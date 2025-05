Warren Buffett anuncia que dejará Berkshire a finales de año, Greg Abel sucederá al “Oráculo de Omaha”

En un anuncio que muchos inversores sabían que llegaría, pero que no creían que fuera a suceder, el famoso inversor…

En un anuncio que muchos inversores sabían que llegaría, pero que no creían que fuera a suceder, el famoso inversor Warren Buffett anunció el sábado en la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway que dejaría el cargo de CEO a finales de año.

Greg Abel tomaría el relevo en ese momento, pendiente de la aprobación del consejo, y Buffett dijo que no vendería ni una acción de Berkshire. Abel, vicepresidente de operaciones no aseguradoras de Berkshire, fue designado sucesor de Buffett en 2021. No está claro si Abel asumiría el papel de presidente.

Buffett dijo que sólo sus hijos sabían que dejaría el cargo.

“Greg debería convertirse en el CEO de la compañía a finales de año, y quiero que los directores lo asuman de forma efectiva”, dijo Buffett en el CHI Health Center de Omaha, Nebraska.

Los miles de asistentes ovacionaron a Buffett.

Se esperaba que Buffett, de 94 años, hablara de sus planes de sucesión en el evento. Está en Berkshire desde su creación en 1965.

Buffett también finalmente dijo lo que piensa sobre los aranceles.

El célebre inversor y consejero delegado del holding conglomerado multinacional habló sobre la guerra comercial de Estados Unidos, y definió como “gran error” lo que está sucediento en la reunión anual de accionistas de la firma en el CHI Health Center de Omaha, Nebraska.

“El comercio no debería ser un arma”, dijo Buffett. También expresó que “el comercio podría ser un acto de guerra”.

“Estados Unidos ha ganado. Nos hemos convertido en un país increíblemente importante, partiendo de la nada hace 250 años; no hay nada que se le parezca”, dijo Buffett.

Buffett arrancó aplausos cuando añadió: “(Estados Unidos) debe hacer lo que mejor sabe hacer y ellos deben hacer lo que mejor saben hacer”.

A lo largo de la comunicación de sus resultados, la empresa advirtió que los aranceles hacían que sus perspectivas fueran inciertas. Berkshire publicó su informe trimestral, en el que dijo que los aranceles podrían tener un impacto negativo en su crecimiento.

“Los cambios en las condiciones macroeconómicas y los acontecimientos geopolíticos, incluidos los cambios en las políticas comerciales internacionales y los aranceles, pueden afectar negativamente a nuestros resultados operativos y a los valores de nuestras inversiones en valores de renta variable y de nuestros negocios operativos”, dijo Berkshire el sábado en su nota trimestral. “Actualmente no podemos predecir de forma confiable la naturaleza, el momento o la magnitud de las posibles consecuencias económicas de cualquiera de estos cambios o los impactos en nuestros Estados Financieros Consolidados”.

Los beneficios operativos de Berkshire cayeron un 14 % en los tres primeros meses del año. Su negocio de suscripción de seguros ganó US$ 1.330 millones en el primer trimestre, un descenso de casi el 50 % respecto al primer trimestre de 2024, cuando la rama de suscripción de seguros del conglomerado generó casi US$ 2.600 millones.

El “Oráculo de Omaha” llegó al evento, que se emite en directo por CNBC, con fuertes medidas de seguridad y después de que las acciones de Berkshire alcanzaran un máximo histórico el viernes. También asistieron la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton y el consejero delegado de Apple, Tim Cook.

Los comentarios de Buffett, muy esperados en el evento conocido como “Woodstock para capitalistas”, llegan en un momento en que crece la preocupación en los mercados y por la economía. En las últimas semanas, los principales índices se han desplomado, han subido y han rebotado en todas direcciones por la incertidumbre sobre los aranceles arrolladores del presidente Donald Trump y los efectos que pueden tener en la economía mundial.

Buffett se refirió a la pila de dinero en efectivo acumulada por Berkshire. La compañía tiene alrededor de US$ 347.000 millones en efectivo, frente a los US$ 334.200 millones de finales de 2024.

Buffett dijo que Berkshire acabará encontrando lugares donde invertir su efectivo, pero no a corto plazo.

“Es muy poco probable que ocurra mañana”, dijo. “No es improbable que ocurra en cinco años”.

“Hemos ganado mucho dinero por no estar totalmente invertidos en todo momento”, dijo Buffett. “No creemos que sea impropio, en realidad, que la gente que es inversora pasiva haga unas pocas inversiones sencillas y se quede sentada toda la vida. Pero nosotros tomamos la decisión de estar en el negocio, así que creemos que podemos hacerlo un poco mejor que eso comportándonos de forma muy irregular.”

Se refirió a la importancia de evitar hacer inversiones impulsivas.

“Si me dijeras que tenemos que invertir, digamos que tenemos unos US$ 40.000 millones al año… Si me dijeras que tenemos que invertir US$ 50.000 millones cada año hasta que bajemos hasta los US$ 50.000 millones, invertir de esa manera sería la cosa más tonta del mundo”, dijo Buffett.

También mencionó que casi invirtió US$ 10 mil millones, pero se negó a discutir en qué activo.

Al comienzo del evento, Buffett dedicó un agradecimiento especial a Cook, de Apple, que estaba sentado en la sala con otros importantes accionistas e invitados.

“Tim Cook ha hecho a Berkshire mucho más dinero del que yo he hecho a Berkshire Hathaway”, dijo Buffett cuando Cook se levantó de su asiento entre la multitud.

Berkshire Hathaway tiene importantes participaciones en cinco empresas: American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron y Apple. Pero gran parte del valor de las inversiones de Berkshire Hathaway depende de Apple, valorada en casi US$ 70.000 millones a finales de septiembre de 2024, según el informe de resultados del tercer trimestre de Berkshire.

“Nadie más que Steve podría haber creado Apple, pero nadie más que Tim podría haberla desarrollado como lo ha hecho”, dijo Buffett, añadiendo que el mérito era de la compañía. Buffett dijo que Cook ha hecho un “trabajo maravilloso” al frente de Apple.

Berkshire redujo su participación en Apple en casi un 50% durante el segundo trimestre de 2024, pasando de 790 millones de acciones a 400 millones. Fue una decisión poco habitual para Buffett, conocido por mantener acciones durante largos periodos de tiempo.

En lo que sonó como un comentario tranquilizador para los inversores, Buffett restó importancia a la reciente volatilidad de los mercados.

“Lo que ha ocurrido en los últimos 30, 45 días… no es realmente nada”, dijo.

El índice S&P 500 cerró el viernes en 5.686,67 puntos, después de hacerlo en 5.675,12 el 17 de marzo.

“No ha sido un mercado a la baja dramático ni nada por el estilo”, dijo Buffett.

El déficit federal, que alcanzó los US$ 1,8 billones en octubre de 2024, ha dado mucho que hablar en los últimos meses, cuando el presidente Donald Trump nombró al CEO de Tesla, Elon Musk, para dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar el gasto federal y los puestos de trabajo.

Cuando se le preguntó sobre el recorte de gastos y el DOGE, Buffett citó al economista Herbert Stein, diciendo: “Si algo no puede durar para siempre, terminará”. Buffett añadió que el déficit es “insostenible” y podría llegar a un punto “incontrolable”, que el expresidente de la Reserva Federal Paul Volcker previno en una ocasión.

“Creo que es un trabajo que no quiero, pero es un trabajo que creo que debe hacerse, y el Congreso no parece bueno para hacerlo”, dijo Buffett sobre alguien que solucione el déficit de EE.UU..

“Hemos estado cerca en múltiples ocasiones y aún así hemos tenido una inflación muy sustancial en Estados Unidos, pero nunca ha sido galopante, y eso no es algo con lo que quieras intentar experimentar porque se alimenta de sí mismo”, dijo.

Luego añadió que aunque es fácil aumentar el gasto, “es difícil recortar los ingresos de la gente”.

Antes del anuncio de Buffett, había dudas sobre la posibilidad de que Abel se hiciera cargo de Berkshire.

Abel, de 62 años, empresario nacido en Edmonton (Canadá), presidente y CEO de Berkshire Hathaway Energy y vicepresidente de operaciones no aseguradoras de Berkshire Hathaway, está previsto para suceder a Buffett a principios de 2026.

Sentado junto a Buffett, se le pidió a Abel que se describiera a sí mismo ante los inversores.

“Yo diría ‘más activo’. Pero espero que de forma muy positiva, y tenemos un grupo excepcional, así que nos ha ido excepcionalmente bien”, dijo.

“Al mismo tiempo, (Berkshire Hathaway) tiene grandes negocios y los dirigen de forma muy autónoma y eso se mantiene. Si ven oportunidades en su sector, lo discutiremos y veremos si es algo que debemos perseguir o si estamos abordando adecuadamente el riesgo”.

“Tuve que hablar con cada uno de ellos, y fueron muy amables compartiendo sus modelos de negocio, su enfoque y sus ideas sobre los riesgos y las oportunidades. Mientras lo hacíamos, yo tenía preguntas y quería hablar con ellos. Warren habla de la curiosidad como algo importante, ese sería mi estilo, tener preguntas y comentarios sobre su negocio, sus marcos”.

Buffett se refirió a Abel.

“Está funcionando mucho mejor con Greg que conmigo porque… no quiero trabajar tanto como él y puedo salirme con la mía, porque tenemos un negocio básicamente bueno, muy bueno”, dijo Buffett sobre Abel.

“El hecho de que puedas hacerlo bastante bien no significa que no puedas hacerlo mejor y Greg puede hacerlo mejor en muchas cosas”, añadió.

Buffett describió a Abel como alguien cuyo liderazgo activo es eficaz.

“Realmente necesitas a alguien que se comporte bien en la cima y que no esté jugando para su propio beneficio, y tenemos muchos directivos que se doblan hacia atrás para no hacer ese tipo de cosas y luego tenemos algunos que se doblan hacia adelante”, dijo. “Greg hace algo al respecto y yo generalmente he sido permisivo a la hora de hacer algo al respecto”.

Aunque una típica junta de accionistas es un asunto monótono y aburrido, la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway es totalmente diferente.

Hay una enorme sala de exposiciones en el CHI Health Center, con representantes y ejecutivos de muchas de las empresas del conglomerado que acuden para hablar con admiradores y accionistas asombrados. Cualquier aparición de Buffett (con seguridad y periodistas de por medio) suele ser recibida por una avalancha de gente que intenta hacerse fotos o videos con el nonagenario.

Y, por supuesto, muchas de las empresas de Berkshire expuestas venden artículos especiales de edición limitada, exclusivos para la reunión de accionistas. Después de todo, es conocido por hacer dinero.

Greg Abel, el sucesor previsto de Buffett que actualmente dirige las operaciones no aseguradoras de Berkshire, y Ajit Jain, que dirige el negocio de seguros, se unieron a Buffett en el escenario.

Berkshire se ha extendido tanto que, en cierto modo, se ha convertido en un reflejo del propio país. Uno puede ir en un coche con seguro Geico a tomar un helado a Dairy Queen antes de volver a su casa fabricada por Clayton, alimentada por la energía de Berkshire Hathaway, por nombrar una pequeña porción del imperio de Buffett.

Pero eso le ha acarreado sus propios problemas a Buffett, que en los últimos años ha dicho en repetidas ocasiones que su empresa es tan grande que tendrá dificultades para ofrecer el tipo de ganancias sorprendentes iniciales que le convirtieron en una figura de devoción para sus inversores.

Para muchos de ellos, es algo más que un líder empresarial, es un guía, un sabio, el Oráculo de Omaha.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.