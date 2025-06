1AltisourcePn 6.01 +5.16 Up609.6 2BaselMedn 6.08 +4.71 Up343.8 3SperoTher 2.50 +1.80 Up259.2 4IMCannabrs 6.20 +4.29 Up224.6 5StreamHlthrs 5.18 +3.03 Up140.4…

1AltisourcePn 6.01 +5.16 Up609.6 2BaselMedn 6.08 +4.71 Up343.8 3SperoTher 2.50 +1.80 Up259.2 4IMCannabrs 6.20 +4.29 Up224.6 5StreamHlthrs 5.18 +3.03 Up140.4 6Imunon 2.49 +1.33 Up114.7 7RedRobin 5.10 +1.93 Up 60.9 8RgncllBio 877.00+317.00 Up 56.6 9LZTechBn 26.50 +9.25 Up 53.6 10WebusIntln 2.90 +.96 Up 49.5 11TianRuixA 2.00 +.64 Up 47.1 12UtdHomesA 3.02 +.92 Up 43.8 13BioLineRxrs 5.25 +1.59 Up 43.4 14Netcapitalrs 2.67 +.77 Up 40.5 15TonixPhrs 39.78 +10.85 Up 37.5 16CleneInc 3.19 +.82 Up 34.6 17RomaGreen 3.08 +.78 Up 33.9 18Pulmatrx 8.98 +2.17 Up 31.9 19Paysign 4.45 +1.07 Up 31.7 20VerbTechrs 8.09 +1.83 Up 29.2 21Mangoceutrs 2.18 +.49 Up 29.0 22ProFracA 8.34 +1.86 Up 28.7 23OricPhrma 8.17 +1.82 Up 28.7 24AllEsportEnt 3.01 +.67 Up 28.6 25JiuziHldrs 4.50 +.100 Up 28.5 DOWNS Name LastChgPct. 1CocaConsol 114.65—1028.90 Off 90.0 2ElongPwrAn 1.10 —3.76 Off 77.4 3PatriotNBcp 1.45 —3.95 Off 73.1 4MedicusPhn 2.55 —4.74 Off 65.0 5RevelBioscrs .85 —1.58 Off 65.0 6RocketPhrn 2.51 —3.76 Off 60.0 7JinxinTchn 1.15 —1.68 Off 59.4 8Janoverrs 17.51 —16.74 Off 48.9 9HauchenAIn 6.37 —3.49 Off 35.4 10EosEngyA 4.16 —2.22 Off 34.8 11AssetEntitrs 7.01 —3.45 Off 33.0 12BrogeEngy 1.70 — .77 Off 31.2 13ProthenaCp 4.59 —1.99 Off 30.2 14SummitTher 18.22 —7.64 Off 29.5 15SiyatMobrs 3.83 —1.57 Off 29.1 16AlumisIncn 3.50 —1.38 Off 28.2 17FngrMotn 3.02 —1.06 Off 26.0 18Neuropace 13.22 —4.46 Off 25.2 19IntelliaTh 6.87 —2.29 Off 25.0 20VivopwrInt 4.64 —1.49 Off 24.3 21BorealisA 3.50 —1.09 Off 23.7 22RapportThrn 8.27 —2.55 Off 23.6 23NetClassAn 3.42 — .99 Off 22.4 24BairdMedn 3.85 —1.05 Off 21.4 25CTRLGrpn 4.72 —1.24 Off 20.7 —————————

