficio que se otorga, no hay reglas preestablecidas por ley. Para cada caso, según las características de la persona, del domicilio, del lugar y del momento de la ejecución de la pena, el juez fija las condiciones específicas, agregó.

Los días previos a que se confirmara su pedido de arresto domiciliario, se pudo ver a Fernández de Kirchner saliendo al balcón a saludar, por varios minutos, a las decenas de personas que se acercaban a manifestarle su respaldo con cánticos, banderas y mensajes de aliento. Pero luego de la ejecución de la sentencia, la pregunta que hasta la misma exmandataria tiene es si podrá seguir haciéndolo, tal como lo escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X: “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”.

En su resolución, el tribunal no menciona las salidas al balcón expresamente, sino que determina que Fernández de Kirchner “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Todavía le resta expedirse sobre la aclaración que pidió la expresidenta.

Halperin afirma que salir al balcón es una de las maneras de afectar a terceros, razón por la cual, según su criterio, Fernández de Kirchner no puede seguir haciéndolo. “El tribunal sí es explícito. Lo que hace es incluir más actos que no son salir al balcón. El juzgado tiene que evitar esa trascendencia de la pena y que no traiga consecuencias negativas para nadie más”, expresa.

Para el analista político Carlos Fara, las dudas con respecto a las limitaciones de Fernández de Kirchner durante su prisión domiciliaria van a ser utilizadas para conservar la atención: “Todos sabemos que Cristina, por el rol político que tiene, no es un preso normal. Ella va a dar una discusión por cada detalle. Le va a sacar bastante jugo para ser central en el escenario todo el tiempo”.

Sobre el uso de las redes sociales, el tribunal no se manifestó en su resolución con prohibición alguna. “Las restricciones en prisión domiciliaria no pueden ser superiores a las que hay en contextos de encierro. Por lo tanto, en principio, no veo obstáculo para que use directa o indirectamente las redes sociales”, dijo Halperin. De acuerdo con el especialista, la pena no puede trascender la privación de la libertad ambulatoria, por lo que el resto de la libertad, como la libre expresión, es un derecho que Fernández de Kirchner conserva.

La confirmación de su condena, que también la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos, llegó días después de que la expresidenta manifestara en una entrevista su voluntad de ser candidata en las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, en su más reciente mensaje dirigido a la militancia peronista, un audio pregrabado y reproducido en un acto convocado este miércoles a la tarde en Plaza de Mayo para apoyarla en su primer día de prisión, dejó claras sus intenciones de seguir ejerciendo un rol activo en la política, aunque ya no como candidata. “Vamos a volver. Y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado también junto a mí”, expresó.

La habilidad de la exmandataria será clave para que pueda seguir teniendo un rol político importante, sostiene el analista Fara, y agrega: “Con la condena, Fernández de Kirchner sale de la cancha electoral, pero no sale de la cancha política. Si ella genera un mensaje de contención a su público, va a seguir siendo una referencia para su núcleo duro, para su 30% o 33% que pudiese juntar electoralmente”.

El rechazo compartido al fallo de la Corte Suprema que ratificaba la condena a Fernández de Kirchner fue el motivo por el que las distintas agrupaciones del peronismo, salvo excepciones, se mostraron en unidad. “El impacto en el peronismo es de unión, motivación electoral y de movilización a corto plazo. Pero sabemos que Cristina no puede volver a ser candidata, con lo cual, probablemente, después aparezcan los aspirantes a ocupar ese rol y se pongan activos en función de que ya saben que hay un término de la ecuación que está despejado”, concluye Fara.

