Andrea Pietra: “Como dice El Eternauta, este éxito es el resultado de un trabajo colectivo”

(CNN Radio Argentina) – Andrea Pietra, actriz, habló este viernes con Regreso CNN de Mariana Arias y Pepe Gil Vidal sobre el éxito de la serie argentina ‘El Eternauta’.

Pietra contó cómo fue la experiencia de grabar con nuevas tecnologías aplicadas al rodaje: “Cuando iba a grabar iba al Ital Park, porque trabajamos con una tecnología que jamás en la vida habíamos visto y que además estaba a favor del actor”. A pesar de algunos inconvenientes físicos como el polvo y la nieve artificial en los estudios, destacó que “las pantallas, todo lo virtual que se ve alrededor, estaban muy bien logradas”.

La actriz explicó que algunas locaciones fueron replicadas en diferentes estudios con tecnología envolvente: “Mi casa, la casa nuestra con Favali, es una casa real, pero al mes me tocó ir a la misma casa idéntica que estaba armada en un estudio en Ezeiza. Y a los dos meses, la misma casa en un estudio en Martínez, con pantallas semicirculares donde veíamos lo que pasaba en tiempo real”.

Pietra detalló también cómo se lograban las escenas en movimiento sin salir del set: “Todo lo que veíamos, la motorhome andando por la Panamericana, los autos, la nieve… estábamos quietos, pero parecía que nos movíamos. Es como aumentarse en simuladores”.

Además de resaltar los recursos técnicos, la actriz elogió el trabajo del director Bruno Stagnaro: “Es alguien con una capacidad de trabajo, dulzura, focalización y excelencia que nunca vi en nadie igual”.

Pietra resaltó el clima de trabajo y la magnitud del equipo: “Nunca trabajé con tanta gente, porque atrás de esas pantallas había 200 personas, y todo el mundo estaba muy expectante y muy atento a lo que estaba haciendo porque todos sabíamos que estábamos haciendo algo que se hacía por primera vez”.

“Disfrutábamos mucho de poder tener eso y de poner todo lo mejor de cada uno. Entonces, el mensaje de El Eternauta, que es que la salvación es colectiva, esto fue colectivo. La verdad, nadie se salva solo”, afirmó.

Consultada sobre si conocía la obra original, respondió: “No, la conocía de nombre, no la había leído y decidí tampoco leerla porque mi personaje no está en la historieta. Entonces no quería… A mí me gusta mucho que me venga el material y meterme en ese material. Ahora la voy a leer, pero no quiero spoilear lo que me viene para la segunda. A mí me gusta enterarme cuando recibo el material”.

“Si hubiese sido yo El Eternauta, por ahí me lo hubiese leído, pero El Eternauta lo tengo de mis épocas de principiante, estudiante de teatro, de ir al virtual y ver carteles que decían El Eternauta, o sea, lo tengo de la vida misma, pero no leí la historieta”, agregó.

Y concluyó: “Después, todo el efecto que se generó de Mundial argentino… Yo creo que El Eternauta ya es de todo el país”.

