CNN verifica: Trump hace afirmaciones falsas sobre Medicaid y el Seguro Social en su proyecto de ley de política interna

El presidente Donald Trump está utilizando afirmaciones falsas para promover su ambicioso proyecto de ley de política interna. En un…

El presidente Donald Trump está utilizando afirmaciones falsas para promover su ambicioso proyecto de ley de política interna.

En un discurso en la Casa Blanca del jueves, Trump afirmó falsamente que Medicaid “se mantiene igual” con el proyecto de ley. En realidad, tanto la versión de la legislación que fue aprobada por poco en la Cámara en mayo como la última versión que ahora contempla el Senado contienen cambios importantes en la política de Medicaid y recortes de fondos que se espera resulten en que millones de personas pierdan su cobertura.

Trump también afirmó falsamente que el proyecto de ley no incluye “ningún impuesto” sobre los beneficios del Seguro Social. La legislación en realidad no cumpliría la promesa de campaña de Trump de eliminar completamente los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, aunque temporalmente daría a los adultos mayores una deducción fiscal sustancialmente mayor. Y Trump afirmó falsamente que “habrá un aumento de impuestos del 68 %” si el Congreso no aprueba el proyecto de ley; pero no existe ninguna estimación creíble de algo cercano a un aumento del 68 %.

Una advertencia: dado que el Congreso aún no ha enviado un proyecto de ley final a Trump, es posible que los legisladores realicen cambios importantes antes de la votación en el Senado. Pero las afirmaciones de Trump son inexactas respecto a la versión aprobada por la Cámara y la versión que consideran los senadores.

Al pedir comentarios sobre las afirmaciones falsas del presidente, la Casa Blanca proporcionó una respuesta oficial que destacó los beneficios del proyecto de ley, pero no defendió las afirmaciones específicas de Trump.

“El único, gran y hermoso proyecto de ley está repleto de las políticas que el pueblo estadounidense eligió para que el presidente Trump —y los republicanos del Congreso— implementaran”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson en un correo electrónico el viernes.

A continuación, la verificación de hechos.

Trump afirmó en su discurso del jueves que la gente “no va a sentir” ninguno de los recortes de gastos incluidos en el proyecto de ley. Luego dijo: “Tu Medicaid se deja. Se mantiene igual”.

Primero los hechos: La afirmación de Trump sobre Medicaid es falsa. La versión del proyecto de ley que fue aprobada por la Cámara el mes pasado haría múltiples cambios significativos a Medicaid y reduciría el financiamiento federal para el programa en cientos de miles de millones de dólares. Se espera que las disposiciones de Medicaid de la legislación resulten en 7,8 millones más de personas sin seguro en 2034, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es apartidista.

Medicaid proporciona cobertura de seguro médico a más de 71 millones de estadounidenses de bajos ingresos, incluidos niños, personas con discapacidades, adultos mayores, padres y otros adultos.

El proyecto de ley de la Cámara requeriría que ciertos adultos sanos sin hijos dependientes trabajen, sean voluntarios o participen en otras actividades al menos 80 horas al mes para mantener su cobertura. También establecería varias disposiciones que dificultarían inscribirse o reinscribirse en Medicaid. Y reduciría el apoyo federal a ciertos estados que brindan cobertura financiada por el Estado a inmigrantes indocumentados.

Independientemente de los méritos de estas políticas, son cambios importantes que no dejarían Medicaid “igual”. En total, los cambios reducirían el apoyo federal al programa en aproximadamente US$ 800 mil millones en una década, según proyecta la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aunque la versión del Senado aún no se ha finalizado, pero contiene muchas disposiciones similares.

Al pedir comentarios sobre la afirmación de Trump de que Medicaid se mantendría “igual” con el proyecto de ley, un funcionario de la Casa Blanca proporcionó material de referencia que no corroboraba la afirmación. Más bien, la Casa Blanca defendió los cambios propuestos al programa, diciendo, por ejemplo, que la mayoría de las personas que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que perderían Medicaid bajo el proyecto de ley “son adultos sanos entre 19 y 64 años que no tienen dependientes y trabajan menos de 20 horas por semana”.

Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de eliminar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social. El jueves, dijo que el proyecto de ley es “muy bueno” porque incluye “cientos de cosas” que beneficiarán a los estadounidenses, incluido “ningún impuesto” sobre el Seguro Social. Luego dijo en una publicación en redes sociales el viernes que la legislación dejó a los republicanos “al borde” de lograr avances como “NINGÚN IMPUESTO SOBRE EL SEGURO SOCIAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES”.

Primero los hechos: La afirmación de Trump sobre el Seguro Social es falsa. El proyecto de ley aumentaría temporalmente la deducción estándar de impuestos para los adultos mayores, pero no eliminaría completamente los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social.

La versión aprobada por la Cámara daría a las personas de 65 años o más un aumento de US$ 4.000 en su deducción estándar de 2025 a 2028, reciban o no pagos del Seguro Social. La versión del Senado proporcionaría un aumento de US$ 6.000 para los adultos mayores. En ambas versiones, el beneficio comenzaría a eliminarse gradualmente para personas con ingresos superiores a US $75.000 y parejas con ingresos superiores a US$ 150.000.

Esta medida va en la dirección de la promesa de campaña de Trump de eliminar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social; los legisladores no pudieron eliminar esos impuestos bajo las reglas de reconciliación presupuestaria, que los republicanos están utilizando para avanzar el paquete con una mayoría simple y sin apoyo demócrata en el Senado. Pero, sea cual sea la razón, la afirmación de Trump de que el proyecto de ley incluye “ningún impuesto” sobre el Seguro Social, en general, sigue siendo incorrecta.

Al pedir comentarios sobre la afirmación de Trump, la Casa Blanca afirmó en su material de referencia que, bajo el proyecto de ley, la gran mayoría de los adultos mayores que reciben ingresos del Seguro Social no pagarían impuestos sobre esos ingresos. La afirmación de Trump fue más amplia.

Trump advirtió el jueves sobre las consecuencias de permitir que los recortes de impuestos temporales de su ley fiscal de 2017 expiren en lugar de hacerlos permanentes aprobando este nuevo proyecto de ley, e invocó una cifra que ha utilizado frecuentemente al promover la legislación de 2025.

“Si el proyecto de ley no se aprueba, habrá un aumento de impuestos del 68 %”, dijo. “Piensen en eso: 68 %”.

Trump repitió la advertencia del “68%” durante sus declaraciones del viernes en la Casa Blanca.

Primero los hechos: La afirmación de Trump es falsa. No hay una base creíble para asegurar que no aprobar el proyecto de ley resultaría en un aumento de impuestos cercano al 68 %. Un análisis del centro de estudios apartidista Tax Policy Center encontró que los impuestos aumentarían en promedio alrededor del 7,5 % en 2026 si el proyecto de ley de Trump no se aprueba. Al ser consultada por CNN, la Casa Blanca no intentó abordar la cifra del “68 %” ni siquiera bajo condición de anonimato; tampoco proporcionó comentarios a otros verificadores de hechos a principios de mes.

En sus artículos, PolitiFact y FactCheck.org señalaron que es posible que Trump haya estado describiendo erróneamente una estimación diferente del Tax Policy Center. El centro encontró que alrededor del 64 % de los hogares pagarían más impuestos en 2026 si los recortes temporales al impuesto sobre la renta individual y al impuesto sobre el patrimonio de la ley de 2017 se permitieran expirar.

Eso claramente no es lo mismo que decir que los estadounidenses enfrentarán un aumento de impuestos del 64 % (o 68 %). Y esto no fue un simple desliz del presidente.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.