1InozymePh 3.95 +2.80 Up243.5 2KindlyMDn 12.95 +9.05 Up232.1 3CytomXTher 2.03 +1.10 Up118.8 4TSSIncn 15.44 +8.11 Up110.6 5Janoverrs 156.99 +82.02 Up109.4 6Humacyte 2.24 +1.05 Up 88.2 7LandseaHm 11.24 +4.69 Up 71.6 8Cabaletta 2.03 +.84 Up 70.6 9AevaTechrs 18.44 +7.32 Up 65.8 10Cemtrexrs 2.43 +.87 Up 55.8 11RntRnwyA 6.64 +2.35 Up 54.8 12SwviHldgA 4.70 +1.64 Up 53.8 13Microvasth 3.38 +1.18 Up 53.6 14InnovEyewrs 2.80 +.97 Up 53.0 15VeeaInc 2.44 +.84 Up 52.5 16EurWxCnA 5.40 +1.83 Up 51.3 17QuantCmp 12.87 +4.28 Up 49.8 18PureCyclewt 2.28 +.75 Up 49.0 19CapricrThh 9.44 +3.10 Up 48.9 20TonixPhrs 28.00 +9.17 Up 48.7 21ElongPwrAn 6.90 +2.22 Up 47.4 22Septernan 9.84 +3.15 Up 47.1 23MedicusPhn 6.73 +2.14 Up 46.6 24ServeRobot 10.83 +3.37 Up 45.2 25NutexHlthrs 174.71 +53.98 Up 44.7 DOWNS Name LastChgPct. 1HiTrndIntln .33 —1.82 Off 84.8 2WingYipn 1.62 —7.98 Off 83.1 3REEAuto .85 —2.16 Off 71.8 4InnoHldgsrs 1.68 —3.72 Off 68.9 5NuvveHldrs .95 —1.83 Off 65.8 6NewFortEn 2.66 —3.66 Off 57.9 7GrantCOINn 5.32 —7.15 Off 57.3 8SmartKemn 1.08 —1.15 Off 51.6 9BaselMedn 2.37 —2.41 Off 50.4 10NetClassAn 14.12 —14.18 Off 50.1 11Omeros 3.22 —2.97 Off 48.0 12QuiptHome 1.41 — .77 Off 35.3 13UrogenPhrm 7.31 —3.07 Off 29.6 14MicroAlgors 1.65 — .69 Off 29.5 15FortreaHld 4.44 —1.71 Off 27.8 16ZKIntlGprs 2.89 —1.10 Off 27.6 17AssetEntitrs 6.08 —2.04 Off 25.1 18AdverumBi 2.12 — .70 Off 24.7 19Zhengyen 7.84 —2.47 Off 24.0 20LixiangEdurs 2.33 — .70 Off 23.1 21Perpetua 11.94 —3.24 Off 21.3 22HalozymeTh 52.02 —13.85 Off 21.0 23BTCSInc 2.46 — .65 Off 20.9 24EDAPTMS 1.76 — .46 Off 20.7 25Kingstone 17.32 —4.35 Off 20.1 —————————

