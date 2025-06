Ángela Aguilar quiere una vida sin groserías, sin ofender a nadie… y sin extensiones de pelo

Aunque fue muy comentado, la cantante Ángela Aguilar no pensó que su nuevo look, el cabello largo, se convertiría en…

Aunque fue muy comentado, la cantante Ángela Aguilar no pensó que su nuevo look, el cabello largo, se convertiría en tema de debate. Pero lo que sí podría generar un buen análisis es su motivo para evitar el uso de groserías frente a su público.

“No se me hizo tan relevante, pero fue la cosa más importante por muchos días: ‘Ángela se cambió el pelo’”, recuerda la cantante cuando hace un par de meses varios medios registraron su transformación, mientras se preparaba para el lanzamiento de su recién estrenado álbum “Nadie se va como llegó”.

“A mí me encanta el cabello corto. Me fascina. Y yo lo que quise hacer en este disco fue cambiarle tantico, pero ya me urge quitarme las extensiones”, confiesa la joven intérprete de música popular mexicana.

“Desde que falleció mi abuelita hace cuatro años, tres años y medio, yo me empiezo a pintar el pelo de negro y me pongo extensiones cada navidad. ¿Por qué no? O sea, como que me nació porque mi abuela siempre quiso que yo tuviera el pelo largo”, explica.

“Son (solo) cambios… Tengo 21 años y sigo viendo qué me gusta y qué no. Lo probé en diferentes colores, he cambiado los cortes. Durante estos últimos cuatro meses, lo he cambiado como cinco veces y nadie se ha dado cuenta”, dice mientras ríe.

Lo que sí se toma en serio es el tema del lenguaje que utiliza tanto en su música, como en sus interacciones con el público. Su discográfica asegura que Aguilar evita decir groserías.

“Nunca he contado esto…”, explica Aguilar a CNN en Español sobre una anécdota con su padre, el también cantante Pedro Aguilar. “Yo tenía trece años y le dije una grosería”.

“Se me quedó viendo. Porque mi papá es cero de eso, es respetuosísimo… No le gustan las groserías. Entonces me volteó a ver y me dice: ‘¿Qué sentiste? Y yo toda nerviosa (le pregunté): ¿De qué?”.

Ángela agrega que su padre le contestó: “¿Te sientes más grande, sientes que me vas a causar algún tipo de reacción? Yo me sé todas las groserías. El que no las diga es una elección. Entonces a ti lo que te faltan son sinónimos para saber expresarte”.

“Fue como una gran lección para mí”, admite. “Las fans que yo tengo empiezan desde los dos, tres años. Vendo muñecas. En los shows que siempre he formado parte, he visto familias, desde niños chiquitos hasta los abuelitos”.

“Me dicen las personas que te contratan para hacer los shows: ‘Es que vemos algo muy raro contigo, que hay niñas chiquititas y personas mayores’. Hay de todo, no solamente de 25 a 35, que es lo normal”, sostiene.

“Yo veo una gran responsabilidad en cuidar lo que digo, cuidar cómo soy, cómo me visto, cómo actúo, porque a mí me hubiera encantado tener una artista así cuando yo era chiquita. Y me hubiera encantado poder ver una chava que se pueda expresar sin decir groserías, sin ofender a nadie”, concluye la artista, quien —debido a su vida personal y amorosa— es justamente hoy blanco de ataques y ofensas.

