1AssetEntitrs 8.12 +7.50 Up1199.2 2WeTrade 2.36 +2.07 Up708.2 3Sol-GelTch 4.42 +3.69 Up505.5 4RgncllBio 366.01+304.76 Up497.6 5ZKIntlGprs 3.99 +2.97 Up292.3 6NuvveHldrs…

1AssetEntitrs 8.12 +7.50 Up1199.2 2WeTrade 2.36 +2.07 Up708.2 3Sol-GelTch 4.42 +3.69 Up505.5 4RgncllBio 366.01+304.76 Up497.6 5ZKIntlGprs 3.99 +2.97 Up292.3 6NuvveHldrs 2.78 +1.76 Up172.5 7OneConstrun 3.30 +1.47 Up 79.9 8KindlyMDn 3.90 +1.73 Up 79.7 9OrientlCul 7.20 +3.15 Up 77.8 10LiveVentures 20.01 +8.64 Up 76.0 11BTCSInc 3.11 +1.32 Up 73.7 12PonyAIn 17.93 +7.53 Up 72.4 13HiTrndIntln 2.15 +.88 Up 68.9 14NetClassAn 28.30 +10.80 Up 61.7 15PorchGrp 10.31 +3.93 Up 61.6 16DaveIncA 167.22 +62.50 Up59.7 17SezzleInc 87.10 +31.37 Up 56.3 18RainEnhAn 6.90 +2.41 Up 53.7 19Mingteng 12.10 +4.18 Up 52.8 20SolarEdge 19.84 +6.74 Up 51.5 21CuriStreamA 4.99 +1.58 Up 46.3 22ElongPwrAn 4.68 +1.46 Up 45.3 23AevaTechrs 11.12 +3.44 Up 44.8 24LixiangEdurs 3.03 +.91 Up 42.9 25RomaGreen 2.10 +.63 Up 42.9 DOWNS Name LastChgPct. 1BukitJalil 3.66 —12.02 Off 76.7 2BukitJalilun 4.01 —10.77 Off 72.9 3EPWKAn 7.34 —15.08 Off 67.3 4AboveFoodn .90 —1.32 Off 59.5 5IovanceThera 1.75 —1.75 Off 50.0 6MyriadGenet 3.89 —3.67 Off 48.5 7HainCelestlf 1.58 —1.45 Off 47.9 8ENDRALfrs 3.26 —2.89 Off 46.9 9MicroAlgors 2.34 —2.04 Off 46.6 10CapricrThh 6.34 —5.52 Off 46.5 11SareptaThera 36.27 —27.24 Off 42.9 12OrganogenHld 3.06 —2.22 Off 42.0 13LexeoTher 2.69 —1.95 Off 42.0 14NewCentLogn 1.32 — .90 Off 40.5 15CVRx 4.77 —3.18 Off 40.0 16FreightTcrs 1.25 — .83 Off 39.9 17DocGoInc 1.40 — .91 Off 39.4 18Wellgisticsn 2.71 —1.75 Off 39.2 19SolidBiosc 2.76 —1.55 Off 36.0 20VividSeatA 1.79 — .92 Off 33.9 21Axogen 11.37 —5.77 Off 33.7 22CantorEqAn 31.51 —15.49 Off 33.0 23authID 5.85 —2.81 Off 32.4 24TactileSys 9.54 —4.54 Off 32.2 25electrCore 4.65 —2.20 Off 32.1 —————————

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.